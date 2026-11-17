Lực lượng chức năng tại khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ hy sinh trong trận đánh đồn Làng 3

Đêm 11/8/1969, đơn vị Z28 đặc công, thuộc Sư đoàn 1 (tức Công trường 1), được lệnh tiến công đồn của quân đội Mỹ - chính quyền Sài Gòn tại đồn Làng 3, xã Bến Củi (nay thuộc ấp Thuận Lợi, xã Lộc Ninh, tỉnh Tây Ninh). Trong trận đánh, lực lượng ta có khoảng 20 cán bộ, chiến sĩ anh dũng hy sinh.

Thông tin về vị trí chôn cất hài cốt liệt sĩ do ông Trần Văn Nghĩa (SN 1956), sinh sống tại địa phương cung cấp. Theo lời kể, sau trận đánh, quân địch dùng xăng dầu đốt cháy hài cốt các liệt sĩ, sau đó sử dụng máy ủi vùi xuống rãnh chông. Đây là khu vực quân đội Mỹ từng đào, ủi để khoanh vùng, gom dân vào ấp chiến lược.

Qua xác minh, có 2 vị trí được xác định có khả năng còn hài cốt liệt sĩ. Vị trí thứ nhất cách đầu rãnh mương khoảng 80-100m, được cho là nơi chôn khoảng 17-18 hài cốt liệt sĩ, tại tọa độ 45417-44367. Vị trí thứ hai cách đầu rãnh mương khoảng 150m, có khả năng còn khoảng 4 hài cốt liệt sĩ, tại tọa độ 45360-44281.

Khu vực này hiện tại là vườn cao su và sầu riêng của người dân. Phần cuối rãnh mương vẫn còn giữ nguyên, vị trí không thay đổi, nằm giữa ranh đất và có đầu rãnh sát Trường Tiểu học và THCS Bến Củi. Đây là những cơ sở quan trọng để lực lượng chức năng tiếp tục đối chiếu, xác định phạm vi tìm kiếm.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ sẽ được triển khai theo phương châm "dễ làm trước, khó làm sau"; phát hiện đến đâu xử lý đến đó, tổ chức tìm kiếm dứt điểm từng khu vực, không bỏ sót, đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện và trang thiết bị.

Đội K71 và chính quyền địa phương mong muốn người dân từng sinh sống, hoạt động hoặc biết thông tin về trận đánh, danh tính các liệt sĩ cũng như địa điểm chôn cất hài cốt liệt sĩ hy sinh trong trận đánh đồn Làng 3, tích cực cung cấp thêm thông tin cho Đội K71 hoặc Ban Chỉ huy Quân sự xã Lộc Ninh.