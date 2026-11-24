Ngày 24/11, thông tin từ UBND tỉnh Tây Ninh cho biết về kế hoạch tổ chức lễ đón, lễ tưởng niệm và truyền hình trực tiếp lễ viếng, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia được tìm kiếm, quy tập đưa về nước đợt 1, giai đoạn XXVI (mùa khô 2026 - 2027).

Sau khi hoàn thành các nghi thức tại cửa khẩu, hài cốt các liệt sĩ sẽ được di chuyển về Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Hưng - Tân Hưng (ấp Rạch Bùi, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh) để tổ chức lễ đón và các hoạt động tưởng niệm.

Theo kế hoạch, vào lúc 7h30 ngày 3/12, tỉnh Tây Ninh sẽ tổ chức đón 200 hài cốt liệt sĩ tại Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp. Sau khi hoàn thành các nghi thức tại cửa khẩu, hài cốt các liệt sĩ sẽ được di chuyển về Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Hưng - Tân Hưng (ấp Rạch Bùi, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh) để tổ chức lễ đón và các hoạt động tưởng niệm.

Vào lúc 7h ngày 4/12, tỉnh Tây Ninh sẽ tổ chức lễ dâng hương tại Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và Tượng đài liệt sĩ thuộc Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Hưng - Tân Hưng. Tiếp đó, lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt các liệt sĩ sẽ chính thức diễn ra vào lúc 7h30 cùng ngày.

Nhằm tạo điều kiện để đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân theo dõi, cùng hướng về sự kiện, lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh Truyền hình Tây Ninh (TN) và các tần số phát thanh FM 96,9 MHz, 103,1 MHz của Báo và Phát thanh, Truyền hình Tây Ninh.

Chương trình cũng được phát trực tiếp trên các nền tảng số gồm YouTube, Fanpage, TikTok chính thức của đơn vị và Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh. Hệ thống truyền thanh các xã, phường trên địa bàn tỉnh sẽ đồng loạt tiếp sóng chương trình, góp phần lan tỏa ý nghĩa của hoạt động tri ân đến các tầng lớp nhân dân.

Việc tổ chức đón, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia là hoạt động mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Đây cũng là dịp để Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân bày tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với những người đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Công tác tìm kiếm, quy tập và đưa hài cốt liệt sĩ trở về quê hương không chỉ thể hiện trách nhiệm đối với những người đã hy sinh mà còn góp phần xoa dịu nỗi đau, mất mát của thân nhân và các gia đình liệt sĩ sau nhiều năm chờ đợi.

Thông qua các hoạt động tưởng niệm, tỉnh Tây Ninh tiếp tục giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, bồi đắp niềm tự hào dân tộc và nâng cao trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với lòng thành kính và biết ơn sâu sắc, tỉnh Tây Ninh kêu gọi cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân cùng hướng về sự kiện, dành phút tưởng niệm, tri ân những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.