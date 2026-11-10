Tây Ninh tập trung rà soát, phân loại người tiếp xúc gần với 2 ca nhiễm bệnh não mô cầu

Trường hợp thứ nhất là một nam công nhân (sinh năm 1973), làm việc tại công trường thuộc xã Hậu Nghĩa. Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Long An trong tình trạng sốc, suy hô hấp. Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur TPHCM xác định bệnh nhân dương tính với não mô cầu nhóm B. Sau 6 ngày điều trị, sức khỏe người đàn ông ổn định, đã cai máy thở và qua cơn nguy kịch.

Qua điều tra dịch tễ, bệnh nhân sinh sống và làm việc chung với 27 người. Trong đó, 2 người có biểu hiện ho, đau họng hoặc sốt, đã được đưa vào bệnh viện theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm và sử dụng kháng sinh dự phòng.

Trường hợp thứ hai là bé trai (sinh năm 2019), ngụ xã Đức Huệ. Bệnh nhi nhập viện ngày 3-11, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) trong tình trạng sốc nhiễm trùng, theo dõi nhiễm trùng huyết do não mô cầu và tổn thương thận cấp. Ngày 8-11, kết quả xét nghiệm xác định bệnh nhi dương tính với não mô cầu nhóm B.

Theo điều tra dịch tễ, trong 7 ngày trước khi khởi phát triệu chứng, bệnh nhi chỉ sinh hoạt tại địa phương, không đi nơi khác. Hiện khu vực nhà trọ và trường học của bệnh nhi đang được rà soát, đánh giá nguy cơ lây nhiễm.