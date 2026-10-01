Tây Ninh: Tiếp tục tổ chức lực lượng tìm kiếm, hơn 360 hài cốt liệt sĩ được quy tập

Ngày 1/10, Ban Chỉ đạo tỉnh Tây Ninh về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cho biết, công tác tìm kiếm, quy tập đang được các lực lượng triển khai đồng thời trên địa bàn tỉnh và tại Campuchia.

Lực lượng của Việt Nam làm nhiệm vụ tại Campuchia đã tìm kiếm, quy tập được 100 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ.

Tại Campuchia, trong ngày 30/9, các Đội K tiếp tục phát hiện và quy tập thêm 3 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, Đội K73 tìm được 2 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Pailin, Đội K71 quy tập 1 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Banteay Meanchey.

Tính chung giai đoạn 1, mùa khô 2026-2027, các lực lượng của Việt Nam làm nhiệm vụ tại Campuchia đã tìm kiếm, quy tập được 100 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ.

Trong số này, Đội K70 thuộc Cục Chính trị Quân khu 7 quy tập 37 hài cốt liệt sĩ, Đội K71 tìm kiếm, quy tập 29 hài cốt và Đội K73 quy tập được 34 hài cốt liệt sĩ.

Cùng với hoạt động tìm kiếm trên thực địa, các Đội K tiếp tục tăng cường công tác dân vận, chủ động gặp gỡ chính quyền, lực lượng chức năng và người dân Campuchia tại những địa bàn đơn vị thực hiện nhiệm vụ.

Qua đó, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp nhận, xác minh và sàng lọc các nguồn tin liên quan đến vị trí chôn cất liệt sĩ. Mục tiêu là không bỏ sót các thông tin có giá trị, từng bước đưa hài cốt liệt sĩ còn nằm lại trên đất Campuchia về với quê hương.

Những thông tin về trận đánh, địa điểm hy sinh, vị trí chôn cất hoặc các dấu mốc địa hình trước đây đều được các đơn vị nghiên cứu, đối chiếu. Theo lực lượng tìm kiếm, ngay cả những manh mối nhỏ cũng có thể cung cấp thêm cơ sở để khoanh vùng khu vực cần khảo sát.

Tính từ khi triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" đến ngày 30/9, hai Đội K71 và K73 đã tìm kiếm, quy tập được 361 hài cốt liệt sĩ, gồm 12 hài cốt liệt sĩ trong nước và 349 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia.

Kết quả trên là cơ sở để các lực lượng tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm trong thời gian tới, đồng thời tăng cường xác minh thông tin, mở rộng địa bàn khảo sát và phối hợp với các địa phương, người dân, nhân chứng nhằm phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.