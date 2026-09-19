Tây Ninh: Thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ đời sống người có công với cách mạng

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn thăm, tặng quà người có công với cách mạng

Thời gian qua, tỉnh Tây Ninh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiều chính sách, giải pháp chăm lo đời sống người có công với cách mạng và thân nhân người có công. Xác định công tác chăm lo đời sống người có công với cách mạng và thân nhân người có công là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng, thể hiện trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị.

Để tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, chính sách chăm lo đời sống người có công với cách mạng, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu UBND các xã, phường tổ chức rà soát kỹ từng hộ gia đình có người có công đang thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc có mức sống dưới mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú.

Xác định đầy đủ, chính xác hoàn cảnh của từng hộ và nguyên nhân dẫn đến khó khăn, trong đó tập trung làm rõ các yếu tố về thu nhập, việc làm, khả năng lao động, sức khỏe, nhà ở, số người phụ thuộc, điều kiện sản xuất, sinh kế và các yếu tố thực tế khác có ảnh hưởng đến mức sống của hộ gia đình.

Trên cơ sở kết quả rà soát, phân loại cụ thể từng trường hợp để xác định nhu cầu và giải pháp hỗ trợ phù hợp; việc hỗ trợ phải đúng đối tượng, đúng nhu cầu, phù hợp với nguyên nhân khó khăn và điều kiện thực tế của từng hộ, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh mang tính hình thức.

Bên cạnh đó cần huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để chăm lo đời sống người có công. Chủ động rà soát, lồng ghép và sử dụng có hiệu quả các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, các chương trình, đề án, nguồn lực hợp pháp tại địa phương và nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ, cải thiện đời sống đối với các hộ gia đình người có công còn khó khăn.

Căn cứ hoàn cảnh cụ thể của từng hộ, tập trung thực hiện các giải pháp phù hợp như: hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm, đào tạo nghề, hỗ trợ sản xuất, hỗ trợ cải thiện nhà ở, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ khó khăn đột xuất và các giải pháp cần thiết khác nhằm giúp hộ gia đình ổn định cuộc sống, nâng cao khả năng tự bảo đảm thu nhập và từng bước nâng cao mức sống.

Đồng thời, tiếp tục phát huy hiệu quả phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; tăng cường vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các tầng lớp Nhân dân tham gia chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với cách mạng và thân nhân người có công, nhất là đối với các trường hợp còn khó khăn.

Tỉnh Tây Ninh hỗ trợ gia đình người có công xây dựng, sửa chữa nhà

Trước mắt rà soát, hỗ trợ 34 hộ gia đình người có công có mức sống dưới mức trung bình, thuộc diện hộ cận nghèo, xác định chính xác hoàn cảnh, nguyên nhân, nhu cầu, khả năng tự khắc phục khó khăn của từng hộ; xây dựng phương án hỗ trợ cụ thể, phân công rõ trách nhiệm, xác định nguồn lực và thời gian hoàn thành đối với từng trường hợp.

Việc giải quyết phải thực hiện theo nguyên tắc “rõ đối tượng, rõ nguyên nhân, rõ giải pháp, rõ nguồn lực, rõ thời gian hoàn thành và rõ trách nhiệm”; tập trung hỗ trợ đúng nhu cầu, đúng nguyên nhân, ưu tiên các giải pháp có tính ổn định, bền vững.

Chậm nhất ngày 30/9/2026, UBND các xã, phường phải hoàn thành việc rà soát, phân loại, xác định nguyên nhân để xây dựng phương án hỗ trợ đối với từng hộ.

Đến ngày 31/12/2026, tập trung giải quyết dứt điểm các trường hợp có khả năng giải quyết bằng chính sách, nguồn lực hiện có; không để hộ gia đình người có công tiếp tục thuộc diện hộ cận nghèo hoặc có mức sống dưới mức trung bình do địa phương chưa chủ động triển khai các giải pháp hỗ trợ phù hợp.

Đối với trường hợp có khó khăn đặc thù, cần thực hiện giải pháp có thời gian dài hơn, UBND xã, phường phải xây dựng lộ trình riêng, xác định rõ từng nhiệm vụ, nguồn lực và thời gian hoàn thành.

Đến ngày 30/6/2027, hoàn thành mục tiêu toàn tỉnh Tây Ninh không còn hộ gia đình người có công thuộc diện hộ cận nghèo và hộ có mức sống dưới mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú.