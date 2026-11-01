Tây Ninh: Tiêu hủy 2.000 con gà không rõ nguồn gốc

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh kiểm tra phương tiện vận chuyển 2.000 con gà không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Ảnh: Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh

Ngày 30/10, Đội Quản lý thị trường số 6 thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực Kiến Tường kiểm tra phương tiện vận tải có dấu hiệu vi phạm trên Quốc lộ 62, đoạn qua ấp Ông Lễ, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe tải có 2.000 con gà thịt sống, tổng trị giá 39 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, người điều khiển phương tiện, đồng thời là chủ sở hữu số hàng hóa, không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch, hóa đơn, chứng từ và các giấy tờ liên quan để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của số gia cầm.

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ hàng thừa nhận hành vi vi phạm liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Đội Quản lý thị trường số 6 đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời phối hợp với Phòng Kinh tế thuộc UBND xã Bình Hiệp và Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực Kiến Tường tổ chức tiêu hủy toàn bộ 2.000 con gà theo quy định pháp luật./.