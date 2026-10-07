Tây Ninh ứng dụng công nghệ để giải quyết 6 vấn đề thực tiễn

Sáng 7/10, tại Quảng trường Tô Quyền, tỉnh Tây Ninh khai mạc Ngày hội Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh năm 2026.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa phát biểu khai mạc ngày hội.

Phát biểu tại sự kiện, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa cho biết, 9 tháng năm 2026, tốc độ tăng trưởng của tỉnh đạt 10,3%. Tây Ninh cũng xếp thứ 9 cả nước về chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2026, tăng 2 bậc so với năm 2025 và đứng thứ 2 trong vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, sau TP.HCM.

Theo ông Hòa, lợi thế truyền thống như tài nguyên, vị trí địa lý và nguồn lao động vẫn quan trọng nhưng không còn là yếu tố duy nhất quyết định năng lực cạnh tranh. Trong bối cảnh kinh tế số phát triển, khả năng làm chủ tri thức, dữ liệu, công nghệ và chuyển hóa kết quả nghiên cứu thành sản phẩm, dịch vụ, phương thức quản lý hiệu quả ngày càng có ý nghĩa.

“Tây Ninh xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ yếu của tăng trưởng, là phương thức phát triển mang tính chiến lược toàn diện và lâu dài”, ông Hòa nhấn mạnh.

Từ định hướng này, tỉnh đặt yêu cầu khoa học công nghệ phải vượt ra ngoài việc ứng dụng phần mềm, thiết bị hay mô hình mới. Công nghệ cần góp phần thay đổi phương thức phát triển, nâng năng suất, tạo giá trị từ dữ liệu và tri thức; chuyển đổi số phải nâng cao chất lượng quản trị, năng lực dự báo và hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thời gian qua, Tây Ninh từng bước đầu tư hạ tầng số từ đô thị đến nông thôn. Chính quyền số được vận hành theo hướng thông suốt, doanh nghiệp tăng cường ứng dụng công nghệ, tự động hóa, trong khi hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo từng bước hình thành.

Điểm mới của ngày hội Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh năm nay là chuyển trọng tâm từ giới thiệu công nghệ sang giải quyết các vấn đề cụ thể. Khoa học công nghệ phải bắt nguồn từ thực tiễn, đổi mới sáng tạo phải tạo ra giải pháp thiết thực; chuyển đổi số phải được đo bằng chất lượng quản trị, năng suất lao động và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Tây Ninh chọn 6 bài toán trọng tâm xuất phát từ nhu cầu thực tế của địa phương, doanh nghiệp và hợp tác xã. Tỉnh hướng tới việc cùng các đối tác xác định đúng vấn đề, lựa chọn giải pháp phù hợp, đồng thời chuẩn bị dữ liệu, cơ chế và nguồn lực để thử nghiệm.

Theo ông Hòa, nghi thức khởi động với 6 đại biểu đại diện cho 6 bài toán lớn thể hiện một quy trình từ xác định vấn đề, huy động nguồn lực, lựa chọn giải pháp đến thử nghiệm và đánh giá bằng sản phẩm cụ thể.

Dịp này, Tây Ninh công bố Chiến lược phát triển hệ sinh thái phương tiện không người lái giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035. Đây được kỳ vọng là hướng phát triển mới, góp phần thu hút đầu tư, tạo việc làm chất lượng cao và đóng góp vào tăng trưởng GRDP.

Lãnh đạo tỉnh xác định dữ liệu là nguồn tài nguyên quan trọng, AI phải xuất phát từ nhu cầu thực tế, còn các nền tảng số phải nâng cao chất lượng quy trình, dự báo và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Để định hướng đi vào thực tế, ông Hòa đề nghị các sở, ngành, địa phương xác định chuyển vấn đề cấp thiết thành bài toán đặt hàng, xây dựng rõ mục tiêu và tiêu chí đầu ra; đồng thời tăng cường phối hợp với doanh nghiệp công nghệ, viện nghiên cứu, trường đại học và chuyên gia.

Theo lãnh đạo tỉnh, cùng với công nghệ và dữ liệu, con người, tinh thần hợp tác, sự cởi mở và sẵn sàng thử nghiệm là những yếu tố quyết định để khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực tăng trưởng mới của Tây Ninh.