Tây Ninh tìm lời giải cho những 'điểm lõm' sóng vùng biên

Sau khi được cấp phép, Tập đoàn VNPT triển khai lắp đặt hạ tầng và trạm thu phát sóng VinaPhone 5G trên toàn quốc. Ảnh tư liệu: Minh Quyết - TTXVN

Tây Ninh sẽ tập trung rà soát, đo kiểm chất lượng dịch vụ điện thoại và Internet di động 4G, 5G tại khu vực vành đai biên giới, trọng tâm là 19 xã biên giới và những địa bàn có nguy cơ phát sinh “điểm lõm” sóng, qua đó xác định cụ thể những khu vực cần tối ưu mạng lưới, nâng cấp thiết bị hoặc bổ sung trạm thu, phát sóng để bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ người dân, phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Đo kiểm để xác định đúng điểm lõm

Theo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh Huỳnh Thị Hồng Nhung, yêu cầu trước mắt là đánh giá khách quan, định lượng chất lượng dịch vụ điện thoại di động và Internet di động 4G, 5G, từ đó khoanh vùng những địa bàn chưa đáp ứng yêu cầu. Việc đo kiểm không chỉ nhằm xác định nơi tín hiệu yếu mà còn phải làm rõ nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng để có cơ sở lựa chọn giải pháp tối ưu mạng lưới, nâng cấp thiết bị, bổ sung dung lượng hoặc đầu tư thêm trạm thu, phát sóng.

Theo bà Huỳnh Thị Hồng Nhung, đây là cơ sở quan trọng để ngành khoa học và công nghệ phối hợp với chính quyền địa phương, các doanh nghiệp viễn thông và đơn vị chuyên môn xây dựng dữ liệu thực tế về chất lượng mạng trên địa bàn. Kết quả đo kiểm được tổng hợp, phân tích theo từng khu vực, từng chỉ tiêu, qua đó xác định những địa bàn cần ưu tiên xử lý.

Theo đó, phạm vi đo kiểm tập trung tại vành đai biên giới, trước hết là 19 xã biên giới và một số khu vực có nguy cơ phát sinh “điểm lõm” sóng, chất lượng dịch vụ thấp. Đáng chú ý là các tuyến đường xuyên rừng, khu vực dân cư thưa thớt, địa hình phức tạp và các địa bàn thường xuyên có phản ánh của người dân về chất lượng dịch vụ.

Ba doanh nghiệp được đưa vào diện đo kiểm gồm Viettel Tây Ninh, VNPT Tây Ninh và MobiFone Tây Ninh. Đối với dịch vụ thoại, các chỉ tiêu được đánh giá gồm độ sẵn sàng của mạng vô tuyến, tỷ lệ cuộc gọi thiết lập không thành công, tỷ lệ cuộc gọi bị rơi và chất lượng thoại. Đối với Internet di động 4G, 5G, việc đo kiểm tập trung vào độ sẵn sàng của mạng, tỷ lệ truy nhập không thành công, thời gian trễ trung bình, tỷ lệ truyền tải dữ liệu bị rơi và tốc độ tải dữ liệu trung bình.

Xử lý điểm nghẽn theo dữ liệu thực tế

Điểm đáng chú ý là kết quả đo kiểm sẽ không dừng ở việc đánh giá chất lượng dịch vụ mà được sử dụng trực tiếp để xác định phương án xử lý từng khu vực. Với nơi có thể khắc phục bằng tối ưu mạng, điều chỉnh thiết bị hiện hữu hoặc bổ sung dung lượng, doanh nghiệp sẽ triển khai các giải pháp tương ứng; đối với những khu vực cần tăng vùng phủ, tỉnh sẽ xem xét phương án bổ sung vị trí phát sóng, trạm BTS và phương án kết nối phù hợp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa nêu rõ, việc nâng cao chất lượng mạng di động tại khu vực biên giới cần được đặt trong yêu cầu phát triển hạ tầng số đồng bộ, bảo đảm kết nối phục vụ người dân, doanh nghiệp; đồng thời đáp ứng yêu cầu về quốc phòng, an ninh và xử lý các tình huống khẩn cấp.

Trên cơ sở kết quả đo kiểm, tỉnh sẽ tổ chức trao đổi giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp viễn thông và chính quyền cơ sở để đánh giá, thống nhất phương án tăng vùng phủ sóng và nâng cao chất lượng dịch vụ. Đối với những khu vực cần đầu tư mới, việc xác định vị trí, phạm vi phục vụ, phương án kết nối và doanh nghiệp thực hiện sẽ được xem xét cụ thể, phù hợp điều kiện thực tế từng địa bàn.

Ông Phạm Tấn Hòa nhấn mạnh, bảo đảm thông tin liên lạc tại khu vực biên giới không chỉ đáp ứng nhu cầu liên lạc hằng ngày mà còn có ý nghĩa đối với chuyển đổi số, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, ứng phó sự cố, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Vì vậy, việc xử lý các khu vực lõm sóng cần được thực hiện có trọng tâm, dựa trên dữ liệu đo kiểm và gắn với nhu cầu thực tế của từng địa bàn.

Đây cũng là vấn đề có ý nghĩa trong quá trình đưa các tiện ích số đến vùng biên, nơi điều kiện địa hình, dân cư phân tán và khoảng cách đến các trung tâm có thể tạo thêm khó khăn cho việc đầu tư, vận hành hạ tầng viễn thông. Việc xác định chính xác các khu vực cần ưu tiên sẽ giúp doanh nghiệp tập trung nguồn lực; đồng thời tạo điều kiện để người dân tiếp cận tốt hơn các dịch vụ số và dịch vụ công trực tuyến.

Để thực hiện nhiệm vụ này, chính quyền các xã, phường liên quan sẽ phối hợp xác định, tiếp cận các khu vực cần đo kiểm, nhất là những địa bàn biên giới có địa hình phức tạp hoặc khó tiếp cận; đồng thời cung cấp, xác minh thông tin về những nơi người dân, doanh nghiệp phản ánh chất lượng dịch vụ chưa bảo đảm. Các doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin kỹ thuật và xây dựng giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ trên cơ sở kết quả đo kiểm.

Trong năm 2026, kinh phí dành cho đo kiểm chất lượng dịch vụ điện thoại và Internet di động 4G, 5G trên địa bàn tỉnh là 572 triệu đồng, từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ. Kết quả đo kiểm sẽ trở thành cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước, xác định khu vực ưu tiên và tham mưu các giải pháp nâng cao chất lượng mạng.

Từ yêu cầu thực tế của vùng biên, Tây Ninh đang từng bước chuyển trọng tâm từ mở rộng hạ tầng theo diện rộng sang đầu tư có dữ liệu, xử lý đúng điểm nghẽn và nâng cao chất lượng kết nối. Khi vùng phủ sóng được củng cố, hạ tầng viễn thông sẽ không chỉ đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc mà còn trở thành một trong những nền tảng quan trọng để thu hẹp khoảng cách số, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm thông tin thông suốt trên tuyến biên giới.