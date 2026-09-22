Tây Ninh thúc đẩy hợp tác đầu tư với doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc)

Tại toạ đàm, ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước 6 tháng đầu năm 2026 tăng 10,12%, vượt kịch bản đề ra 10%. Trong đó, khu vực I (nông, lâm, thủy sản) tăng 3,65%; khu vực II (công nghiệp, xây dựng) tăng 13,6%, trong đó, công nghiệp tăng 13,95%; khu vực III (thương mại, dịch vụ) tăng 7,92%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 6,69%.

Với tốc độ tăng trưởng này, tỉnh Tây Ninh đứng đầu các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam và đứng thứ 8/34 tỉnh, thành cả nước. Tính đến tháng 8/2026, kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 23,918 tỷ USD, tăng 16,26% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, xuất khẩu ước đạt 13,667 tỷ USD, tăng 17,38% so cùng kỳ năm 2025, đạt 69,73% so với kế hoạch; nhập khẩu ước đạt 10,251 tỷ USD, tăng 14,82% so cùng kỳ năm 2025, đạt 75,94% so với kế hoạch.

Dự án đầu tư nước ngoài (FDI), lũy kế cấp mới 121 dự án; điều chỉnh vốn 96 dự án. Tổng vốn cấp mới và điều chỉnh 1,74 tỷ USD. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 2.167 dự án, vốn đăng ký 26,67 tỷ USD. Tỉnh Tây Ninh thuộc Top 8 cả nước về thu hút vốn đầu tư FDI, khẳng định sức hấp dẫn của môi trường đầu tư của tỉnh đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Toàn cảnh buổi tọa đàm.

Tỉnh Tây Ninh tiếp giáp Thành phố Hồ Chí Minh, thuộc vùng Đông Nam Bộ - Vùng kinh tế năng động, phát triển nhất cả nước. Tây Ninh là cửa ngõ kết nối Đông Nam Bộ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long, có đường biên giới với Campuchia dài gần 369 km. Hiện Tây Ninh có quan hệ đối tác với trên 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đài Loan (Trung Quốc) hiện nay đang đầu tư vào Tây Ninh 273 dự án với tổng vốn gần 1,3 tỷ USD, chiếm gần 6% vốn FDI đầu tư vào tỉnh. Các doanh nghiệp của Đài Loan có vốn đầu tư lớn tại Tây Ninh như dự án Công ty TNHH Formosa Textile, Công ty Elephant Step Co., Ltd, Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Shimmer, của Access Champion Enterprises và các nhà đầu tư...

Định hướng thu hút đầu tư của tỉnh Tây Ninh từ Đài Loan gồm: lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chế biến chế tạo, sản xuất linh kiện điện tử, cơ khí chính xác, công nghiệp bán dẫn, chế biến nông sản, công nghiệp dược và thiết bị y tế, công nghệ sinh học, năng lượng tái tạo, xử lý chất thải và các giải pháp về môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế.

Tại buổi tọa đàm, Phó Chủ tịch VTBA, ông Yen-Cheng Chen chia sẻ, Hiệp hội đã đồng hành với Công hội Điện tử Đài Loan (TEEMA), Công hội trang thiết bị Điện tử Đài Loan (TEEIA) từ năm 2022 đến nay tổ chức nhiều đoàn doanh nghiệp về Việt Nam khảo sát và mở rộng đầu tư. Tính đến nay, đã có hơn 1.000 doanh nghiệp Điện tử Đài Loan (Trung Quốc) đầu tư vào các tỉnh thành Việt Nam, nhiều nhất là các tỉnh phía Bắc, hình thành chuỗi cung ứng điện tử.

Nhằm mở rộng chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp Việt Nam được gắn vào chuỗi cung ứng Điện tử Đài Loan (Trung Quốc) nói riêng và chuỗi cung ứng Điện tử toàn cầu nói chung, dự kiến vào tháng 11/2026 sẽ diễn ra chương trình "Kết nối hợp tác chuỗi cung ứng điện tử Việt Nam - Đài Loan (Trung Quốc)".

Các đại biểu tại buổi tọa đàm.

Phó Chủ tịch VTBA hy vọng doanh nghiệp Việt Nam sẽ bắt đầu chuẩn bị, nâng cấp doanh nghiệp của mình lên một vị thế mới, trang bị đủ điều kiện để được gắn vào chuỗi cung ứng này. Đây không chỉ là cơ hội mở ra cho các doanh nghiệp Việt Nam mà còn là giúp nền kinh tế Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của Công nghệ Công nghiệp cao.