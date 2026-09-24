Tây Ninh tạo động lực mới, hướng tới cực tăng trưởng phía nam

Đường Vành đai 3, Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương và Bến Lức-Long Thành đã kết nối liên thông, tạo điều kiện cho Tây Ninh mở rộng không gian phát triển và kết nối với các trung tâm kinh tế lớn. (Ảnh THANH PHONG)

Tạo nền tảng từ những khâu đột phá

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định mục tiêu xây dựng Tây Ninh trở thành nền kinh tế phát triển năng động, bền vững; trung tâm kết nối vùng Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời là đầu mối giao thương với Campuchia và khu vực ASEAN.

Với phương châm hành động “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển”, tỉnh tập trung cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân.

Sau một năm cụ thể hóa Nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm, Tây Ninh đạt những kết quả bước đầu tích cực. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10,12%, vượt kịch bản 10%, xếp thứ 8/34 tỉnh, thành phố cả nước và đứng đầu khu vực phía Nam. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 50.878 tỷ đồng, bằng 94,5% dự toán Trung ương giao và 92,6% dự toán tỉnh giao.

Cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục là lực lượng quan trọng thúc đẩy tăng trưởng. Nhiều doanh nghiệp chủ động đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, hướng tới sản xuất xanh và phát triển bền vững; đầu tư hệ thống tiêu chuẩn GMP, ISO, FDA, nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu thị trường quốc tế, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Tây Ninh-Hiệp hội xúc tiến hợp tác kinh tế Việt Nam-Nhật Bản trao ghi nhớ hợp tác. (Ảnh THANH PHONG)

Cùng với sản xuất công nghiệp, đô thị, thương mại-dịch vụ và hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư. Các dự án nhà ở xã hội, trung tâm thương mại, cấp nước phục vụ sản xuất công nghiệp và khu đô thị mới được triển khai, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, mở rộng không gian phát triển.

Tây Ninh xác định ba khâu đột phá chiến lược: cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn; huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông liên vùng.

Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu GRDP bình quân đầu người đạt 210-225 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người khoảng 94 triệu đồng/năm; thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2025-2030 tăng 50% so giai đoạn trước; có hơn 57.000 doanh nghiệp hoạt động, đóng góp trên 60% GRDP.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết nhấn mạnh, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục là nhiệm vụ then chốt; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín là yếu tố quan trọng để tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển.

Phát huy lợi thế công nghiệp, cửa khẩu và giao thông

Tây Ninh có quỹ đất dồi dào, nhiều khu, cụm công nghiệp được quy hoạch, tạo điều kiện thu hút dòng vốn đầu tư mới trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc. Trong nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh ưu tiên phát triển công nghiệp năng lượng, dệt may, chế biến, chế tạo; mở rộng các khu công nghiệp, nâng cao năng lực sản xuất, tạo việc làm và gia tăng giá trị.

Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài tiếp tục giữ vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển. Với lợi thế kết nối Thành phố Hồ Chí Minh và Campuchia, khu vực này có điều kiện phát triển thương mại biên giới, logistics và dịch vụ, tăng cường vai trò kết nối trên hành lang kinh tế đông-tây.

Phát triển hạ tầng giao thông được xác định là một khâu đột phá, tạo điều kiện mở rộng không gian phát triển và kết nối Tây Ninh với các trung tâm kinh tế lớn. Giai đoạn 2025-2030, tổng nhu cầu vốn đầu tư hạ tầng giao thông dự kiến hơn 150 nghìn tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và nguồn vốn xã hội hóa. Các dự án cao tốc, đường vành đai, trục động lực và tuyến kết nối liên vùng được ưu tiên triển khai.

Hạ tầng giao thông là một khâu đột phá, tạo điều kiện mở rộng không gian phát triển và kết nối Tây Ninh với các trung tâm kinh tế lớn. (Ảnh THANH PHONG)

Cùng với đầu tư hạ tầng, tỉnh tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian chuẩn bị dự án, hoàn thiện cơ chế, chính sách và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, vận hành.

Với những định hướng và giải pháp trọng tâm, Tây Ninh đang tạo dựng nền tảng cho giai đoạn phát triển mới. Phát huy lợi thế, khơi thông nguồn lực, nâng cao chất lượng tăng trưởng và tăng cường liên kết vùng sẽ là cơ sở để tỉnh từng bước khẳng định vai trò cực tăng trưởng năng động của khu vực phía nam.