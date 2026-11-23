Tiêm vắc xin là một trong những biện pháp phòng, chống bệnh do não mô cầu

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, thời gian gần đây, một số tỉnh, thành phố phía Nam ghi nhận các trường hợp mắc bệnh viêm màng não do não mô cầu. Đây là bệnh truyền nhiễm cấp tính, lây truyền qua đường hô hấp, diễn biến nhanh, có nguy cơ tử vong cao hoặc để lại di chứng nặng nề nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.

Tại tỉnh Tây Ninh đã ghi nhận 2 trường hợp mắc bệnh do não mô cầu tại xã Hậu Nghĩa và xã Đức Huệ. Trong điều kiện thời tiết đang chuyển mùa, nguy cơ mầm bệnh xâm nhập và lây lan trong cộng đồng gia tăng, đòi hỏi các cấp, ngành và địa phương chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Để kiểm soát tình hình, UBND tỉnh Tây Ninh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc bệnh tại cộng đồng và cơ sở khám, chữa bệnh; tổ chức điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm, đánh giá nguy cơ và triển khai kịp thời các biện pháp xử lý theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế, không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở y tế chủ động chuẩn bị nhân lực, thuốc, vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác cấp cứu, điều trị; rà soát, lập danh sách, theo dõi sức khỏe những người tiếp xúc gần với ca bệnh và hướng dẫn sử dụng kháng sinh dự phòng đúng quy định.

Ngành Y tế tăng cường tuyên truyền về dấu hiệu nhận biết, đường lây truyền và các biện pháp phòng bệnh, trong đó có tiêm vắc xin phù hợp với khuyến cáo chuyên môn; khuyến cáo người dân không tự ý sử dụng kháng sinh.

Đối với ngành Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu tăng cường theo dõi sức khỏe trẻ em, học sinh; kịp thời phát hiện các trường hợp nghi mắc bệnh và thông báo cho cơ quan y tế để phối hợp xử lý.

Các cơ sở giáo dục cần chú trọng vệ sinh trường, lớp học, khu nội trú, bán trú, nhà ăn tập thể; bảo đảm môi trường học tập, sinh hoạt sạch sẽ, thông thoáng và hướng dẫn học sinh thực hiện tốt vệ sinh cá nhân.

UBND các xã, phường được yêu cầu chủ động phối hợp với ngành Y tế tăng cường giám sát dịch bệnh, nhất là tại các khu vực tập trung đông người, trường học, khu công nghiệp, nhà trọ công nhân, cơ sở bảo trợ xã hội và khu vực biên giới.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh, kịp thời đến cơ sở y tế khi xuất hiện dấu hiệu nghi mắc bệnh...