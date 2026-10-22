Tây Ninh ưu tiên thu hút đầu tư Nhật Bản vào các ngành công nghiệp giá trị cao

Ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh giới thiệu các lĩnh vực ưu tiên đầu tư. Ảnh: Bùi Hà - PV TTXVN tại Nhật Bản

Ngày 22/10, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở Tokyo, tỉnh Tây Ninh phối hợp với Đại sứ quán tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Tây Ninh tại Nhật Bản, nhằm giới thiệu tiềm năng, lợi thế và những cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, logistics, chế biến nông sản và chuyển đổi xanh, đồng thời tăng cường kết nối với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, phát biểu khai mạc hội nghị, ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, khẳng định Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng, tin cậy và lâu dài của địa phương. Đến nay, các doanh nghiệp Nhật Bản đã đầu tư vào Tây Ninh với tổng vốn đăng ký trên 1,4 tỷ USD, hoạt động trong nhiều lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Sự hiện diện của các doanh nghiệp Nhật Bản khác đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và lan tỏa kinh nghiệm quản trị hiện đại tại địa phương.

Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu đề xuất ba hướng hợp tác ưu tiên giữa Tây Ninh và các đối tác Nhật Bản. Ảnh: Bùi Hà - PV TTXVN tại Nhật Bản

Giới thiệu về những lợi thế thu hút đầu tư, ông Lê Văn Hẳn cho biết Tây Ninh nằm ở vị trí kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Campuchia, có hệ thống cửa khẩu quốc tế, lợi thế kết nối cảng biển và quỹ đất công nghiệp còn nhiều dư địa phát triển. Đặc biệt, trong 9 tháng đầu năm nay, kinh tế tỉnh tăng trưởng 10,3%, dẫn đầu khu vực phía Nam. Trên cơ sở đó, Tây Ninh đang ưu tiên thu hút các dự án công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chế biến sâu nông sản, logistics, chuyển đổi xanh và những ngành có giá trị gia tăng cao. Đây cũng là những lĩnh vực phù hợp với thế mạnh về công nghệ, kinh nghiệm quản trị và năng lực phát triển thị trường của doanh nghiệp Nhật Bản.

Để thu hút thêm các nhà đầu tư, lãnh đạo tỉnh cam kết tiếp tục cải cách hành chính, hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn. Ông Lê Văn Hẳn nhấn mạnh chính quyền địa phương sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình triển khai dự án và hoạt động sản xuất, kinh doanh, hướng tới những mối quan hệ hợp tác ổn định, lâu dài và cùng có lợi.

Bà Hồng Lê Minh Nguyệt, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh cung cấp thông tin về môi trường đầu tư tỉnh. Ảnh: Bùi Hà - PV TTXVN tại Nhật Bản

Cung cấp thêm thông tin về môi trường đầu tư, bà Hồng Lê Minh Nguyệt, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh, cho biết, theo quy hoạch đến năm 2030, Tây Ninh dự kiến phát triển 100 khu công nghiệp và 108 cụm công nghiệp, với tổng diện tích hơn 37.500 ha, tập trung chủ yếu tại các khu vực tiếp giáp Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tỉnh có hơn 1.400 ha đất sạch, sẵn sàng tiếp nhận các dự án đầu tư. Bên cạnh công nghiệp chế biến, chế tạo, địa phương cũng dành ưu tiên cho nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch, dịch vụ chất lượng cao, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phát biểu tại hội nghị, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản đang tạo nền tảng thuận lợi để hai nước tiếp tục mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Nhật Bản hiện là một trong những đối tác đầu tư hàng đầu của Việt Nam, với 5.848 dự án và tổng vốn đăng ký khoảng 81 tỷ USD tính đến tháng 9/2026. Theo khảo sát của Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO), 56,9% số doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam dự định mở rộng hoạt động trong 1 đến 2 năm tới.

Sự kiện thu hút đông đảo giới doanh nghiệp hai nước. Ảnh: Bùi Hà - PV TTXVN tại Nhật Bản

Đối với Tây Ninh, Đại sứ Phạm Quang Hiệu đánh giá cao lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng kết nối và khả năng phát triển các hoạt động sản xuất, logistics và giao thương khu vực. Quan hệ hợp tác giữa Tây Ninh với nhiều địa phương Nhật Bản cũng tạo điều kiện để hai bên mở rộng kết nối doanh nghiệp, hợp tác kinh tế và đào tạo nguồn nhân lực.

Từ những lợi thế này, Đại sứ đề xuất 3 hướng hợp tác ưu tiên giữa Tây Ninh và các đối tác Nhật Bản, gồm phát triển sản xuất công nghiệp gắn với chuỗi cung ứng của doanh nghiệp Nhật Bản, nhất là cơ khí chính xác, linh kiện điện tử, chế tạo máy và công nghiệp hỗ trợ; phát triển hệ thống kho bãi, trung tâm phân phối và dịch vụ logistics xuyên biên giới; nâng cao giá trị nông sản thông qua ứng dụng công nghệ bảo quản, chế biến sâu, truy xuất nguồn gốc và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Lễ trao biên bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Tây Ninh và Hiệp hội Xúc tiến Hợp tác kinh tế Việt Nam- Nhật Bản. Ảnh: Bùi Hà - PV TTXVN tại Nhật Bản

Đại sứ cũng đề cập tiềm năng hợp tác về nguồn nhân lực khi hơn 2.400 lao động của Tây Ninh đã sang Nhật Bản làm việc từ năm 2024 đến nay. Với kỹ năng, kinh nghiệm và sự am hiểu văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản, lực lượng lao động này có thể góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng hoạt động tại địa phương. Đại sứ quán sẽ tiếp tục phối hợp với tỉnh và các tổ chức hữu quan Nhật Bản trong kết nối đối tác, tổ chức các chuyến khảo sát, trao đổi chuyên sâu và thúc đẩy triển khai những đề xuất hợp tác cụ thể.

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư tại Tây Ninh cũng chia sẻ những kinh nghiệm thực tế và đánh giá về môi trường kinh doanh của địa phương. Ông Kamibayashiyama Masao, Tổng Giám đốc Công ty Sumitomo Forestry Việt Nam, cho biết doanh nghiệp lựa chọn Tây Ninh nhờ khả năng kết nối thuận tiện với thị trường Thành phố Hồ Chí Minh và nguồn nguyên liệu tại Đồng bằng sông Cửu Long, cùng với chi phí thuê đất cạnh tranh. Đặc biệt, ông đánh giá cao sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền tỉnh trong quá trình triển khai dự án, nhất là việc nhanh chóng giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Ông Ninna Yokoi, Tổng Giám đốc Công ty Sapporo Việt Nam, trả lời phỏng vấn TTXVN. Ảnh: Bùi Hà - PV TTXVN tại Nhật Bản, nhà đầu tư Nhật Bản. Ảnh: Bùi Hà - PV TTXVN tại Nhật Bản

Trả lời phóng viên TTXVN tại Tokyo, ông Ninna Yokoi, Tổng Giám đốc Công ty Sapporo Việt Nam, ghi nhận sự đồng hành của chính quyền và các cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh trong việc lắng nghe, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục hành chính. Theo ông, những nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng của địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi để Sapporo Việt Nam cũng như các doanh nghiệp Nhật Bản duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định và phát triển lâu dài.

Trong khuôn khổ hội nghị, đại diện các doanh nghiệp Nhật Bản cùng các cơ quan chức năng và doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh đã ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác, hướng tới triển khai những hoạt động và dự án hợp tác cụ thể trong thời gian tới.