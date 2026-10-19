Tây Ninh tạo đột phá từ khoa học, công nghệ và chuyển đổi xanh

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tham quan thiết bị bay không người lái ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp. (Ảnh: THANH PHONG)

Khơi thông các nguồn lực

Theo Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh, thời gian qua, tỉnh quan tâm triển khai các nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bước đầu đạt nhiều kết quả tích cực. Hạ tầng số tiếp tục được đầu tư; 100% xã, phường có phủ sóng 5G, tỷ lệ hộ gia đình sử dụng Internet cáp quang đạt 96,25%. Năm 2025, chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) của tỉnh xếp thứ 11 trong 34 tỉnh, thành phố.

Năm 2026, Tây Ninh dành hơn 1.000 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước để đầu tư, thúc đẩy các nhiệm vụ liên quan. Đây là bước cụ thể hóa quyết tâm đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào thực tiễn, tập trung giải quyết những điểm nghẽn, bài toán lớn trong phát triển kinh tế-xã hội.

Tỉnh xác định doanh nghiệp là trung tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo, gắn nhiệm vụ nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn.

Trên cơ sở tiềm năng, lợi thế địa phương, Tây Ninh ưu tiên phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, logistics thông minh, du lịch sinh thái-tâm linh; từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp công nghệ cao, logistics xanh và nông nghiệp thông minh. Liên kết giữa Nhà nước, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và nhà đầu tư được chú trọng nhằm huy động nguồn lực xã hội, thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ.

Doanh nghiệp ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất nấm an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh. (Ảnh: THANH PHONG)

Cùng với đó, tỉnh đổi mới phương thức quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo hướng đặt hàng, khoán sản phẩm đầu ra; công khai các nhiệm vụ trọng tâm để thu hút chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp tham gia. Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh được định hướng phát huy vai trò kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn

Tây Ninh xác định chuyển đổi số là nền tảng đổi mới phương thức quản trị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Trọng tâm là hoàn thiện các nền tảng số dùng chung, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu, hướng tới mô hình “Một hệ thống thống nhất - Một dữ liệu duy nhất - Một dịch vụ liền mạch”.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa, tỉnh chú trọng nâng cao năng lực Trung tâm Dữ liệu tỉnh, kết nối với Trung tâm Dữ liệu quốc gia, mở rộng mạng 5G tại các khu kinh tế, khu công nghiệp và nâng cao hiệu quả ứng dụng Tây Ninh Smart. Chuyển đổi số được thúc đẩy trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, giáo dục, y tế, logistics và du lịch. Phong trào “Bình dân học vụ số” góp phần phổ cập kỹ năng số, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ thiết yếu trên môi trường số an toàn, thuận tiện.

Trong chuyển đổi xanh, tỉnh tập trung phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và chuyển đổi các khu, cụm công nghiệp theo hướng sinh thái. Nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, tuần hoàn, ít phát thải được khuyến khích gắn với truy xuất nguồn gốc, tận dụng phụ phẩm và sử dụng hiệu quả tài nguyên.

Tỉnh đồng thời chú trọng hoàn thiện hạ tầng thu gom, phân loại, xử lý chất thải; tăng cường quan trắc môi trường, bảo vệ tài nguyên đất, nước, rừng và đa dạng sinh học. Việc kiểm kê khí nhà kính, xây dựng cơ sở dữ liệu về tiềm năng tạo tín chỉ carbon và nâng cao năng lực tham gia thị trường carbon theo quy định sẽ góp phần mở rộng nguồn lực cho tăng trưởng xanh.

Hoàn thiện hạ tầng khoa học, công nghệ và hạ tầng số là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong giai đoạn mới. (Ảnh: THANH PHONG)

Để hiện thực hóa nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn đã ký ban hành kế hoạch triển khai với các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, tỉnh chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nhân lực; hoàn thiện hạ tầng khoa học, công nghệ và hạ tầng số; khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ, phát triển sản xuất xanh; đồng thời tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng và mở rộng hợp tác với các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ.

Các sở, ngành, địa phương được yêu cầu cụ thể hóa nhiệm vụ, xác định rõ mục tiêu, tiến độ và trách nhiệm thực hiện; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Với cách tiếp cận đồng bộ, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo, Tây Ninh hướng tới đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong giai đoạn mới.