Tây Ninh tiếp sức học sinh, phụ nữ vùng biên

Ngày 10/10, tại Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Tây Ninh phối hợp với Ban Liên lạc truyền thống BĐBP tại TP.HCM tổ chức chương trình “Đồng hành cùng các cháu đến trường”, trao tặng 50 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới.

Tại chương trình, ban tổ chức trao 50 xe đạp cho học sinh tại các xã biên giới, trong đó xã Đông Thành được trao 20 chiếc, xã Mỹ Quý 15 chiếc và xã Bình Thành 15 chiếc. Tổng kinh phí thực hiện hơn 100 triệu đồng, do các cán bộ, hội viên đang công tác và từng công tác trong lực lượng BĐBP vận động, đóng góp.

Tặng xe đạp cho các cháu học sinh.

Hoạt động nhằm hỗ trợ phương tiện đến trường, tiếp thêm động lực học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời góp phần giảm bớt gánh nặng cho gia đình.

Đây cũng là dịp tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ biên phòng với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và Nhân dân địa phương.

Đại tá Hoàng Trọng Hoài - Phó Trưởng Ban liên lạc truyền thống BĐBP tại TP.HCM cho biết, chương trình là một trong những hoạt động thường xuyên của Ban Liên lạc truyền thống BĐBP hướng về biên giới, tập trung chăm lo đời sống người dân có hoàn cảnh khó khăn, nhất là học sinh.

Bà Phạm Thúy Kiều - Phó Chủ tịch UBND xã Đông Thành đại diện chính quyền địa phương phát biểu cám ơn.

Thông qua chương trình, ban tổ chức mong muốn tạo điều kiện để các em đến trường thuận lợi hơn, đồng thời động viên các em tiếp tục chăm ngoan, học giỏi, phấn đấu trở thành những “Cháu ngoan Bác Hồ”.

Trước đó, ngày 9/10, tại xã Mỹ Quý, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh phối hợp với Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức Lễ phát động chương trình “Đồng hành cùng Phụ nữ Biên cương” giai đoạn 2026 - 2030.

Tại lễ phát động, Đại tá Dương Văn Dược - Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh và bà Phan Thị Thùy Vân - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã ký kết nội dung phối hợp thực hiện chương trình “Đồng hành cùng Phụ nữ Biên cương” giai đoạn 2026 - 2030.

Lễ phát động chương trình “Đồng hành cùng Phụ nữ Biên cương” giai đoạn 2026 - 2030.

Dịp này, các đơn vị phối hợp với nhà tài trợ trao tặng 2 mái ấm tình thương, mỗi căn trị giá 80 triệu đồng; hỗ trợ vốn sinh kế cho 4 hội viên phụ nữ xã Mỹ Quý, mỗi người 10 triệu đồng; trao 50 phần quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá 500.000 đồng; trao 7 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt học sinh giỏi trong năm học vừa qua, mỗi suất 500.000 đồng.

Ngoài ra, chương trình còn trao vốn sinh kế cho phụ nữ tại các xã Tuyên Bình, Bình Hiệp và Bình Thành, với tổng nguồn vốn 100 triệu đồng.

Thời gian qua, chương trình đã đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống người dân, phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội và tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Trao tặng quà cho các hộ dân khó khăn.

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, người dân khu vực biên giới ngày càng tích cực tham gia tự quản đường biên, cột mốc; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại và các loại tội phạm.

Đến nay, toàn tỉnh có 95 tập thể, 4.280 hộ gia đình và 9.929 cá nhân đăng ký tự quản 258,719km đường biên; 1.025 hộ đăng ký tự quản 253 cột mốc.

Bên cạnh đó, 2.226 tổ an ninh, trật tự với 21.986 thành viên được duy trì hoạt động, cùng nhiều mô hình phụ nữ tham gia tự quản và tổ truyền thông cộng đồng, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc từ cơ sở.

Công tác vận động nguồn lực, chăm lo an sinh xã hội cũng được triển khai đồng bộ. Đến cuối năm 2025, các cấp Hội đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ tại 19 xã biên giới, với tổng kinh phí hơn 30 tỷ đồng.

Ký kết nội dung phối hợp thực hiện chương trình “Đồng hành cùng Phụ nữ Biên cương” giai đoạn 2026 - 2030.

Nguồn lực được sử dụng để trao quà, học bổng, hỗ trợ sinh kế, xây dựng mái ấm tình thương, tặng bảo hiểm y tế, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí, giúp phụ nữ, trẻ em và các gia đình khó khăn từng bước ổn định cuộc sống.

Nhiều mô hình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và BĐBP tỉnh tiếp tục phát huy hiệu quả như “Tết yêu thương”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Ngày hội Biên phòng toàn dân”, “Chắp cánh ước mơ”, “Nâng bước em đến trường - Con nuôi Đồn Biên phòng” và “Mái ấm Biên cương”.

Chương trình “Đồng hành cùng Phụ nữ Biên cương” giai đoạn 2026 - 2030 tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, chính sách về công tác phụ nữ, an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững.

Qua đó, góp phần nâng cao đời sống người dân, tạo điều kiện để phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, đồng thời củng cố thế trận biên phòng toàn dân, xây dựng khu vực biên giới Tây Ninh ngày càng vững mạnh.