Đồng chí Nguyễn Hồng Thanh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh (thứ 2, phải sang) gửi tặng lẵng hoa tươi thắm cho Saigon Co.op nhân sự kiện khai trương Co.opmart Thủ Thừa. (Ảnh: MINH ANH)

Sự kiện đánh dấu bước mở rộng mạng lưới bán lẻ của địa phương, đồng thời góp phần hoàn thiện hạ tầng thương mại-dịch vụ tại khu vực tỉnh Tây Ninh, nơi đang có hệ thống bán lẻ “phủ sóng” khắp các vùng nông thôn và đô thị.

Theo Tỉnh ủy Tây Ninh, 9 tháng của năm 2026, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đã tăng 10,3% (xếp thứ 1 vùng Đông Nam Bộ, thứ 10/34 tỉnh, thành phố cả nước).

Toàn tỉnh hiện có 67/82 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 81,7% số xã toàn tỉnh; 05/67 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, chiếm 7,5% số xã toàn tỉnh; có 423 sản phẩm OCOP (01 sản phẩm 5 sao, 87 sản phẩm 4 sao, 335 sản phẩm 3 sao). Và các sản phẩm này đều có mặt ở các hệ thống bán lẻ, chuỗi siêu thị.

Tây Ninh cũng tổ chức thành công Lễ hội Nông sản đặc trưng và sản phẩm OCOP tỉnh Tây Ninh lần thứ I năm 2026 với chủ đề “Lễ hội Nông sản Tây Ninh-Kết nối chuỗi giá trị, phát triển bền vững” với quy mô 244 gian hàng, góp phần quảng bá sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP, tăng cường kết nối sản xuất, tiêu thụ và mở rộng thị trường.

Mua sắm sôi động tại Co.opmart Thủ Thừa. (Ảnh: MINH ANH)

Chính vì vậy, thương mại-dịch vụ tiếp tục phát triển tích cực; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 9 tháng đầu năm 2026 ước đạt 174,4 nghìn tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Khi đi vào hoạt động, Co.opmart Thủ Thừa được kỳ vọng không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm thiết yếu mà còn trở thành điểm đến tiêu dùng tiện ích, góp phần hình thành nhịp sống hiện đại cho cư dân khu vực.

Theo Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op Nguyễn Ngọc Thắng, Co.opmart Thủ Thừa được xây dựng trên khu đất khoảng 5.800m², quy hoạch theo mô hình tổ hợp thương mại-dịch vụ.

Trong giai đoạn 1, dự án tập trung triển khai khu siêu thị Co.opmart với diện tích khoảng 2.000m², cung ứng đa dạng các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu. Danh mục hàng hóa ưu tiên hàng Việt Nam chất lượng cao, sản phẩm OCOP và nông sản địa phương, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tham quan các gian hàng bán sản phẩm OCOP của tỉnh. (Ảnh: MINH ANH)

Ở giai đoạn 2, dự án tiếp tục được mở rộng thành trung tâm thương mại cao 5 tầng, tích hợp các tiện ích như khu ẩm thực, mua sắm, vui chơi, giải trí và các dịch vụ gia tăng. Tổ hợp này được định hướng trở thành điểm đến phục vụ nhu cầu tiêu dùng-trải nghiệm-giải trí cho người dân Tây Ninh và khu vực lân cận.

Sự kiện khánh thành Co.opmart Thủ Thừa đã đưa số siêu thị Co.opmart trên địa bàn tỉnh Tây Ninh lên hơn 12 đơn vị, sau Co.opmart Tây Ninh, Co.opmart Tân An, Co.opmart Bến Lức, Co.opmart Cần Giuộc, Co.opmart Tân Châu, Co.opmart Trảng Bàng, Co.opmart Gò Dầu, Co.opmart Châu Thành, Co.opmart Dương Minh Châu, Co.opmart Phước Đông, Co.opmart Tân Biên…

“Việc đầu tư Co.opmart Thủ Thừa nằm trong chiến lược phát triển hệ thống bán lẻ theo hướng hiện đại, bền vững và gắn với nhu cầu thực tiễn của từng địa phương. Chúng tôi không chỉ phát triển điểm bán, mà hướng đến xây dựng những không gian tiêu dùng tiện ích, gần gũi với đời sống người dân. Co.opmart Thủ Thừa sẽ ưu tiên hàng Việt, sản phẩm OCOP, tăng cường kết nối với nguồn cung địa phương, đồng thời mang đến trải nghiệm mua sắm hiện đại, an toàn và thuận tiện cho khách hàng”, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op Nguyễn Ngọc Thắng cho biết.

Người dân địa phương đưa gia đình đến tham dự sự kiện, trải nghiệm mua sắm hiện đại. (Ảnh: MINH ANH)

Thống kê cho thấy, Tây Ninh là địa phương có diện tích trồng mãng cầu lớn nhất cả nước với hơn 5.000ha, tập trung chủ yếu quanh chân núi Bà Đen.

Nhìn sắc xanh mướt của đặc sản mãng cầu, ai cũng ưa thích và hiểu đó là một trong những thứ không thể thiếu trong mâm ngũ quả ngày xuân. Nhờ thổ nhưỡng hợp, trái mãng cầu Tây Ninh là sản phẩm OCOP có vỏ mỏng, gai nở đều, thịt ngọt thơm trắng dẻo.

Cạnh đó, nghề làm bánh tráng phơi sương Trảng Bàng đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2015. Hiện Trảng Bàng có 25 hộ làm nghề bánh tráng phơi sương giải quyết hàng nghìn lao động thường xuyên. Lễ hội nghề ngoài tôn vinh các nghệ nhân còn quảng bá sản phẩm OCOP ngon và độc đáo của Trảng Bàng.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, xác định quảng bá thương hiệu và xúc tiến thương mại là khâu then chốt, tỉnh tập trung triển khai các chính sách hỗ trợ sản phẩm OCOP theo quy định của Trung ương như: đưa vào hệ thống siêu thị Co.opmart, hỗ trợ khen thưởng đối với sản phẩm đạt sao, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn tín dụng với hộ cơ sở sản xuất, hỗ trợ tư vấn nông dân-nhà sản xuất hoàn thiện hồ sơ OCOP, hướng dẫn xây dựng nhãn hiệu và truy xuất nguồn gốc…