Tây Ninh tìm lời giải bài toán thu hút nhân lực làm việc tại các khu công nghiệp

Tây Ninh đang đối mặt với áp lực thiếu hụt lao động, nhất là nhân lực có trình độ, kỹ năng chuyên môn. (Ảnh: THANH PHONG)

Ngày 11/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội thảo “Giải pháp thu hút nguồn nhân lực làm việc tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh”, với sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia và lãnh đạo các sở, ngành.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Trương Thanh Liêm cho biết, toàn tỉnh hiện có 54 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 16.300ha, tỷ lệ lấp đầy khoảng 69%, thu hút 2.729 dự án. Tỉnh quy hoạch 108 cụm công nghiệp, trong đó, 25 cụm đã hoạt động, tỷ lệ lấp đầy đạt 82%. Các khu công nghiệp hiện có hơn 375.000 lao động; cụm công nghiệp có khoảng 29.000 lao động. Riêng từ đầu năm 2026, có 118 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng hơn 13.300 lao động.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Trương Thanh Liêm phát biểu (Ảnh: THANH PHONG)

Nhu cầu nhân lực gia tăng trong khi nguồn cung tại chỗ dần tiệm cận giới hạn. Đáng chú ý, doanh nghiệp không chỉ thiếu lao động phổ thông mà còn thiếu kỹ thuật viên, nhân lực vận hành tự động hóa và cán bộ quản lý sản xuất.

Phó Giáo sư Trần Hoài An, Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam, đề xuất tỉnh chuyển từ dự báo số lượng lao động sang dự báo kỹ năng, gắn với tiến độ phát triển công nghiệp. Đồng thời, cần nhận diện bốn nguyên nhân thiếu hụt gồm: Thiếu nguồn cung, thiếu kỹ năng, thiếu sức hấp dẫn và thiếu khả năng duy trì; tăng cường liên kết giữa Nhà nước, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo, tiến tới thí điểm các liên minh kỹ năng ngành.

Phó Giáo sư Trần Hoài An, Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam tham luận. (Ảnh: THANH PHONG)

Ở góc độ thu hút và giữ chân lao động, Tiến sĩ Hoàng Thịnh Nhân, Trường đại học Nguyễn Tất Thành, cho rằng đào tạo chỉ là điều kiện cần. Người lao động chỉ thực sự trở thành nguồn lực của địa phương khi lựa chọn đến làm việc và có cơ hội phát triển nghề nghiệp. Vì vậy, Tây Ninh cần cải thiện thu nhập, phúc lợi, cơ hội thăng tiến và chất lượng sống; chú trọng kết nối tài năng trẻ với doanh nghiệp, phát triển các cụm dịch vụ an cư gắn với khu công nghiệp.

Lãnh đạo tỉnh dự hội nghị. (Ảnh: THANH PHONG)

Kết luận hội thảo, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Hải chỉ rõ ba điểm nghẽn: Chất lượng và nguồn cung lao động chưa đáp ứng yêu cầu; nhà ở, trường học, y tế và thiết chế văn hóa phục vụ công nhân còn hạn chế; tiền lương, phúc lợi và cơ hội nghề nghiệp tại một số doanh nghiệp chưa đủ sức cạnh tranh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Hải phát biểu kết luận. (Ảnh: THANH PHONG)

Tỉnh xác định tập trung dự báo, kết nối cung-cầu lao động; nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với nhu cầu doanh nghiệp; phát triển nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân và dịch vụ thiết yếu; nâng cao trách nhiệm doanh nghiệp, tổ chức Công đoàn trong chăm lo người lao động.

Đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: THANH PHONG)

Nghị quyết Tỉnh ủy Tây Ninh đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%, trong đó lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 40%. Giai đoạn 2026-2030, tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành 76.500 căn nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê.

Sinh viên các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tìm hiểu cơ hội việc làm cho bản thân sau khi ra trường. (Ảnh: THANH PHONG)

Thực tế cho thấy, thu hút lao động mới chỉ là bước đầu. Tạo dựng môi trường làm việc tốt, bảo đảm an sinh và mở rộng cơ hội phát triển nghề nghiệp mới là yếu tố quyết định khả năng giữ chân người lao động, tạo nền tảng cho Tây Ninh nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển công nghiệp bền vững.