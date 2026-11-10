Tây Ninh tiếp sức các lực lượng chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ

Chương trình được triển khai tại Cụm công nghiệp Tân Phú, thao trường Trung đoàn 174 và các địa điểm chuẩn bị diễn tập, với sự tham gia của đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh cùng đoàn viên, thanh niên xã Tân Phú.

Tại các điểm đến, đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên và trao tặng nước uống, trái cây, bánh cùng các phần thực phẩm tiếp sức cho cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ.

Chuẩn bị các phần quà tiếp sức cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026.

Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của các tổ chức quần chúng, góp phần tiếp thêm động lực để các lực lượng khắc phục khó khăn, tích cực luyện tập, chuẩn bị thao trường, trận địa và các điều kiện phục vụ diễn tập.

Hoạt động không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ thiết thực mà còn thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ và hội viên phụ nữ trong đồng hành cùng cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Từng chai nước mát, những phần trái cây nghĩa tình được trao tận tay cán bộ, chiến sĩ.

Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, cổ vũ các lực lượng nêu cao quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trước đó, ngày 22/10, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do Thiếu tướng Lê Ngọc Hải - Phó Tham mưu trưởng Quân khu làm Trưởng đoàn đã kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026 tại Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh.

Đoàn đã kiểm tra thực tế việc duy trì nền nếp hoạt động, thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu tại Đại đội Trinh sát cơ giới 1, Ban CHQS xã Mỹ Thạnh; đồng thời kiểm tra nền nếp công tác tại các cơ quan thuộc Bộ CHQS tỉnh.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 7 kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026 tại Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh.

Qua kiểm tra cho thấy, từ đầu năm 2026 đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; chú trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và thực hiện công tác giáo dục quốc phòng, an ninh.

Công tác huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao được tổ chức nghiêm túc, chất lượng từng bước nâng lên. Việc xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” có nhiều chuyển biến tích cực.

Hình ảnh tại buổi kiểm tra.

Công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai đồng bộ; tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ ổn định, nội bộ đoàn kết, thống nhất. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính bảo đảm kịp thời cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Kết luận buổi kiểm tra, Thiếu tướng Lê Ngọc Hải ghi nhận, biểu dương kết quả thực hiện nhiệm vụ của Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh; đồng thời đề nghị đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp xử lý kịp thời các tình huống.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn Ban CHQS cấp xã, chú trọng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026.