Ngày 19/11/2026, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh thông tin, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh vừa tiến hành khảo sát các địa điểm phục vụ việc đón nhận, tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trên đất Campuchia.

Hoạt động khảo sát nằm trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giữa đợt 1, giai đoạn XXVI, mùa khô 2026 - 2027. Đây là bước chuẩn bị quan trọng nhằm thống nhất phương án tổ chức, bảo đảm quá trình tiếp nhận và đưa hài cốt các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng diễn ra chu đáo, đúng kế hoạch.

Tham gia chỉ đạo đoàn khảo sát có Đại tá Nguyễn Minh Tấn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh. Tại các địa điểm dự kiến tổ chức, đoàn tập trung đánh giá điều kiện thực tế, rà soát những nội dung cần phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương.

Theo phương án được xây dựng, hai Đội K71 và K73 dự kiến bàn giao 200 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trong quá trình thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia.

Địa điểm tiếp nhận được bố trí tại Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp. Sau lễ đón, hài cốt các liệt sĩ sẽ được đưa về Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Hưng – Tân Hưng để tiến hành lễ truy điệu và an táng.

Đại tá Nguyễn Minh Tấn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu các lực lượng liên quan tăng cường phối hợp, chủ động thực hiện những nhiệm vụ được giao.

Để các hoạt động diễn ra thuận lợi, Đại tá Nguyễn Minh Tấn yêu cầu các lực lượng liên quan tăng cường phối hợp, chủ động thực hiện những nhiệm vụ được giao. Từng khâu chuẩn bị cần được rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm sự thống nhất trong tổ chức, đồng thời giữ được không khí trang nghiêm, thành kính trong suốt quá trình diễn ra các nghi lễ.

Bên cạnh công tác chuẩn bị của lực lượng quân sự, sự phối hợp của các sở, ngành và địa phương cũng được xác định là yếu tố quan trọng. Các đơn vị cần phát huy tinh thần trách nhiệm, kịp thời hoàn thiện những nội dung thuộc phạm vi phụ trách, không để phát sinh thiếu sót ảnh hưởng đến kế hoạch chung.

Đặc biệt, chính quyền các xã Tuyên Bình, Bình Hiệp và Vĩnh Hưng được đề nghị chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền đến người dân về thời gian, địa điểm tổ chức các hoạt động. Qua đó, tạo điều kiện để cán bộ và nhân dân tham gia lễ đón, bày tỏ lòng thành kính đối với những người đã ngã xuống.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia là nhiệm vụ mang ý nghĩa nhân đạo và nhân văn sâu sắc, được các lực lượng chuyên trách kiên trì thực hiện qua nhiều giai đoạn. Việc đưa các liệt sĩ trở về quê hương không chỉ góp phần thực hiện chính sách đối với người có công mà còn đáp ứng tình cảm, nguyện vọng của thân nhân và nhân dân.

Đối với Tây Ninh, hoạt động tiếp nhận và an táng hài cốt liệt sĩ tiếp tục khẳng định trách nhiệm của địa phương trong công tác hậu phương quân đội, gìn giữ truyền thống cách mạng và chăm lo các hoạt động tri ân.

Mỗi đợt đón nhận hài cốt liệt sĩ trở về từ Campuchia cũng là dịp để các thế hệ hôm nay tưởng nhớ những mất mát, hy sinh của cha anh trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế.

Thông qua việc tổ chức chu đáo lễ đón, truy điệu và an táng, tỉnh Tây Ninh tiếp tục lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, nâng cao ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.