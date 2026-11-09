Tây Ninh thí điểm không gian sáng tạo cộng đồng, đưa đổi mới sáng tạo đến cơ sở

Kỹ sư vận hành thiết bị hiện đại trong dây chuyền sản xuất, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm tại Tây Ninh. (Ảnh minh họa: Giang Phương/TTXVN)

Tây Ninh dự kiến thí điểm 6 không gian sáng tạo cộng đồng tại các xã, phường trong giai đoạn 2026-2027, gắn hoạt động đổi mới sáng tạo với thế mạnh và nhu cầu thực tiễn của từng địa phương.

Chương trình dự kiến thực hiện từ tháng 11/2026 đến hết tháng 4/2027, sau đó sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá, hoàn thiện mô hình, chuyển giao và đề xuất phương án duy trì, nhân rộng.

Đây sẽ là những điểm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp cận chuyên gia, công nghệ, hoàn thiện ý tưởng và tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề trong sản xuất, kinh doanh và đời sống.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh, 6 không gian được định hướng hoạt động theo những lĩnh vực riêng, phù hợp thế mạnh từng địa phương. Cụ thể, phường Khánh Hậu tập trung cải tiến doanh nghiệp, liên kết công nghiệp và trường đại học; phường Tân Ninh phát triển du lịch, văn hóa và dịch vụ điểm đến.

Phường Bình Minh hướng đến sáng tạo trẻ, kỹ năng số và giải quyết bài toán cộng đồng; phường Gia Lộc gắn với làng nghề, sản phẩm bản địa và trải nghiệm.

Phường Long An tập trung tư vấn, thực hành công nghệ, kết nối chuyên gia; xã Tầm Vu phát triển các hoạt động về nông nghiệp, dữ liệu sản xuất và chuỗi giá trị thanh long.

Những sản phẩm, mô hình có tiềm năng sẽ được kết nối với chuyên gia, doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, quỹ đầu tư và các đơn vị hỗ trợ khởi nghiệp để tiếp tục hoàn thiện, mở rộng thị trường.

Theo bà Huỳnh Thị Hồng Nhung, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh, chương trình nhằm hình thành mạng lưới 6 không gian có địa điểm cụ thể, người phụ trách, lịch hoạt động và quy trình tiếp nhận, xử lý các bài toán thực tiễn; đồng thời kiểm chứng mô hình tổ chức, vận hành hai tầng cấp tỉnh và cấp xã, phường.

Thông qua thí điểm, tỉnh hướng tới nâng cao năng lực để các địa phương chủ động tiếp nhận, vận hành và duy trì hoạt động sau khi kết thúc chương trình. Kết quả thực hiện, chi phí, nguồn lực và điều kiện triển khai sẽ là cơ sở để hoàn thiện mô hình, bộ công cụ và xem xét duy trì, nhân rộng có chọn lọc.

Mục tiêu là tổ chức tối thiểu 24 hoạt động hỗ trợ cộng đồng tại 6 điểm; tiếp nhận, phân loại, hỗ trợ và theo dõi ít nhất 60 hồ sơ ý tưởng, sáng kiến, sản phẩm hoặc bài toán thực tiễn, bảo đảm có kết quả và minh chứng cụ thể, tư vấn, đánh giá tối thiểu 6 trường hợp thử nghiệm hoặc giải pháp (PoC) phù hợp với nhu cầu thực tế và phạm vi kinh phí được phê duyệt.

Các chỉ tiêu này hướng tới kiểm chứng hiệu quả mô hình bằng những kết quả cụ thể, làm cơ sở để Tây Ninh hoàn thiện phương thức tổ chức và phát triển mạng lưới không gian sáng tạo cộng đồng phù hợp với điều kiện, thế mạnh của từng địa phương

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa, việc hình thành các không gian sáng tạo cộng đồng là một trong những nội dung tỉnh triển khai nhằm góp phần thực hiện Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo, từng bước đưa hệ sinh thái khởi nghiệp đến gần hơn với người dân.

Các xã, phường căn cứ nhu cầu và điều kiện thực tế để lựa chọn địa điểm phù hợp, ưu tiên tận dụng cơ sở vật chất hiện có. Trường học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, hợp tác xã hoặc doanh nghiệp có khu vực phù hợp được khuyến khích thỏa thuận sử dụng chung thay vì bố trí mặt bằng riêng.

Tỉnh không khuyến khích đầu tư xây dựng cơ bản cho mô hình này, việc cải tạo chỉ thực hiện ở mức nhỏ như sơn sửa, bố trí lại bàn ghế, lắp đặt wifi, bảng biểu, kệ trưng bày, sử dụng kinh phí được phân bổ hoặc nguồn xã hội hóa. Cách làm này nhằm bảo đảm các không gian nhanh chóng đi vào hoạt động, phù hợp với nguồn lực của từng địa phương.

Không gian sáng tạo cộng đồng được định hướng là nơi hỗ trợ trực tiếp những người có ý tưởng kinh doanh, sản phẩm mới hoặc sáng kiến giải quyết vấn đề thực tế tại địa phương.

Người dân, học sinh, sinh viên, thanh niên, hộ kinh doanh và hợp tác xã có thể tiếp cận tư vấn ban đầu, hoàn thiện ý tưởng, tham gia các chương trình đào tạo, ươm tạo, hỗ trợ vốn và xúc tiến thương mại.

Các địa phương cũng có thể tổ chức giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm OCOP, đặc sản, sản phẩm làng nghề; kết nối cung-cầu, tổ chức hoạt động trải nghiệm và tìm kiếm ý tưởng sáng tạo./.