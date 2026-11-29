Ngày 29/11, Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh cho biết, các Đội K tiếp tục triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia. Qua quá trình tìm kiếm, các lực lượng đã quy tập thêm 6 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia và 1 hài cốt liệt sĩ tại phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh.

Các lực lượng tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia và địa bàn tỉnh Tây Ninh (Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh).

Cụ thể, Đội K70 (Cục Chính trị, Quân khu 7) tìm kiếm, quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Tboung Khmum; Đội K71 (Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh) quy tập 1 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Oddar Meanchey; Đội K73 (Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh) tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Pailin.

Từ ngày 4/9 đến ngày 28/11, các Đội K đã tìm kiếm, quy tập được tổng cộng 357 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia. Trong đó, Đội K70 quy tập 78 hài cốt, Đội K71 quy tập 138 hài cốt và Đội K73 quy tập 141 hài cốt.

Song song với nhiệm vụ trên đất bạn, công tác rà soát, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tại địa bàn trong nước cũng được các lực lượng tích cực triển khai.

Trong ngày 28/11, Đội K71 phối hợp với địa phương tìm kiếm, quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ tại phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh. Hài cốt được xác định là liệt sĩ Trương Văn Thinh, sinh năm 1957, quê tại khu phố Thanh Trung, phường Thanh Điền; hy sinh ngày 14/8/1977 tại chiến trường Campuchia. Nơi an táng ban đầu được xác định tại khu đất nhà bà Lê Thị Hây, thuộc khu phố Thanh Trung, phường Thanh Điền.

Việc tìm thấy hài cốt liệt sĩ sau gần 50 năm kể từ ngày hy sinh có ý nghĩa sâu sắc, góp phần đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ, đồng thời thể hiện trách nhiệm và sự tri ân của các thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", tính đến ngày 28/11, tỉnh Tây Ninh đã tìm kiếm, quy tập được tổng cộng 585 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, có 20 hài cốt được quy tập tại địa bàn trong nước, đạt 97,5% chỉ tiêu được giao. Đây là kết quả đáng ghi nhận trong quá trình triển khai chiến dịch, thể hiện quyết tâm của lực lượng vũ trang trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác chính sách hậu phương quân đội. Dù chiến tranh đã lùi xa, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn luôn là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt.