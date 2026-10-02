Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục rà soát, xác minh các thông tin liên quan đến những liệt sĩ còn chưa được tìm thấy trên địa bàn.

Ngày 20/8/2026, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh thành lập tổ công tác phối hợp với xã Bến Cầu khảo sát, thu thập thông tin tại khu vực ấp Tân Lập.

Tây Ninh tổ chức hội thảo xác định vị trí hố chôn tập thể tại xã Bến Cầu.

Theo thông tin do tổ chức Mission POW-MIA (Mỹ) cung cấp, tại vị trí có tọa độ 1229437 - 625322, nay thuộc ấp Tân Lập, xã Bến Cầu, có một hố chôn tập thể, có thể chứa 16 hài cốt chiến sĩ Việt Nam.

Ngày 16/9, Ban Chỉ đạo tỉnh Tây Ninh về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tổ chức hội thảo kết luận thông tin. Qua đối chiếu, các đại biểu nhận thấy thông tin do Mission POW-MIA cung cấp có sự trùng khớp với thông tin của Lữ đoàn Đặc công 429.

Hình ảnh tư liệu các vị trí căn cứ hỏa lực Blue do tổ chức Mission POW-MIA (Mỹ) cung cấp.

Từ các dữ liệu được đối chiếu, hội thảo nhận định việc còn tồn tại mộ liệt sĩ tập thể chưa được quy tập tại khu vực trên là có cơ sở và đề nghị tiếp tục tổ chức tìm kiếm, quy tập.

Để xác định chính xác vị trí, phạm vi tìm kiếm, UBND tỉnh Tây Ninh và Ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị các cựu chiến binh, cựu du kích, dân quân, cán bộ từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại khu vực; thân nhân liệt sĩ và người dân từng sinh sống tại ấp Tân Lập, xã Bến Cầu (huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh trước đây) cung cấp những thông tin liên quan.

Các thông tin về trận đánh, vị trí chiến đấu, nơi chôn cất, địa điểm địch thu gom thi thể liệt sĩ hoặc những dấu mốc địa hình trước đây đều có giá trị phục vụ công tác xác minh.

Tây Ninh tìm kiếm 16 hài cốt liệt sĩ tại Bến Cầu.

Theo cơ quan chức năng, ngay cả những chi tiết nhỏ về con đường, bờ ruộng, khu dân cư, vị trí chiến đấu hay nơi chôn cất trước đây cũng có thể trở thành đầu mối để đối chiếu, khoanh vùng và tổ chức tìm kiếm.

Mọi thông tin liên quan có thể cung cấp cho Trung tá Phan Công Quẩn, Phó Trưởng ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, qua số điện thoại 0982 274 657, hoặc thông qua Ban Chỉ huy Quân sự các xã, phường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Việc cung cấp thêm thông tin, tư liệu sẽ góp phần hỗ trợ lực lượng chức năng xác minh, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và thực hiện công tác “Đền ơn đáp nghĩa”.