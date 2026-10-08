Tây Ninh từng bước xây dựng 100% công an cấp xã đạt chuẩn kiểu mẫu

Từng bước hoàn thiện

Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Tây Ninh (Ban Chỉ đạo 138 tỉnh) vừa yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh và Ban Chỉ đạo 138 các xã, phường tập trung triển khai nhiệm vụ xây dựng “Công an xã, phường kiểu mẫu về an ninh, trật tự” giai đoạn 2026-2030.

Theo kế hoạch, năm 2026, tỉnh phấn đấu có ít nhất 20% công an cấp xã tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự đạt kiểu mẫu.

Bốn đơn vị được lựa chọn triển khai trong năm đầu tiên gồm các xã Cần Giuộc, Đông Thành, Vĩnh Hưng và phường Bình Minh.

Tây Ninh muốn xây dựng 100% công an cấp xã đạt chuẩn kiểu mẫu.

Đến năm 2027, mục tiêu đặt ra là xây dựng lũy kế ít nhất 70% Công an cấp xã tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự đạt kiểu mẫu; đồng thời có ít nhất 25% Công an cấp xã tại các địa bàn không trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự đạt tiêu chuẩn này.

Năm 2028, tỉnh phấn đấu xây dựng lũy kế 100% Công an cấp xã tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự đạt kiểu mẫu và ít nhất 50% Công an cấp xã tại các địa bàn không trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự đạt kiểu mẫu.

Đến năm 2029, mục tiêu là có lũy kế ít nhất 75% Công an cấp xã đạt kiểu mẫu về an ninh, trật tự. Năm 2030, hoàn thành mục tiêu 100% Công an cấp xã đạt kiểu mẫu về an ninh, trật tự.

Nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh, trật tự từ cơ sở

Việc xây dựng công an xã, phường kiểu mẫu được yêu cầu gắn với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng địa bàn an toàn về an ninh, trật tự và phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật và chất lượng phục vụ nhân dân được xác định là những tiêu chí quan trọng để đánh giá kết quả.

Ban Chỉ đạo 138 tỉnh yêu cầu xây dựng lực lượng công an cấp xã trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nâng cao năng lực nắm, phân tích và dự báo tình hình. Qua đó, chủ động tham mưu, giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, từ sớm, từ xa.

Các địa phương từng bước chuyển từ phương thức quản lý hành chính sang quản trị an ninh, trật tự dựa trên dữ liệu, quy trình nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Tây Ninh đang triển khai lộ trình xây dựng “Công an xã, phường kiểu mẫu về an ninh, trật tự” giai đoạn 2026-2030.

Để bảo đảm tiến độ, Ban Chỉ đạo 138 các xã, phường có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể; xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, tiến độ và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, lực lượng.

Các địa phương phải thường xuyên rà soát, tự đánh giá từng tiêu chí, kịp thời phát hiện, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện.

Công an tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai; tổ chức đánh giá thực chất kết quả tại các xã, phường. Đồng thời, tham mưu chấn chỉnh những địa phương triển khai còn hình thức, thiếu quyết liệt hoặc không bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, giữ vững an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, hướng đến hoàn thành mục tiêu 100% Công an cấp xã đạt kiểu mẫu về an ninh, trật tự vào năm 2030.