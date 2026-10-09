Tây Ninh tìm kiếm, quy tập 400 hài cốt liệt sĩ

Đến ngày 9/10, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Tây Ninh đã đạt kết quả đáng ghi nhận trong triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm “Đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Kết quả này thể hiện nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ trong hành trình tìm kiếm, đưa các liệt sĩ trở về với quê hương, đất mẹ.

Theo đó, các lực lượng đã quy tập được 400 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 388 hài cốt tìm thấy trên đất Campuchia và 12 hài cốt được tìm thấy tại các địa bàn trong nước.

Tại Campuchia, trong giai đoạn XXV (mùa khô 2025-2026), Đội K71 và Đội K73 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đã tìm kiếm, quy tập được 286 hài cốt liệt sĩ.

Tìm thấy hài cốt liệt sĩ trên đất bạn.

Tiếp nối kết quả này, từ ngày 4/9 - 9/10/2026, trong giai đoạn XXVI, hai đội tiếp tục tìm kiếm, quy tập thêm 102 hài cốt. Cụ thể, Đội K71 quy tập được 50 hài cốt, Đội K73 tìm thấy 52 hài cốt liệt sĩ.

Riêng ngày 9/10, các đội tiếp tục phát hiện, quy tập 3 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, Đội K71 tìm thấy 2 hài cốt tại các tỉnh Banteay Meanchey và Oddar Meanchey; Đội K73 quy tập 1 hài cốt tại tỉnh Svay Rieng.

Cùng với hoạt động tìm kiếm tại Campuchia, tỉnh Tây Ninh tiếp tục đẩy mạnh công tác rà soát, xác minh và quy tập hài cốt liệt sĩ trong nước. Các lực lượng chức năng phối hợp với cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và người dân thu thập thông tin, kiểm tra hồ sơ, khảo sát thực địa nhằm xác định những vị trí có khả năng còn hài cốt liệt sĩ.

Qua quá trình triển khai, lực lượng chức năng đã quy tập được 12 hài cốt liệt sĩ trong nước, đồng thời tiếp tục xác minh các nguồn tin và địa điểm nghi có hài cốt chưa được tìm thấy.

Việc quy tập được 400 hài cốt liệt sĩ là kết quả quan trọng trong quá trình thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tại Tây Ninh. Thành quả này có sự đóng góp của các cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền địa phương, cùng sự phối hợp, hỗ trợ của chính quyền, lực lượng chức năng và nhân dân Campuchia.

Đội K73 đào tìm được hài cốt liệt sĩ tại Campuchia.

Đằng sau mỗi hài cốt được tìm thấy là quá trình bền bỉ tìm kiếm của cán bộ, chiến sĩ giữa điều kiện địa hình, thời tiết khó khăn, dựa vào từng nguồn tin và dấu tích còn lại của chiến trường xưa.

Mỗi phần hài cốt được quy tập góp phần làm vơi nỗi đau, đáp ứng mong mỏi của thân nhân gia đình liệt sĩ, đồng đội và những người đang ngày đêm chờ đợi thông tin về người thân.

Đây cũng là hành động thiết thực thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, lòng biết ơn và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.