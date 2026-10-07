Tây Ninh thúc tiến độ hai trục giao thông hơn 30.000 tỷ đồng

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN

Tại cuộc họp rà soát tiến độ các dự án giao thông trọng điểm ngày 7/10, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung tháo gỡ những phần việc còn chậm, khẩn trương hoàn tất phê duyệt đơn giá, phương án bồi thường và tổ chức chi trả cho người dân, bảo đảm khởi công Dự án đường Tân An – Bình Hiệp trong tháng 11/2026; đồng thời, xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai Trục kết nối Long An – Tân Ninh.

Đối với đường Tân An – Bình Hiệp, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tây Ninh đang tập trung chuẩn bị đoạn từ Km0+000 đến Km4+220 qua xã Mỹ An và xã Tân Tây để bảo đảm mục tiêu khởi công trong tháng 11/2026.

Đây là đoạn đầu tuyến chính, đã hoàn thành cắm mốc giải phóng mặt bằng, có mặt bằng tương đối thuận lợi và độc lập về kỹ thuật. Theo kế hoạch, sau khi hoàn tất đấu thầu và bàn giao mặt bằng, dự kiến ngày 20/11/2026 khởi công gói thầu xây lắp đoạn này; các gói thầu còn lại dự kiến khởi công trong quý I/2027.

Theo Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Hùng, Dự án đường Tân An - Bình Hiệp có tổng mức đầu tư 9.318 tỷ đồng, tuyến chính dài khoảng 62,7 km, quy mô 4 làn xe, phạm vi giải phóng mặt bằng tuyến chính rộng 60 m.

Dự án triển khai trên địa bàn 9 xã, phường và gồm 6 dự án thành phần; trong đó, dự án giải phóng mặt bằng tuyến chính và các tuyến kết nối có quy mô khoảng 390 ha, tổng mức đầu tư 1.770 tỷ đồng; dự án đầu tư xây dựng tuyến chính và các tuyến kết nối có tổng mức đầu tư 7.098 tỷ đồng cùng 4 dự án xây dựng khu tái định cư.

Về giải phóng mặt bằng tuyến chính, ông Nguyễn Văn Hùng cho biết, đến nay, các đơn vị đang tập trung thực hiện các phần việc liên quan; công tác phê duyệt phương án và chi trả tiền cho người dân cũng đang được triển khai đồng thời.

Trong đó, xã Mỹ An đã phê duyệt phương án bồi thường đợt 1 cho 134 trường hợp với 148,29 tỷ đồng và tổ chức chi trả trong các ngày 5-7/10; phường Kiến Tường đã phê duyệt phương án đợt 1 cho 84 trường hợp và đang tiến hành chi trả tiền cho người dân; các địa phương còn lại đang hoàn tất thủ tục phê duyệt phương án trong tháng 10.

Khu vực dự kiến khởi công đoạn đầu tuyến Dự án đường Tân An – Bình Hiệp, công trình có vai trò kết nối trung tâm tỉnh Tây Ninh với vùng Đồng Tháp Mười, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp và mạng lưới giao thông liên vùng, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, đi lại của người dân và mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN

Đối với các khu tái định cư, khu tái định cư tại phường Kiến Tường đã khởi công, khu tại xã Thạnh Hóa đang san lấp mặt bằng; hai địa phương còn lại đang khẩn trương hoàn tất thủ tục, dự kiến khởi công trong tháng 10. Theo kế hoạch, đến ngày 20/10 phải hoàn thành giải phóng mặt bằng 4 khu tái định cư với tổng diện tích 24 ha; đến ngày 19/11 hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ phần tuyến đường với diện tích khoảng 393,92 ha.

Đối với Trục kết nối Long An - Tân Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn yêu cầu các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết từng bước, từng phần việc, phân công rõ trách nhiệm và bảo đảm cuối năm phải có công trình khởi công trong tháng 12/2026. Ông Lê Văn Hẳn lưu ý đây là dự án quy mô lớn, phạm vi triển khai rộng, ảnh hưởng đến nhiều hộ dân nên dự báo quá trình thực hiện sẽ khó khăn hơn.

