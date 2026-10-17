Tây Ninh tạo bệ phóng cho tài năng thể thao trẻ

Bên cạnh đó, việc sắp xếp hệ thống huấn luyện, đầu tư cơ sở vật chất được kỳ vọng tạo nền tảng phát triển thể thao thành tích cao.

Tạo bệ phóng tài năng trẻ từ sân đấu chuyên nghiệp

Các vận động viên trẻ thi đấu hết mình, thể hiện tinh thần quyết tâm và khát vọng chinh phục những thành tích cao hơn. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Tây Ninh đang mở rộng cơ hội thi đấu, giao lưu, nâng cao trình độ cho vận động viên từ những giải đấu quốc tế đến các sân chơi vô địch quốc gia. Việc đăng cai các giải thể thao quy mô lớn góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất, tạo môi trường để tài năng trẻ khẳng định năng lực, tích lũy kinh nghiệm và hướng đến những đấu trường lớn hơn.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, trong tháng 10/2026, các đội tuyển thể thao của tỉnh tham gia nhiều giải đấu quốc gia, khu vực và quốc tế ở các môn pickleball, bóng bàn, kickboxing, Vovinam, bowling, cầu lông, pencak silat, lặn và điền kinh. Vận động viên giành 17 Huy chương Vàng, 12 Huy chương Bạc và 11 Huy chương Đồng. Lũy kế, thể thao thành tích cao của tỉnh đạt 880 huy chương, gồm 219 Huy chương Vàng, 248 Huy chương Bạc và 413 Huy chương Đồng, vượt 70,9% chỉ tiêu đề ra. Tỉnh tiếp tục đào tạo, huấn luyện 152 vận động viên đẳng cấp quốc gia và 531 vận động viên thuộc các tuyến năng khiếu, trẻ và đội tuyển.

Tạo điều kiện tập luyện, thi đấu và tích lũy kinh nghiệm thực tế giúp vận động viên trẻ trưởng thành, sẵn sàng hướng đến những giải đấu có trình độ chuyên môn cao hơn. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Những kết quả trên cho thấy vai trò của việc duy trì cơ hội thi đấu, cọ xát để nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao. Tiêu biểu là Giải bóng chuyền nữ quốc tế - Cúp VTV9 Bình Điền, Giải bơi - lặn vô địch các Câu lạc bộ Quốc gia và Giải vô địch Kun Khmer các đội mạnh toàn quốc năm 2026. Từ đó, tạo môi trường để vận động viên thử sức, tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện bản lĩnh và từng bước nâng cao trình độ chuyên môn.

Mới đây, Giải Vô địch Bóng rổ 5x5 U20 Quốc gia năm 2026 diễn ra tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Tây Ninh từ đầu tháng 10/2026, thu hút 180 vận động viên thuộc 11 đội bóng, gồm 7 đội nam và 4 đội nữ. Đây là sân chơi để các cầu thủ trẻ thể hiện bản lĩnh, tinh thần cống hiến, là dịp đánh giá năng lực chuyên môn, tạo nguồn vận động viên chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Theo ông Lê Quang Chánh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, việc địa phương được lựa chọn đăng cai các giải đấu lớn góp phần tạo môi trường giao lưu, cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn cho vận động viên. Riêng với bóng rổ trẻ, giải đấu còn là dịp đánh giá chất lượng đào tạo của các đơn vị, câu lạc bộ, qua đó, phát hiện những gương mặt triển vọng cho các đội tuyển quốc gia hướng đến đấu trường khu vực và châu lục.

Tây Ninh từng bước kết hợp tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp với sắp xếp hệ thống huấn luyện và hoàn thiện cơ sở vật chất, tạo điều kiện để vận động viên phát triển năng lực, hướng đến những thành tích cao hơn. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Ông Huỳnh Trọng Khải, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam nhận định, giải đấu năm nay được xem là giải đấu chất lượng chuyên môn cao nhất từ trước đến nay khi các đội thực sự được đầu tư kỹ càng, mỗi chiến chỉ cách nhau vài điểm. Sự cạnh tranh giữa các đội cho thấy sự tiến bộ của vận động viên trẻ, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện. Thông qua các giải đấu, vận động viên có cơ hội hoàn thiện kỹ năng, bản lĩnh thi đấu; huấn luyện viên cũng có thêm cơ sở đánh giá năng lực, điều chỉnh chiến thuật và kế hoạch đào tạo, góp phần phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố triển vọng cho thể thao thành tích cao.

Tái cấu trúc thể thao, tạo nền tảng phát triển tài năng trẻ

Cùng với việc đăng cai các giải đấu, Tây Ninh đang đẩy nhanh sắp xếp, tổ chức lại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, từng bước bố trí huấn luyện viên, vận động viên từ cơ sở 1 tại phường Long An về cơ sở 2 tại xã Châu Thành nhằm nâng cao hiệu quả khai thác cơ sở vật chất và bảo đảm hoạt động huấn luyện, thi đấu.

Những giải đấu quy mô quốc gia và quốc tế mở rộng cơ hội cọ xát, giúp vận động viên trẻ phát huy năng lực, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong thể thao thành tích cao. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, Trung tâm hiện quản lý cơ sở vật chất tại hai địa điểm, phục vụ gần 745 huấn luyện viên, vận động viên tập luyện và tổ chức các giải thể thao cấp tỉnh, khu vực, quốc gia. Việc sắp xếp lực lượng được thực hiện theo từng đợt, có lộ trình phù hợp điều kiện thực tế, bảo đảm duy trì hoạt động chuyên môn.

Theo lộ trình, đến tháng 10/2026, tại cơ sở 1 ở phường Long An chỉ còn Đội Bóng đá Long An, dự Giải hạng Nhất quốc gia, tiếp tục tập luyện và thi đấu. Khi khu vực sân vận động triển khai phương án mới, đội bóng sẽ di dời, thuê địa điểm tập luyện, thi đấu trong thời gian chờ xây dựng khán đài 5.000 chỗ ngồi và hệ thống chiếu sáng sân bóng đá tại cơ sở 2, bảo đảm điều kiện tổ chức Giải hạng Nhất quốc gia.

Việc tổ chức các giải thể thao quy mô lớn góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thể chất, thúc đẩy hoạt động thể dục, thể thao tại Tây Ninh. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Để bảo đảm điều kiện cho lực lượng chuyển về cơ sở 2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh kiến nghị, UBND tỉnh thống nhất chủ trương giao Sở làm chủ đầu tư dự án cải tạo các công trình thể thao sau khi tiếp nhận cơ sở vật chất của Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tây Ninh; đồng thời, bố trí vốn triển khai, sửa chữa các hạng mục, đáp ứng nhu cầu ăn, nghỉ, tập luyện và sinh hoạt cho khoảng 350 huấn luyện viên, vận động viên.

Từ những sân đấu chuyên nghiệp đến quá trình kiện toàn hệ thống huấn luyện, Tây Ninh đang từng bước tạo dựng điều kiện để vận động viên trẻ phát triển toàn diện. Khi cơ hội cọ xát được kết hợp với môi trường đào tạo và cơ sở vật chất phù hợp, những trải nghiệm thi đấu sẽ trở thành hành trang quan trọng, giúp các tài năng trẻ nâng cao bản lĩnh, hoàn thiện chuyên môn, hướng tới những thành tích cao hơn, góp phần phát triển thể thao thành tích cao của tỉnh và cả nước.