Tây Ninh tạo đột phá phát triển kinh tế biên giới

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Tây Ninh đặt mục tiêu đến năm 2030, giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua biên giới đạt 16-20 tỷ USD, từng bước trở thành điểm trung chuyển hàng hóa của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với Campuchia, Lào, Thái Lan và các nước ASEAN.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh định hướng phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông, logistics, thương mại biên giới, đồng thời gắn chặt phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Đây là nội dung được Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Trương Thanh Liêm nhấn mạnh tại Hội nghị góp ý Đề án “Phát triển kinh tế biên giới gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2035, định hướng đến năm 2050,” tổ chức ngày 20/10.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Trương Thanh Liêm phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Theo ông Trương Thanh Liêm, với tuyến biên giới dài khoảng 369 km, tiếp giáp ba tỉnh của Campuchia, cùng hệ thống cửa khẩu quốc tế, các khu kinh tế cửa khẩu và Cảng quốc tế Long An, Tây Ninh có nhiều lợi thế để phát triển thương mại, công nghiệp, dịch vụ và logistics.

Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả tiềm năng này, tỉnh cần xác định rõ các khâu đột phá, tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư và tăng cường liên kết giữa khu vực sản xuất với cửa khẩu, trung tâm logistics và thị trường tiêu thụ.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh yêu cầu đề án phải được xây dựng đồng bộ với quy hoạch và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, vùng và tỉnh; các nhiệm vụ, giải pháp cần có trọng tâm, lộ trình và phân công trách nhiệm cụ thể, bảo đảm tính khả thi.

Đặc biệt, phát triển kinh tế biên giới phải gắn với giữ vững chủ quyền lãnh thổ, bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển bền vững.

Trình bày khái quát đề án, Tiến sỹ Hoàng Trường, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương, cho biết định hướng đến năm 2035, Tây Ninh hình thành không gian kinh tế biên giới hiện đại, kết nối hiệu quả với Thành phố Hồ Chí Minh, vùng Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long và các thị trường khu vực. Trong đó, kinh tế cửa khẩu, công nghiệp, thương mại biên giới, nông nghiệp và du lịch là những động lực tăng trưởng chủ yếu; logistics đóng vai trò nền tảng kết nối các hoạt động sản xuất, lưu thông và xuất nhập khẩu.

Tiến sỹ Hoàng Trường, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương, trình bày định hướng phát triển không gian kinh tế biên giới Tây Ninh hiện đại, tăng cường kết nối vùng và các thị trường khu vực. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Đề án đặt mục tiêu giai đoạn 2031-2035, tổng giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua biên giới đạt 25-32 tỷ USD; hình thành 4-5 trung tâm logistics đầu mối tại các khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, Xa Mát, Tân Nam và Bình Hiệp. Đến năm 2050, Tây Ninh hướng tới trở thành trung tâm kinh tế biên giới quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là cửa ngõ thương mại giữa Việt Nam với Campuchia và hành lang kinh tế xuyên Á.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung góp ý về tổ chức không gian phát triển kinh tế biên giới, kết nối hạ tầng giao thông, phát triển logistics, cải cách thủ tục hành chính và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý, doanh nghiệp.

Nhiều ý kiến nhấn mạnh yêu cầu đánh giá sát nguồn hàng, nhu cầu vận chuyển và khả năng kết nối giữa các cửa khẩu đường bộ với cảng biển để tránh đầu tư phân tán, phát huy hiệu quả các công trình đã được triển khai.

Thượng tá Nguyễn Tài Tại, đại diện Công ty cổ phần Tân Cảng - Tây Ninh cho biết, đơn vị đã đầu tư 550 tỷ đồng xây dựng cảng cạn tại Mộc Bài; trong đó, giai đoạn 1 đã đi vào hoạt động, tiếp nhận khoảng 100.000 lượt phương tiện trong năm 2025.

Theo ông Tại, phát triển đồng bộ hạ tầng, cải tiến thủ tục thông quan và tăng cường kết nối giữa cảng cạn với hệ thống cảng biển sẽ giúp tối ưu hóa hoạt động logistics, giảm chi phí vận hành và nâng cao giá trị gia tăng. Ông Tại kiến nghị tỉnh chú trọng phát triển hệ thống logistics theo hướng đồng bộ, liên kết, khai thác hiệu quả hạ tầng hiện hữu; đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và xây dựng mô hình cửa khẩu thông minh.

Tỉnh cũng cần tăng cường cơ chế phối hợp giữa chính quyền và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển chuỗi dịch vụ logistics gắn với hoạt động sản xuất, thương mại và bảo đảm quốc phòng, an ninh; quan tâm quy hoạch, bố trí quỹ đất sạch để mở rộng các trung tâm logistics hiện hữu và phát triển các khu hậu cần, công nghiệp hỗ trợ gắn với hoạt động sản xuất, thương mại biên giới.

Đại diện Cảng quốc tế Long An, ông Võ Quang Huy đề nghị tỉnh khảo sát, đánh giá nguồn hàng từ các khu công nghiệp, đồng thời rà soát khả năng kết nối giữa cửa khẩu đường bộ, đường thủy và cảng biển. Theo ông Huy, việc kết nối còn hạn chế khiến một phần nguồn hàng phải xuất khẩu qua địa phương khác. Do đó, tỉnh cần xây dựng dữ liệu logistics để hỗ trợ điều phối hàng hóa và nâng cao hiệu quả vận tải đa phương thức.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Trương Thanh Liêm nhấn mạnh, phát triển kinh tế biên giới là một trong những định hướng quan trọng nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh, mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu, công nghiệp, dịch vụ và logistics; tăng cường liên kết vùng, hợp tác quốc tế, tạo thêm động lực tăng trưởng và nâng cao đời sống nhân dân.

Ông Trương Thanh Liêm yêu cầu Sở Công Thương phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp đầy đủ, phân loại, nghiên cứu tiếp thu các ý kiến góp ý tại hội nghị; rà soát, hoàn thiện Đề án theo hướng làm rõ quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình thực hiện và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; phấn đấu hoàn thiện dự thảo trong tháng 11/2026 để báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét theo quy định.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh lưu ý, về định hướng phát triển, cần xác định rõ các khâu đột phá và lĩnh vực ưu tiên theo từng giai đoạn. Đến năm 2030, tập trung phát triển kinh tế cửa khẩu, công nghiệp, thương mại và du lịch, trong đó phát huy vai trò hạt nhân của Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài; lấy phát triển logistics và kết nối hạ tầng làm nền tảng.

Đến năm 2035, tiếp tục mở rộng không gian phát triển kinh tế biên giới; tăng cường liên kết giữa các xã biên giới, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, vùng sản xuất và các trung tâm logistics; phát huy vai trò của Mộc Bài là cửa ngõ giao thương quan trọng của tỉnh với Campuchia và khu vực ASEAN.

Tầm nhìn đến năm 2050, Tây Ninh hướng đến hình thành hệ sinh thái kinh tế biên giới phát triển đồng bộ, hiện đại, có sức cạnh tranh quốc tế; kết nối hiệu quả giữa sản xuất, thương mại, dịch vụ, logistics với các thị trường trong nước và quốc tế; bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, ổn định xã hội và giữ vững quốc phòng, an ninh./.