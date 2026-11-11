Tây Ninh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam sẽ tập trung triển khai các hoạt động thiết thực nhằm tri ân, tôn vinh đội ngũ nhà giáo. (Ảnh: HANH PHONG)

Theo đó, thực hiện Nghị định số 111/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ, lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam chỉ được tổ chức vào năm tròn. Đối với các năm khác, các hoạt động chào mừng cần bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương hướng dẫn các cơ sở giáo dục tổ chức những hoạt động phù hợp như họp mặt, giao lưu với chủ đề “Thay lời tri ân”, “Trái tim người Thầy”, “Nét đẹp nhà giáo”… Qua đó, góp phần tôn vinh vị trí, vai trò của nhà giáo; lan tỏa những tấm gương tận tụy, trách nhiệm, tiêu biểu trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

“Nét đẹp nhà giáo” qua hành động tri ân của học sinh. (Ảnh: HANH PHONG)

Cùng với đó, các cơ sở giáo dục tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên đội ngũ cán bộ, giáo viên thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2026-2027. Công tác tuyên truyền về truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, đạo đức nhà giáo và những đóng góp của các thế hệ nhà giáo cũng được chú trọng.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu việc tổ chức các hoạt động phải bảo đảm thực hành tiết kiệm, không phô trương, lãng phí; tuyệt đối không huy động đóng góp của học sinh và cha mẹ học sinh dưới bất kỳ hình thức nào. Các cơ sở giáo dục vẫn tổ chức hoạt động dạy và học theo kế hoạch thời gian năm học 2026-2027, bởi ngày 20/11 chưa được quy định là ngày nghỉ.

Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho giáo viên, cựu giáo chức có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là những nhà giáo đang công tác tại vùng sâu, vùng xa là rất quan trọng trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo. (Ảnh: HANH PHONG)

Bên cạnh đó, tỉnh quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho giáo viên, cựu giáo chức có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là những nhà giáo đang công tác tại vùng sâu, vùng xa. Các cơ quan báo chí của tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu những tập thể, cá nhân điển hình, gương người tốt, việc tốt trong ngành giáo dục.

Thông qua các hoạt động thiết thực, Tây Ninh hướng đến lan tỏa sự trân trọng của xã hội đối với nghề giáo, góp phần khơi dậy tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề và quyết tâm cống hiến của đội ngũ nhà giáo trong sự nghiệp trồng người.