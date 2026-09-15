Tây Ninh: Tiếp thu, khắc phục hạn chế trong công tác cán bộ

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận tinh thần trách nhiệm, cầu thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh cùng các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong quá trình Đoàn kiểm tra, giám sát làm việc. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương, nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương về công tác cán bộ; phát huy vai trò, trách nhiệm của tập thể cấp ủy và người đứng đầu. Tỉnh cần chủ động xây dựng kế hoạch khắc phục các hạn chế được chỉ ra, xác định rõ nhiệm vụ, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân; tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ sau hợp nhất. Đồng thời, rà soát các quy trình, quy định liên quan đến cán bộ cấp xã, phường; điều chỉnh tình trạng ngạch thừa, ngạch thiếu và khắc phục tình trạng cán bộ chủ trì chưa đủ hoặc chưa phù hợp về chuyên môn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tư duy đổi mới, năng lực quản trị hiện đại, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Cùng với đó, nâng cao chất lượng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ; gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng, bảo đảm phù hợp vị trí việc làm, năng lực, sở trường và yêu cầu thực tế.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đề nghị tiếp tục đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng xuyên suốt, đa chiều; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ, sản phẩm công việc, hiệu quả phục vụ nhân dân và mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ làm căn cứ chủ yếu trong đánh giá, quy hoạch, bố trí, sử dụng và bổ nhiệm cán bộ.

Ông Lê Nguyễn Nam Ninh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh.

Theo ông Lê Nguyễn Nam Ninh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát, thực hiện Chương trình số 29-CTr/TW, ngày 11/7/2026 về kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026, Đoàn đã trung kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các chủ trương, quy định của Trung ương về công tác cán bộ; phân cấp quản lý, tiêu chuẩn chức danh, đánh giá, quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, chế độ, chính sách và chuyển đổi số trong công tác cán bộ. Đồng thời, giám sát việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát đợt 1, đợt 2.

Qua kiểm tra, giám sát cho thấy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh đã nghiêm túc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương về công tác cán bộ; công tác cán bộ được đặt trong tổng thể xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiện toàn hệ thống chính trị sau sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Việc cụ thể hóa các quy định về phân cấp quản lý, quy hoạch, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển, bảo vệ chính trị nội bộ và kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ được triển khai tương đối đầy đủ.

Đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý cơ bản bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ cơ bản đáp ứng yêu cầu trước mắt và tạo nguồn cho các nhiệm kỳ tiếp theo. Việc đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân năm 2025 và cán bộ lãnh đạo, quản lý quý I, quý II/2026 được thực hiện nghiêm túc, bước đầu gắn với kết quả lượng hóa sản phẩm, công việc cụ thể.

Bên cạnh kết quả đạt được, Đoàn chỉ ra một số tồn tại như chuyển đổi số trong công tác cán bộ còn hạn chế, việc đối chiếu dữ liệu chưa tốt, tỷ lệ sử dụng sổ tay điện tử chưa cao; còn sai sót trong thực hiện Nghị định số 178/2024/NĐ-CP; chính sách thu hút nhân tài chưa thực sự hiệu quả…

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn Kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết cho biết, trong giai đoạn có nhiều thay đổi về tổ chức bộ máy, mô hình hoạt động và quy định về công tác cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương, kiện toàn đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu vận hành bộ máy sau sắp xếp. Tuy nhiên, công tác cán bộ càng trong điều kiện có nhiều thay đổi càng phải được thực hiện chặt chẽ, thận trọng, khách quan, đúng nguyên tắc, không xem nhẹ tiêu chuẩn, điều kiện, thẩm quyền và quy trình.

Theo ông Nguyễn Văn Quyết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh sẽ nghiêm túc tiếp thu những hạn chế, thiếu sót được Đoàn kiểm tra, giám sát chỉ ra; chỉ đạo rà soát, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các cấp, ngành, cá nhân liên quan; những nội dung cần làm rõ sẽ được rà soát từng hồ sơ, từng trường hợp, đối chiếu đúng quy định và báo cáo, giải trình đầy đủ với Đoàn.

Sau khi có báo cáo, kết luận chính thức của Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh sẽ xây dựng kế hoạch khắc phục theo hướng rõ nội dung, trách nhiệm, tiến độ và kết quả. Đồng thời, tiếp tục rà soát việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát đợt 1, đợt 2, không để các hạn chế kéo dài.