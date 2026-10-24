Tây Ninh và Thanh Hóa thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại với Bulgaria

Chuyến công tác nhằm quảng bá tiềm năng địa phương, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại. Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến, kết nối đối tác tại tại thủ đô Sofia và thành phố Plovdiv.

Ngày 22/10, tại Sofia, Đại sứ quán phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Bulgaria (BCCI) tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Bulgaria – Việt Nam, với sự tham dự của lãnh đạo hai tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Diễn đàn Doanh nghiệp Bulgaria – Việt Nam tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Bulgaria (BCCI) thúc đẩy kết nối, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại giữa doanh nghiệp hai nước. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria)

Tại Diễn đàn, Tây Ninh giới thiệu định hướng thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, logistics, năng lượng sạch và nông nghiệp công nghệ cao; đồng thời bày tỏ mong muốn hợp tác trong sản xuất công nghiệp, phát triển hạ tầng, đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân lực.

Thanh Hóa giới thiệu tiềm năng phát triển công nghiệp, lợi thế về hạ tầng và nguồn nhân lực, đồng thời đề xuất tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chế biến, chế tạo, điện – điện tử, cơ khí, dệt may, logistics, đào tạo nghề và du lịch.

Phía Bulgaria chia sẻ thông tin về môi trường kinh doanh, triển vọng hợp tác đầu tư, phát triển chuỗi cung ứng, thương mại hai chiều và hợp tác lao động; đồng thời đánh giá cao chất lượng hàng hóa và những đóng góp của người lao động Việt Nam.

Hai bên trao đổi về việc tận dụng các cơ hội từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA), tăng cường kết nối doanh nghiệp và trao đổi thông tin thị trường.

Điểm nhấn của Diễn đàn là chương trình kết nối doanh nghiệp (B2B), tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước trực tiếp giới thiệu năng lực, trao đổi nhu cầu và tìm kiếm đối tác trong các lĩnh vực sản xuất, thương mại, đầu tư. Hoạt động này mở ra cơ hội để các doanh nghiệp tiếp tục khảo sát và thúc đẩy hợp tác sau Diễn đàn.

Trước đó, ngày 21/10, Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt cùng hai đoàn công tác đã làm việc tại thành phố Plovdiv, gặp Phó Thị trưởng Plamen Panov, lãnh đạo Khu kinh tế Trakia (Trakia Economic Zone – TEZ), đại diện các trường đại học, hiệp hội và doanh nghiệp.

Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt cùng đoàn công tác hai tỉnh Tây Ninh, Thanh Hóa làm việc với chính quyền thành phố Plovdiv, Bulgaria. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria)

Phía Plovdiv giới thiệu kinh nghiệm phát triển khu công nghiệp, thu hút đầu tư và thúc đẩy liên kết giữa chính quyền, doanh nghiệp với các cơ sở đào tạo.

Hai đoàn trao đổi về hợp tác phát triển hạ tầng công nghiệp, logistics, ứng dụng công nghệ và đào tạo nhân lực. Trong đó, Tây Ninh đề xuất thiết lập kênh trao đổi thông tin về đầu tư, còn Thanh Hóa quan tâm đến hợp tác công nghiệp, đào tạo nghề và du lịch.

Đại diện Khu kinh tế Trakia (TEZ), Tổng Công ty Đầu tư Hà Thanh và Hiệp hội Dệt may tỉnh Thanh Hóa ký Ý định thư hợp tác, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo các bên. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria)

Tại TEZ, các đoàn tìm hiểu mô hình quản lý khu công nghiệp, cơ chế hỗ trợ nhà đầu tư và hoạt động liên kết đào tạo nhân lực. Hai ý định thư hợp tác đã được ký kết giữa TEZ với Tổng Công ty Đầu tư Hà Thanh và Hiệp hội Dệt may tỉnh Thanh Hóa, dưới sự chứng kiến của Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt, lãnh đạo hai tỉnh và đại diện chính quyền Plovdiv. Các văn kiện này tạo cơ sở để các bên tiếp tục nghiên cứu cơ hội hợp tác.

Đại diện các trường đại học tại Plovdiv bày tỏ mong muốn tăng cường trao đổi học thuật, tiếp nhận sinh viên Việt Nam và hợp tác đào tạo trong các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ thực phẩm, nông nghiệp và công nghệ thông tin.

Ngày 20/10, hai đoàn đến thăm và làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria. Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt thông tin về tình hình sở tại, quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Bulgaria được thiết lập tháng 10/2025 và các cơ hội hợp tác giữa hai nước. Đại sứ nhấn mạnh vai trò của hợp tác địa phương và kết nối doanh nghiệp trong việc cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao, đồng thời khẳng định Đại sứ quán sẵn sàng hỗ trợ hai tỉnh tìm kiếm đối tác.

Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria, trao đổi về tình hình sở tại và cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại giữa hai nước. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria)

Đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria, thảo luận về tiềm năng và định hướng thúc đẩy hợp tác với các đối tác Bulgaria. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria)

Nhân dịp này, đại diện Thương vụ giới thiệu tình hình hợp tác kinh tế, thương mại song phương, thế mạnh của hai nước và những lĩnh vực có triển vọng hợp tác.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Atanas Zafirov, nguyên Phó Thủ tướng, nguyên Chủ tịch đảng Xã hội Bulgaria, nhấn mạnh yêu cầu cụ thể hóa quan hệ Đối tác chiến lược bằng những kết quả thiết thực.

Ông đề xuất thúc đẩy hợp tác đầu tư, liên doanh, chuyển giao công nghệ, kết nghĩa giữa các thành phố và kết nối doanh nghiệp hai nước.

Ông Atanas Zafirov, nguyên Phó Thủ tướng, nguyên Chủ tịch Đảng Xã hội Bulgaria, phát biểu tại buổi làm việc với hai đoàn công tác Việt Nam. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria)

Chuyến công tác đạt được những kết quả bước đầu, nổi bật là việc ký kết hai ý định thư hợp tác tại TEZ, tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Bulgaria – Việt Nam và các hoạt động kết nối doanh nghiệp B2B.

Các hoạt động này góp phần mở rộng mạng lưới đối tác, tạo tiền đề thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và đào tạo, qua đó góp phần cụ thể hóa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Bulgaria.

(theo ĐSQ Việt Nam tại Bulgaria)