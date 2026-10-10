Tây Ninh tập trung triển khai các dự án giao thông liên vùng

Ngày 9/10, tại buổi họp báo kinh tế - xã hội trên địa bàn, UBND tỉnh Tây Ninh thông tin về tiến độ thực hiện các dự án giao thông trọng điểm.

Một trong những công trình đáng chú ý là đường kết nối hành lang công nghiệp, đô thị Mộc Bài - Xuyên Á, có tổng chiều dài khoảng 123,5km.

Trong đó, đoạn qua địa bàn Tây Ninh dài 103,5km, phần còn lại thuộc TP.HCM, khu vực Bình Dương (cũ). Tuyến đường được nghiên cứu với quy mô từ 8 - 10 làn xe, hướng đến kết nối các khu công nghiệp, đô thị và khu vực cửa khẩu.

Họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn Tây Ninh.

Giai đoạn đầu, dự án dự kiến triển khai đoạn dài 33,1km, từ cầu Bình Tây đến Quốc lộ 22, cách Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài khoảng 4km. Tổng kinh phí đầu tư dự kiến khoảng 7.600 tỷ đồng, thời gian khởi công dự kiến vào quý I/2027.

Bên cạnh đó, tuyến đường trục ĐT.827E kết nối TP.HCM - Tây Ninh - Đồng Tháp được quy hoạch với quy mô 6 làn xe, nằm gần Quốc lộ 50 hiện hữu.

Hiện các hạng mục đường dẫn vào một số cầu trên tuyến đang được thi công, đồng thời công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được triển khai.

Dự án dự kiến thực hiện theo phương thức BT (xây dựng - chuyển giao), với hình thức thanh toán bằng ngân sách, nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình.

Đối với dự án đường Vành đai 4 TP.HCM, Tây Ninh đang tập trung thực hiện các công việc liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, xây dựng đường gom và đường bên trên đoạn tuyến đi qua địa bàn. Công trình được kỳ vọng tăng cường kết nối giữa TP.HCM với Tây Ninh và các khu vực lân cận.

Trong khi đó, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài đang được xây dựng. Tuyến Mộc Bài - Xa Mát cũng đang thực hiện các thủ tục liên quan để từng bước hình thành mạng lưới giao thông tốc độ cao, nâng cao khả năng kết nối giữa các trung tâm kinh tế và cửa khẩu trên địa bàn tỉnh.

Một công trình khác có vai trò thúc đẩy kết nối liên vùng là đường động lực Đức Hòa. Giai đoạn 1 của dự án được đầu tư theo hình thức đầu tư công, sử dụng ngân sách tỉnh, với quy mô 4 làn xe.

Tây Ninh thúc tiến độ loạt dự án giao thông. (Trong hình là khu vực nơi cao tốc TP.HCM - Mộc Bài đi qua).

Dự án có tổng mức đầu tư 10.036 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng toàn tuyến khoảng 7.792 tỷ đồng; chi phí xây dựng 4 làn xe cùng các chi phí khác khoảng 2.244 tỷ đồng.

Ngoài những dự án kết nối trực tiếp với TP.HCM, Tây Ninh còn tập trung triển khai nhiều công trình nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông nội tỉnh và tăng cường liên kết với các địa phương lân cận.

Trong số này có dự án đường Tân An - Bình Hiệp, tuyến đường mới kết nối trung tâm Tân An với Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp.

Tỉnh cũng triển khai các phần việc liên quan đến dự án đường Tân Tập - Long Hậu, đoạn từ Vành đai 4 đến Đường tỉnh 830, cùng dự án nâng cấp, mở rộng ĐT.830C.

Các công trình khác nằm trong danh mục được quan tâm triển khai gồm đường và cầu kết nối từ ĐT.782, khu vực ngã ba Bàu Đồn, đến ĐT.744 thuộc khu vực Bình Dương; đường ĐT.791 kết nối Cửa khẩu Xa Mát với Cửa khẩu Tân Nam, trùng Quốc lộ 14C.

Việc thúc đẩy đồng loạt các dự án giao thông được kỳ vọng từng bước hoàn thiện hạ tầng kết nối liên vùng, tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, đô thị và mở rộng hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu của Tây Ninh.