Tây Ninh tuyên dương các tập thể, cá nhân xuất sắc

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh trao Cúp và tiền thưởng cho 3 đơn vị xếp hạng Nhất, Nhì và Ba toàn đoàn. (Ảnh: THANH PHONG)

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh Lê Quang Chánh cho biết, Đại hội Thể dục thể thao các cấp lần thứ I được tổ chức trong điều kiện tỉnh thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, không tổ chức cấp huyện. Đại hội được triển khai tại 96 xã, phường, thu hút đông đảo vận động viên, huấn luyện viên và nhân dân tham gia.

Tại cơ sở, các địa phương tổ chức từ 8 đến 15 môn thể thao, thu hút hơn 60.600 vận động viên và hơn 5.000 huấn luyện viên. Ở cấp tỉnh, Đại hội diễn ra từ tháng 4 đến ngày 13/9/2026, tổ chức thi đấu 18 môn thể thao, với sự tham dự của 99 đơn vị, gồm 96 xã, phường và 3 ngành: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Giáo dục và Đào tạo. Các vận động viên tranh tài ở 194 bộ huy chương.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh Lê Quang Chánh phát biểu tổng kết. (Ảnh: THANH PHONG)

Kết quả, phường Tân Ninh đứng đầu toàn đoàn với 69 huy chương, gồm 28 Huy chương Vàng, 17 Huy chương Bạc và 24 Huy chương Đồng; phường Long Hoa xếp thứ hai với 51 huy chương; xã Bến Lức xếp thứ ba với 45 huy chương.

Đại biểu, Sở, ngành, phường và xã dự hội nghị. (Ảnh: THANH PHONG)

Theo Ban tổ chức, việc tổ chức đại hội trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đặt ra nhiều yêu cầu mới về công tác điều hành, cơ sở vật chất, kinh phí và nhân lực. Các phương án thi đấu theo cụm, khu vực và vòng chung kết được triển khai linh hoạt, phù hợp điều kiện từng địa phương, góp phần tiết kiệm thời gian, kinh phí và bảo đảm yêu cầu chuyên môn.

Tập thể khối các xã, phường nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: THANH PHONG)

Công nghệ thông tin được tăng cường trong đăng ký vận động viên, tiếp nhận hồ sơ, tổng hợp dữ liệu và phục vụ điều hành thi đấu. Qua đại hội, phong trào thể dục thể thao ở cơ sở tiếp tục được duy trì, phát triển; nhiều vận động viên có năng khiếu được phát hiện, tuyển chọn, tạo nguồn cho thể thao thành tích cao của tỉnh.

Đại biểu Sở, ngành dự hội nghị. (Ảnh: THANH PHONG)

Tập thể khối Sở, ngành nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: THANH PHONG)

Cá nhân khối xã, phường nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: THANH PHONG)

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh khen thưởng 15 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp xã giai đoạn 2025-2026. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Tây Ninh lần thứ I.

Thời gian tới, tỉnh Tây Ninh tiếp tục tuyển chọn, bổ sung lực lượng vận động viên, chuẩn bị tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.