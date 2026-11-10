Tây Ninh: Tôn vinh các giá trị văn hoá ở ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày 10/11, hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2026) và 80 năm Ngày văn Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11/1946 – 24/11/2026), Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh phối hợp với Ban vận động khu dân cư ấp Trà Võ, xã Thạnh Đức (tỉnh Tây Ninh) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Ông Nguyễn Hồng Thanh, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh phát biểu tại ngày hội. Ảnh: T.N.

Tham dự ngày hội có ông Nguyễn Hồng Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnhTây Ninh; bà Huỳnh Thị Thu Năm, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh; ông Nguyễn Tiến Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thạnh Đức, đại diện các tổ chức tôn giáo, doanh nghiệp cùng đông đảo Nhân dân khu dân cư ấp Trà Võ.

Ban tổ chức trao 30 phần quà (1 triệu đồng/phần) tới hộ khó khăn trên địa bàn. Ảnh: T.N.

Phát biểu tại ngày hội, ông Nguyễn Hồng Thanh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận và Nhân dân xã Thạnh Đức, đặc biệt là khu dân cư ấp Trà Võ, đạt được trong phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời mong muốn cán bộ, đảng viên và Nhân dân tiếp tục giữ gìn truyền thống đoàn kết, phát huy tinh thần tự quản, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Ngày hội diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi với các tiết mục văn nghệ chào mừng, ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tuyên truyền ý nghĩa Ngày Văn hóa Việt Nam và nhìn lại những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương. Đặc biệt, chương trình dành thời gian để Nhân dân trực tiếp trao đổi, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất các giải pháp xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, văn minh, ấm no, hạnh phúc.

Bên cạnh phần lễ, các không gian văn hóa, trưng bày và trải nghiệm thu hút đông đảo đại biểu, Nhân dân tham gia với nhiều hoạt động phong phú như: giới thiệu sách, tư liệu, hình ảnh và mã QR tại Không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Trưng bày sản phẩm OCOP, nông sản, sản phẩm truyền thống; giới thiệu các tiện ích chuyển đổi số; tổ chức trò chơi dân gian và không gian ẩm thực truyền thống. Qua đó, góp phần tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc, quảng bá sản phẩm địa phương và tăng cường gắn kết cộng đồng.

Người dân được hỗ trợ chuyển đổi số ở ngày hội. Ảnh:T.N.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đã trao tặng 30 phần quà (mỗi phần 1 triệu đồng) cho các hộ nghèo, cận nghèo và khó khăn; đồng thời trao bảng hỗ trợ 80 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Tây Ninh để sửa chữa 2 căn nhà Đại đoàn kết.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân và 1 gia đình; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh tặng Bằng khen cho 5 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đời sống văn hóa và các phong trào thi đua tại địa phương.