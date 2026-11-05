Tây Ninh tổ chức nhiều hoạt động mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026

Hội yến Diêu Trì Cung. (Ảnh: Bảo tàng tỉnh Tây Ninh)

UBND tỉnh Tây Ninh ban hành kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Logo Ngày Văn hóa Việt Nam 2026.

Trọng tâm của đợt hoạt động là tôn vinh các giá trị di sản văn hóa truyền thống tốt đẹp, phát huy giá trị di sản vật thể, phi vật thể và các làng nghề thủ công gắn với phát triển kinh tế, thúc đẩy du lịch. Chuỗi sự kiện còn tạo sự gắn kết ý nghĩa giữa Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), khẳng định vai trò trung tâm của Nhân dân trong việc sáng tạo, bảo tồn và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Đa dạng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thể thao cộng đồng

Công tác thông tin, truyền thông được triển khai từ ngày 10/11 đến hết ngày 24/11 với nhiều hình thức phong phú. Tỉnh đẩy mạnh các chiến dịch truyền thông đa nền tảng trên hệ thống truyền thanh cơ sở, cổng thông tin điện tử, đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng các video ngắn, triển lãm số giới thiệu về các di tích và di sản phi vật thể của địa phương.

Tại các trung tâm hành chính, trụ sở cơ quan, trường học và khu dân cư, công tác cổ động trực quan được triển khai đồng loạt bằng pano, băng rôn, tiểu cảnh và xe loa tuyên truyền. Qua đó, lan tỏa sâu rộng hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam và chủ động đấu tranh phản bác kịp thời các thông tin sai trái, xuyên tạc.

Các hoạt động văn hóa - nghệ thuật diễn ra sôi nổi từ ngày 10 - 24/11, hướng mạnh về cơ sở. Nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật được xây dựng nhằm phục vụ nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Tại các quảng trường, tuyến phố đi bộ và khu dân cư, địa phương tổ chức nhiều hoạt động văn hóa cộng đồng hấp dẫn như nghệ thuật đường phố, trình diễn dân gian, trò chơi dân gian, liên hoan ẩm thực, trải nghiệm nghề thủ công truyền thống, cùng không gian đọc sách và chiếu phim ngoài trời.

Song song đó, từ ngày 16 - 24/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức không gian trưng bày tranh, ảnh nghệ thuật tiêu biểu về đất nước, con người và những thành tựu phát triển văn hóa, du lịch Tây Ninh.

Phong trào thể thao quần chúng hưởng ứng sự kiện cũng diễn ra sôi nổi từ ngày 2 - 24/11. Ngành thể thao tỉnh cùng các xã, phường phát động thi đấu nhiều môn thể thao phong trào, các hoạt động đồng diễn quy mô lớn và biểu diễn Võ cổ truyền Việt Nam. Việc duy trì thi đấu các môn thể thao dân tộc góp phần bảo tồn tinh hoa truyền thống, lan tỏa tinh thần thượng võ và rèn luyện thể chất con người Việt Nam trong giai đoạn mới.

Điểm nhấn Hội nghị Văn hóa lần thứ I và công tác tổ chức thực hiện

Điểm nhấn quan trọng của đợt hoạt động năm 2026 là Hội nghị Văn hóa tỉnh Tây Ninh lần thứ I, dự kiến diễn ra ngày 20/11. Đây là diễn đàn có ý nghĩa to lớn nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ văn hóa, thể thao, du lịch và quá trình triển khai chương trình hành động theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị. Hội nghị sẽ tập trung thảo luận, đề xuất các định hướng, giải pháp đột phá nhằm hoàn thiện thể chế và phát huy vai trò văn hóa đối với sự phát triển nhanh, bền vững của địa phương.

Tỉnh Tây Ninh triển khai chương trình hành động phát triển hệ thống du lịch đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Dịp này, UBND tỉnh sẽ biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có cống hiến xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa.

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện kế hoạch là hơn 1,6 tỷ đồng, được bảo đảm từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp và các nguồn huy động hợp pháp khác. UBND tỉnh phân công Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, theo dõi, đôn đốc triển khai và tổng hợp báo cáo về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sở Tài chính tham mưu bảo đảm kinh phí đúng quy định. UBND các xã, phường chủ động xây dựng kế hoạch, dự toán và triển khai tại địa phương, báo cáo kết quả trước ngày 26/11/2026. Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Báo và Phát thanh, truyền hình Tây Ninh cùng các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hưởng ứng rộng rãi.

UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu các hoạt động hưởng ứng phải được tổ chức thiết thực, tuyệt đối an toàn, tiết kiệm, tránh hình thức lãng phí, lấy địa bàn cơ sở và khu dân cư làm hạt nhân. Việc phát huy vai trò chủ thể sáng tạo và thụ hưởng của người dân sẽ tạo nên đợt sinh hoạt văn hóa sâu rộng, đưa các giá trị truyền thống tốt đẹp thấm sâu vào đời sống xã hội trong kỷ nguyên mới.