Tây Ninh tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

Lãnh đạo xã Tân Trụ trực tiếp kiểm tra tiến độ thi công mở rộng công trình giao thông nông thôn. (Ảnh: THANH PHONG)

Thực hiện chủ trương của Trung ương về tinh gọn tổ chức bộ máy, Tây Ninh tập trung rà soát chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm hoạt động thông suốt sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh, số đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh giảm từ 282 xuống còn 96. Đảng bộ tỉnh hiện có 100 Đảng bộ trực thuộc, 1.616 tổ chức cơ sở đảng, 3.160 chi bộ trực thuộc, với 94.085 đảng viên. Quy mô tổ chức thay đổi đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực quản lý và giải quyết công việc tại cơ sở.

Tỉnh đã phân bổ tạm thời 9.057 biên chế cán bộ, công chức cho các xã, phường; đồng thời tăng cường 48 cán bộ về cơ sở, gồm 17 trường hợp thuộc khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và 31 trường hợp thuộc khối Nhà nước. Đến nay, 96/96 xã, phường đã ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn, Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Công tác bổ sung nhân lực được triển khai song song với đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. Tỉnh đã bố trí công tác cho 77 trường hợp trúng tuyển trong các kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024, đồng thời triển khai kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận 126 người hoạt động không chuyên trách cấp xã đủ điều kiện vào làm công chức.

Chính quyền xã Tân Trụ từng bước vận hành ổn định, nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ nhân dân. (Ảnh: THANH PHONG)

Cùng với kiện toàn tổ chức, Tây Ninh đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, xác định rõ trách nhiệm của từng cấp chính quyền. Tỉnh đã tổ chức thực hiện 365 nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền từ Trung ương; ban hành 17 quyết định phân cấp và 10 quyết định ủy quyền cho các cơ quan chuyên môn. Qua đó, cấp xã được tăng tính chủ động trong giải quyết công việc, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, khối lượng công việc tại cơ sở ngày càng tăng, trong khi một số địa phương còn thiếu cán bộ chuyên môn về tài chính, đất đai, xây dựng và công nghệ thông tin. Vì vậy, việc tiếp tục rà soát vị trí việc làm, bố trí nhân lực phù hợp và nâng cao năng lực thực thi công vụ là yêu cầu cấp thiết.

Cải cách hành chính và chuyển đổi số được tỉnh xác định là giải pháp quan trọng nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Hệ thống quản lý văn bản và điều hành được triển khai tại 100% sở, ngành và Ủy ban nhân dân cấp xã; tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước đạt 100% ở cả hai cấp.

Tỉnh đã công bố 1.998/1.998 thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính. Tỷ lệ hồ sơ được cấp kết quả điện tử đạt 99,11%; tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa đạt 99,04%. Những kết quả này góp phần giảm giấy tờ, tiết kiệm thời gian, tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính.

Thực tiễn tại xã Tân Trụ cho thấy hiệu quả của việc gắn kiện toàn bộ máy với nâng cao chất lượng phục vụ. Được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba xã Bình Lãng, Bình Tịnh, Bình Trinh Đông và thị trấn Tân Trụ, xã có diện tích 30,96km², dân số 26.503 người. Địa phương chú trọng phân công nhiệm vụ, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và duy trì hoạt động tiếp nhận, giải quyết hồ sơ liên tục.

Bí thư Đảng ủy xã Tân Trụ Đặng Hoàng Tuấn cho biết, địa phương đẩy mạnh xử lý văn bản điện tử, sử dụng chữ ký số, lịch công tác điện tử và giao việc trực tuyến. Trong kỳ báo cáo, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tiếp nhận 3.188 hồ sơ; trong 2.692 hồ sơ mới tiếp nhận, có 2.679 hồ sơ được nộp trực tuyến, đạt 99,52%. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt 100%.

Bên cạnh đó, lực lượng thanh niên hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục trực tuyến, tiếp cận các tiện ích số. Những cách làm này góp phần nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ công, đồng thời cho thấy hiệu quả sắp xếp bộ máy cần được đánh giá bằng chất lượng giải quyết công việc và sự hài lòng của người dân.

Chất lượng phục vụ nhân dân qua từng việc làm cụ thể để giúp người thụ hưởng. (Ảnh: THANH PHONG)

Thời gian tới, Tây Ninh tiếp tục rà soát vị trí việc làm, điều động nhân lực đến những địa bàn còn thiếu, tăng cường đào tạo chuyên môn và kỹ năng số, đồng thời đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh Võ Đức Trong cho biết, tỉnh chú trọng bố trí nhân lực phù hợp, hoàn thiện chính sách đối với cán bộ sau sắp xếp và nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ gắn với yêu cầu nhiệm vụ.

Tinh gọn bộ máy là bước khởi đầu; nâng cao chất lượng đội ngũ và hiệu quả phục vụ nhân dân mới là mục tiêu xuyên suốt. Việc kịp thời biểu dương, nhân rộng mô hình hiệu quả, cách làm sáng tạo, gắn với khắc phục những hạn chế phát sinh, sẽ góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, tạo đồng thuận xã hội và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp trong giai đoạn mới.