Theo ông Nguyễn Văn Hùng, Trục kết nối Long An – Tân Ninh có tổng mức đầu tư 20.746 tỷ đồng, tuyến chính dài 74,317 km, kết nối từ đường Vành đai thành phố Tân An tại phường Tân An đến Quốc lộ 22 tại Bến Cầu, cùng tuyến kết nối Quốc lộ 1 dài 2,38 km. Dự án được triển khai với 10 thành phần, gồm các dự án tái định cư và các hạng mục do Ban Quản lý dự án thực hiện.

Tiến độ giải phóng mặt bằng hiện còn nhiều phần việc chưa triển khai. Đến nay, 8/10 địa phương đã nhận mốc, trong khi xã Bình Đức và xã Thạnh Lợi chưa hoàn thành việc bàn giao mốc. Các địa phương chưa được cung cấp đầy đủ hồ sơ bản vẽ phục vụ triển khai; mới xã Phước Chỉ thực hiện công khai chủ trương thu hồi đất và kiểm đếm với 110 trường hợp, các địa phương còn lại chưa triển khai các bước này.

Theo ông Nguyễn Văn Hùng, một trong những khó khăn hiện nay là dự án chưa hoàn tất thủ tục đầu tư theo thẩm quyền, dữ liệu và hồ sơ địa chính phục vụ giải phóng mặt bằng chưa được cung cấp đầy đủ. Riêng đoạn từ Km16+352 đến Km16+620 qua khu dân cư vườn tại xã Bình Đức còn liên quan đến công tác thi hành án dân sự và việc điều chỉnh hướng tuyến chưa được giải quyết.

Ban Quản lý dự án dự kiến hoàn thành hồ sơ cắm mốc giải phóng mặt bằng trong tháng 11/2026, trình phê duyệt dự án thành phần giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2026. Công tác giải phóng mặt bằng toàn tuyến dự kiến thực hiện từ tháng 12/2026 đến tháng 6/2027.

Song song đó, 5 dự án tái định cư tại phường Long An, các xã Thủ Thừa, Đức Huệ, Đông Thành và Mỹ Quý được triển khai theo các mốc khác nhau. Ban đang rà soát quy mô, diện tích và số lượng nền tái định cư để phù hợp nhu cầu thực tế, tránh đầu tư dàn trải, lãng phí.

Do việc giải phóng mặt bằng toàn tuyến dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2027, Ban Quản lý dự án đề xuất lựa chọn một trong các khu tái định cư tại Đức Huệ, Đông Thành hoặc Mỹ Quý để tổ chức khởi công trong tháng 12/2026.

Đối với tuyến chính, việc triển khai xây dựng sẽ thực hiện sau khi hoàn tất các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư, ký kết hợp đồng theo hình thức đầu tư được cấp có thẩm quyền chấp thuận và bảo đảm điều kiện về mặt bằng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn yêu cầu các đơn vị, địa phương bám sát các mốc khởi công, chủ động xử lý những phần việc liên quan và xác định rõ trách nhiệm trong từng khâu thực hiện, nhất là đối với các dự án có phạm vi giải phóng mặt bằng lớn, liên quan đến nhiều hộ dân và nhiều công trình thành phần.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, dự án Tân An – Bình Hiệp và Trục kết nối Long An – Tân Ninh được xác định là những trục giao thông động lực có ý nghĩa quan trọng đối với không gian phát triển mới của tỉnh Tây Ninh sau hợp nhất. Trong đó, đường Tân An – Bình Hiệp mở hướng kết nối từ trung tâm hành chính tỉnh qua vùng Đồng Tháp Mười đến Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, đồng thời tăng kết nối với các khu công nghiệp, trung tâm logistics, cảng Long An và các địa phương trong vùng; qua đó, giảm áp lực cho Quốc lộ 62, tạo điều kiện khai thác tiềm năng khu vực Đồng Tháp Mười và biên giới.

Còn Trục kết nối Long An – Tân Ninh hình thành tuyến liên kết trực tiếp giữa hai khu vực trung tâm của tỉnh, kết nối với Quốc lộ 1, Quốc lộ 22 và mạng lưới giao thông đối ngoại, góp phần rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí logistics và thúc đẩy phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Việc triển khai các dự án vì vậy không chỉ đáp ứng yêu cầu hoàn thiện hạ tầng giao thông mà còn là sự mong chờ của người dân, doanh nghiệp về những tuyến kết nối mới, tạo thuận lợi hơn cho đi lại, giao thương và mở rộng không gian phát triển của tỉnh.