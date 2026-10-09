Tây Ninh: Tìm thấy, quy tập được 388 hài cốt liệt sĩ từ Campuchia

Riêng ngày 9/10, các đội quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Tây Ninh tìm thấy thêm 3 hài cốt liệt sĩ tại các tỉnh Banteay Meanchey, Oddar Meanchey và Svay Rieng.

Như vậy tính đến ngày 9/10, các lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh đã quy tập được 400 hài cốt liệt sĩ trong chiến dịch đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Mỗi vị trí tìm kiếm đều đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ kiên trì khảo sát, đối chiếu thông tin và thận trọng trong quá trình đào tìm, quy tập.

Trong tổng số hài cốt được tìm thấy, có 388 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia và 12 hài cốt trong nước. Kết quả đạt được là sự nỗ lực bền của cán bộ, chiến sĩ, cùng sự phối hợp của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và sự hỗ trợ từ người dân hai nước.

Trên đất bạn Campuchia, Đội K71 và Đội K73 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh tiếp tục triển khai nhiệm vụ tại nhiều địa bàn. Trong giai đoạn XXV, mùa khô 2025-2026, hai đội đã quy tập được 286 hài cốt liệt sĩ. Bước sang giai đoạn XXVI, từ đầu tháng 9 đến ngày 9/10, lực lượng tiếp tục tìm thấy thêm 102 hài cốt.

Cùng với nhiệm vụ ở nước bạn, Tây Ninh tiếp tục rà soát, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trong nước. Các lực lượng phối hợp với cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và người dân để thu thập thông tin, kiểm tra hồ sơ, khảo sát những địa điểm nghi có hài cốt liệt sĩ. Đến nay, công tác tìm kiếm trong nước đã đưa thêm 12 hài cốt liệt sĩ về nơi quy tập, đồng thời mở ra những đầu mối cần tiếp tục xác minh.

Việc đạt hơn 66% chỉ tiêu chiến dịch cho thấy những chuyển biến tích cực trong tổ chức tìm kiếm và phối hợp giữa các lực lượng. Đặc biệt, sự hỗ trợ của chính quyền, lực lượng chức năng và nhân dân Campuchia góp phần quan trọng giúp các đội Việt Nam tiếp cận địa bàn, xác minh thông tin và triển khai nhiệm vụ.

Thời gian tới, công tác tìm kiếm, quy tập tiếp tục được triển khai trên cơ sở rà soát nguồn tin, mở rộng khảo sát và phối hợp chặt chẽ với các địa phương, nhân chứng. Việc xác minh danh tính cũng là nhiệm vụ quan trọng, giúp các gia đình có thêm cơ hội tìm lại thông tin về người thân đã hy sinh.