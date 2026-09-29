Tây Ninh thành lập 2 Đảng bộ quan trọng

Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt hội nghị. (Ảnh: Tỉnh ủy Tây Ninh)

Tại hội nghị, Tỉnh ủy Tây Ninh công bố quyết định thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh Tây Ninh, là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy (Đảng bộ gồm 18 chi bộ với 286 đảng viên); thành lập Đảng bộ Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh, là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy (Đảng bộ gồm 4 chi bộ với 52 đảng viên).

Đối với Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh Tây Ninh, Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 17 đồng chí, khuyết 4 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 7 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy. Các đồng chí Nguyễn Thị Thu Trinh và Nguyễn Tiến Tân giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy.

Ban Chấp hành Đảng bộ Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt hội nghị. (Ảnh: Tỉnh ủy Tây Ninh)

Riêng Đảng bộ Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030 có Ban Chấp hành gồm 15 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Hồng Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy. Các đồng chí Đặng Thị Ngọc Mai và Nguyễn Hồng Sơn được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy.

Các đồng chí được phân công, điều động nhận quyết định tại hội nghị. (Ảnh: Tỉnh ủy Tây Ninh)

Hội nghị cũng công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh về công tác cán bộ tại một số tổ chức đảng. Theo đó, đồng chí Nguyễn Đài Thy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại hội nghị, đồng chí Đại tá Trần Văn Cư, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.