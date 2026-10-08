Tây Ninh tạo giá trị gia tăng cao từ 6 nhóm ngành công nghiệp

Sản xuất giày tại Tây Ninh, lĩnh vực có lực lượng lao động lớn nhưng còn dư địa nâng tỷ trọng các công đoạn tạo giá trị gia tăng cao.

6 nhóm ngành này có khả năng tạo giá trị gia tăng và sức lan tỏa, gồm: Chế biến thực phẩm; dệt - may - da giày; hóa chất và sản phẩm hóa chất; cao su - nhựa; cơ khí, máy móc - thiết bị; điện - điện tử. Trong các nhóm này, tỉnh xác định 11 ngành trọng điểm để tập trung phát triển, từng bước hình thành các chuỗi liên kết từ nguyên liệu, sản xuất, công nghiệp hỗ trợ đến logistics và thị trường.

Trong các nhóm này, tỉnh xác định 11 ngành trọng điểm để tập trung phát triển, từng bước hình thành các chuỗi liên kết từ nguyên liệu, sản xuất, công nghiệp hỗ trợ đến logistics và thị trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Huỳnh Văn Sơn cho rằng, phát triển các ngành công nghiệp chủ yếu phải gắn với định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, khai thác hiệu quả không gian phát triển, đồng thời lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh làm động lực. Công nghiệp được phát triển theo cụm ngành, chuỗi giá trị và hệ sinh thái hiện đại, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và tính bền vững.

Từ những hạn chế về giá trị gia tăng, công nghiệp hỗ trợ và mức độ tham gia của doanh nghiệp trong nước vào chuỗi cung ứng, Tây Ninh xác định giai đoạn 2026-2030 không chỉ mở rộng quy mô sản xuất mà phải chuyển mạnh sang nâng cao chất lượng tăng trưởng, tăng hàm lượng công nghệ, tỷ lệ nội địa hóa và giá trị tạo ra trong tỉnh.

Sản xuất giày tại Tây Ninh hướng tới giảm phụ thuộc gia công, nâng tỷ lệ nội địa hóa và tăng giá trị tạo ra trong nước.

Theo định hướng đến năm 2030, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp Tây Ninh giai đoạn 2026-2030 tăng bình quân 11%/năm, đưa tỷ trọng công nghiệp lên 60,4% GRDP. Đặc biệt, giá trị tăng thêm của 6 nhóm ngành chủ yếu tăng bình quân trên 13%/năm và chiếm trên 80% tổng giá trị tăng thêm công nghiệp vào năm 2030.

Cùng với tăng quy mô, tỉnh đặt mục tiêu thay đổi chất lượng và cơ cấu công nghiệp, tăng tỷ trọng các ngành công nghệ cao, công nghệ trung bình, giảm dần các ngành công nghệ thấp. Kim ngạch xuất khẩu công nghiệp phấn đấu đạt 27,5 tỷ USD; các sản phẩm công nghiệp chủ lực chiếm 90-95%. Doanh thu các doanh nghiệp chế biến, chế tạo đạt khoảng 1.245-1.350 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ nội địa hóa tại một số ngành công nghiệp ưu tiên phấn đấu đạt 40-45% trong giai đoạn 2026-2030.

Định hướng phát triển từng nhóm ngành tập trung nâng giá trị thay vì chỉ mở rộng sản lượng. Chế biến thực phẩm đẩy mạnh chế biến sâu, bảo quản và xuất khẩu trực tiếp; dệt - may - da giày nâng tỷ trọng các công đoạn có giá trị cao, chủ động nguyên phụ liệu; cao su - plastic và hóa chất phát triển vật liệu, hóa chất chuyên dụng phục vụ các ngành sản xuất khác.

Ngành dệt Tây Ninh đạt doanh thu khoảng 129.500 tỷ đồng năm 2025, là một trong những ngành có quy mô lớn của công nghiệp chế biến, chế tạo.

Đáng chú ý, điện - điện tử và cơ khí, chế tạo máy được xác định có dư địa tăng trưởng cao, từng bước chuyển từ sản xuất, lắp ráp sang linh kiện, thiết bị và sản phẩm công nghệ cao. Cơ khí chuyển từ gia công kim loại đơn giản sang cơ khí chính xác, chế tạo máy, thiết bị công nghiệp; điện - điện tử tăng khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.

Để đạt mục tiêu trên, theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Huỳnh Văn Sơn, tỉnh định hướng tổ chức lại không gian công nghiệp theo các cụm ngành chuyên môn hóa, gắn sản xuất với nguyên liệu, công nghiệp hỗ trợ, logistics và thị trường. Khu công nghiệp tập trung thu hút doanh nghiệp dẫn dắt, dự án quy mô lớn, công nghệ cao; cụm công nghiệp tạo không gian cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ.

Tây Ninh ưu tiên thu hút doanh nghiệp dẫn dắt có khả năng hình thành mạng lưới nhà cung ứng trong nước, gắn dự án lớn với chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, phát triển nhà cung ứng và nâng tỷ lệ nội địa hóa. Công nghiệp hỗ trợ tập trung vào sản phẩm phục vụ 6 nhóm ngành chủ yếu; đồng thời tăng kết nối cung - cầu, hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn để tham gia chuỗi cung ứng.

Ngành dệt - may - da giày định hướng chuyển công nghiệp từ gia công, lắp ráp sang các khâu có giá trị gia tăng cao hơn, tăng hàm lượng công nghệ và sức cạnh tranh.

Tỉnh đồng thời ưu tiên hoàn thiện hạ tầng khu, cụm công nghiệp, logistics, năng lượng và xử lý môi trường; thúc đẩy tự động hóa, chuyển đổi số, nghiên cứu - phát triển, thiết kế sản phẩm và chuyển đổi xanh. Hoạt động xúc tiến đầu tư được định hướng có trọng tâm, ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, tạo giá trị gia tăng cao, phát triển công nghiệp hỗ trợ và có khả năng tạo liên kết với doanh nghiệp trong nước.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Huỳnh Văn Sơn, phát triển các ngành công nghiệp chủ yếu phải gắn với phát triển nguồn nhân lực, đổi mới sáng tạo, cải cách hành chính, xúc tiến đầu tư có trọng tâm và tăng cường liên kết với Thành phố Hồ Chí Minh, vùng Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long và các địa phương của Campuchia. Qua đó, tỉnh hướng tới chuyển dịch công nghiệp từ gia công, lắp ráp sang các khâu có giá trị gia tăng cao hơn, tăng tỷ lệ nội địa hóa và khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực, quốc tế.