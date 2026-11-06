Tây Ninh thu hút hơn 1,6 tỷ USD vốn FDI

Công nhân may mặc tăng tốc sản xuất. Ảnh: Thanh Bình - TTXVN

Từ đầu năm 2026 đến nay, tổng vốn đầu tư trong nước cấp mới và điều chỉnh đạt 98.452 tỷ đồng; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 1,612 tỷ USD.

Theo Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh Trương Văn Liếp, nhiều hoạt động xúc tiến được triển khai hướng đến các thị trường, đối tác tiềm năng. Tỉnh đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Fundación Metrópoli (Tây Ban Nha); Hội nghị họp mặt doanh nghiệp chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam; tổ chức đoàn công tác xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản từ ngày 19-25/10 và xúc tiến thương mại, quảng bá địa phương tại Áo, Hungary, Bulgaria từ ngày 12-24/10...

Tỉnh tham dự Hội nghị Gặp gỡ Hàn Quốc - Meet Korea năm 2026; qua đó, UBND tỉnh và Công ty TNHH Hyosung Hàn Quốc trao đổi về khả năng nghiên cứu, đầu tư dự án trên địa bàn. Tây Ninh cũng tiếp và làm việc với Công ty TNHH Hyosung Đồng Nai; tham dự hội thảo thúc đẩy đầu tư, thương mại Việt Nam - UAE và phiên kết nối giao thương doanh nghiệp (B2B).

Công nhân công ty may mặc tăng tốc sản xuất. Ảnh: Thanh Bình - TTXVN

Bên cạnh đó, tỉnh tăng cường kết nối doanh nghiệp địa phương với doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài, phối hợp tổ chức hội nghị ngành ngân hàng đồng hành khơi thông nguồn lực tài chính - ngân hàng phục vụ tăng trưởng vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2026-2030 và quảng bá hình ảnh địa phương tại Nhật Bản. Qua các hoạt động, tỉnh đẩy mạnh tiếp xúc trực tiếp, cung cấp thông tin về môi trường đầu tư, chính sách và quỹ đất, mở rộng cơ hội hợp tác với các nhà đầu tư.

Về đầu tư trong nước, từ đầu năm đến nay, Tây Ninh cấp mới 157 dự án với tổng vốn 92.495 tỷ đồng, có 41 lượt điều chỉnh tăng thêm 5.957 tỷ đồng; tổng vốn cấp mới và điều chỉnh đạt 98.452 tỷ đồng. Toàn tỉnh hiện có 3.249 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 809.676 tỷ đồng. Đối với FDI, tỉnh cấp mới 129 dự án với tổng vốn 885,048 triệu USD, có 83 lượt điều chỉnh tăng thêm 727,8 triệu USD; tổng vốn cấp mới và điều chỉnh đạt 1,612 tỷ USD. Đến nay, tỉnh có 2.165 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 27,21 tỷ USD, xếp thứ 7 cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Công nhân may mặc tăng tốc sản xuất. Ảnh: Thanh Bình - TTXVN

Hệ thống khu, cụm công nghiệp tiếp tục là lợi thế trong thu hút đầu tư. Tây Ninh quy hoạch 100 khu công nghiệp với tổng diện tích 31.339 ha; trong đó, 54 khu đã được thành lập. Có 35 khu công nghiệp đủ điều kiện tiếp nhận đầu tư, diện tích quy hoạch 10.357,46 ha; diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê hơn 7.558 ha, trong đó đã cho thuê hơn 5.167 ha. Quỹ đất sạch sẵn sàng cho thuê còn 1.457,23 ha; tỷ lệ lấp đầy đạt 68,37%.

10 tháng năm 2026, các khu công nghiệp thu hút 186 dự án mới, gồm 118 dự án FDI với tổng vốn 757,01 triệu USD và 68 dự án trong nước với tổng vốn 7.267,8 tỷ đồng; có 161 dự án điều chỉnh vốn. Tính từ khi thành lập, các khu công nghiệp thu hút 2.727 dự án, với tổng vốn đăng ký 19,4 tỷ USD và 255.506,3 tỷ đồng. Riêng trong tháng 10, các khu công nghiệp thu hút 21 dự án mới và có 20 dự án điều chỉnh vốn.

Các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Long Hậu, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Thanh Bình - TTXVN

Tại khu kinh tế cửa khẩu, tỉnh hiện có 29 dự án FDI với tổng vốn 586,18 triệu USD và 33 dự án trong nước với tổng vốn 8.204,27 tỷ đồng. Toàn tỉnh quy hoạch 108 cụm công nghiệp, diện tích 6.228 ha; hiện có 25 cụm đi vào hoạt động, thu hút 536 dự án, trong đó có 93 dự án FDI. Diện tích đất đã cho thuê đạt 724,43 ha; tỷ lệ lấp đầy đạt 82,04% theo diện tích đất công nghiệp quy hoạch và 90,79% theo diện tích đã hoàn chỉnh hạ tầng; quỹ đất còn lại khoảng 73,44 ha.

Cũng theo Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh Trương Văn Liếp, cùng với xúc tiến đầu tư và phát triển hạ tầng khu, cụm công nghiệp, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được tập trung thực hiện. 10 tháng đầu năm 2026, tỉnh đã chi trả cho 14.100 trường hợp, với diện tích 2.258,07 ha, tổng số tiền 29.134,83 tỷ đồng để thu hồi đất thực hiện các dự án. Kết quả này góp phần tạo quỹ đất, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, nâng cao khả năng tiếp nhận các dòng vốn đầu tư trong thời gian tới.