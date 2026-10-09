Tây Ninh tổ chức ngày hội đổi mới sáng tạo với 200 gian hàng công nghệ

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tại Ngày hội Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh năm 2026. (Ảnh: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh)

Ngày hội nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp về vị trí, vai trò của chuyển đổi số trong bối cảnh Tây Ninh đang đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Ngày hội có sự tham gia của lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cà Mau…; cùng các hoạt động tư vấn chính sách, kết nối cung-cầu công nghệ, kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp, doanh nghiệp với cơ quan Nhà nước, thuyết trình dự án, trình diễn giải pháp và kết nối đầu tư…

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Tây Ninh tham quan một gian hàng công nghệ tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần I, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: MINH ANH)

Ngoài ra, còn có 200 gian hàng với không gian trưng bày, triển lãm và trải nghiệm công nghệ tập trung vào: hệ sinh thái phương tiện không người lái; trí tuệ nhân tạo, dữ liệu và nền tảng số phục vụ chuyển đổi số; nông nghiệp công nghệ cao và công nghệ nâng cao giá trị nông sản; sản phẩm, công nghệ và kết quả nghiên cứu; khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và sản phẩm tiêu biểu.

Học sinh tham gia Cuộc thi Drone Soccer - một sân chơi công nghệ hấp dẫn do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh tổ chức. (Ảnh: MINH ANH)

Tại chuỗi 5 hội thảo khoa học trọng điểm, các đại biểu có nhiều tham luận về: Thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - “Đột phá tạo kết quả thực chất, lan tỏa giá trị toàn xã hội”; Bài toán đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số của địa phương; Quản trị, khai thác và thương mại hóa tài sản trí tuệ-Giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm tỉnh Tây Ninh; Môi trường-Xã hội-Quản trị (ESG), kinh tế tuần hoàn và nâng cao giá trị chuỗi nông sản Tây Ninh; Phát triển hệ sinh thái phương tiện không người lái tỉnh Tây Ninh.