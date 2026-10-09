Tây Ninh thúc tiến độ loạt dự án giao thông

Ngày 9/10, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn, trong đó có tiến độ triển khai các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm kết nối TP.HCM và các địa phương lân cận.

Một trong những dự án đáng chú ý là đường kết nối hành lang công nghiệp, đô thị Mộc Bài - Xuyên Á, có tổng chiều dài khoảng 123,5km, trong đó đoạn qua Tây Ninh dài 103,5km, phần còn lại thuộc địa bàn TP.HCM, khu vực Bình Dương.

Tuyến đường được nghiên cứu với quy mô từ 8 - 10 làn xe, nhằm tăng cường năng lực kết nối giữa các khu công nghiệp, đô thị và khu vực cửa khẩu.

Trong giai đoạn đầu, dự án dự kiến triển khai đoạn dài 33,1km, từ cầu Bình Tây đến Quốc lộ 22, cách Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài khoảng 4km. Tổng kinh phí đầu tư dự kiến khoảng 7.600 tỷ đồng, thời gian khởi công dự kiến trong quý I/2027.

Họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn Tây Ninh.

Cùng với đó, dự án đường trục ĐT.827E kết nối TP.HCM - Tây Ninh - Đồng Tháp được quy hoạch với quy mô 6 làn xe, nằm gần tuyến Quốc lộ 50 hiện hữu.

Hiện một số hạng mục đường dẫn vào các cầu trên tuyến đang được thi công, đồng thời công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được triển khai.

Theo kế hoạch, dự án sẽ thực hiện theo phương thức BT (xây dựng - chuyển giao), thanh toán bằng ngân sách nhằm rút ngắn thời gian hoàn thành.

Đối với dự án đường Vành đai 4 TP.HCM, đoạn qua địa bàn Tây Ninh đang được tập trung triển khai các phần việc liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, xây dựng đường gom và đường bên.

Đây là một trong những tuyến giao thông quan trọng, góp phần tăng cường liên kết giữa TP.HCM với Tây Ninh và các khu vực lân cận.

Trong khi đó, tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài đang được xây dựng. Tuyến Mộc Bài - Xa Mát cũng đang thực hiện các thủ tục liên quan, hướng đến hình thành mạng lưới giao thông đường bộ tốc độ cao trên địa bàn tỉnh, tăng khả năng kết nối các khu vực kinh tế và cửa khẩu.

Một dự án khác có ý nghĩa đối với kết nối liên vùng là đường động lực Đức Hòa. Giai đoạn 1 của dự án được đầu tư theo hình thức đầu tư công, sử dụng ngân sách tỉnh, với quy mô 4 làn xe.

Tổng mức đầu tư dự án là 10.036 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng toàn tuyến khoảng 7.792 tỷ đồng; chi phí xây dựng 4 làn xe và các chi phí khác khoảng 2.244 tỷ đồng.

Tây Ninh thúc tiến độ loạt dự án giao thông. Trong hình là khu vực nơi cao tốc TP.HCM - Mộc Bài đi qua.

Bên cạnh các tuyến giao thông kết nối trực tiếp với TP.HCM, Tây Ninh đang tập trung triển khai nhiều dự án hạ tầng quan trọng khác nhằm tăng cường liên kết giữa các khu vực trong tỉnh và kết nối với các địa phương lân cận.

Đáng chú ý là dự án đường Tân An - Bình Hiệp, tuyến đường mới kết nối trung tâm Tân An với Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp.

Cùng với đó, tỉnh triển khai các phần việc liên quan đến dự án đường Tân Tập - Long Hậu, đoạn từ Vành đai 4 đến Đường tỉnh 830, và dự án nâng cấp, mở rộng ĐT.830C.

Ngoài ra, các dự án gồm đường và cầu kết nối từ ĐT.782, khu vực ngã ba Bàu Đồn, đến ĐT.744 thuộc khu vực Bình Dương; đường ĐT.791 kết nối Cửa khẩu Xa Mát với Cửa khẩu Tân Nam, trùng Quốc lộ 14C, cũng nằm trong danh mục các công trình hạ tầng được tỉnh quan tâm triển khai.

Việc đồng loạt thúc đẩy các dự án giao thông được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới kết nối liên vùng, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, phát triển công nghiệp, đô thị và hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn Tây Ninh.