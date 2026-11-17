Quang cảnh buổi làm việc

Trong giai đoạn từ 1/7/2025-1/7/2026, công tác quản lý nhà nước về xây dựng tại tỉnh Tây Ninh được triển khai trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

UBND tỉnh Tây Ninh đã tập trung chỉ đạo thực hiện các quy định về quy hoạch, đầu tư, xây dựng và nhà ở; đồng thời duy trì việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường kiểm tra và xử lý vi phạm tại cơ sở.

Một trong những kết quả đáng chú ý là công tác phát triển nhà ở xã hội. Toàn tỉnh đã hoàn thành 19 dự án, đưa hơn 6.700 căn hộ vào sử dụng, góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở của người lao động và người có thu nhập thấp.

Tỉnh cũng rà soát, quy hoạch 73 khu đất với tổng diện tích hơn 570ha dành cho phát triển nhà ở xã hội. Tỷ lệ đô thị hóa đạt hơn 34%, vượt chỉ tiêu 25% đề ra trong năm 2026.

Bên cạnh đó, gần 4.900 giấy phép xây dựng được cấp, góp phần giải quyết nhu cầu xây dựng của người dân và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế tại Sở Xây dựng và 19 xã, phường, Đoàn giám sát nhận thấy công tác quản lý xây dựng vẫn còn những vấn đề cần sớm khắc phục.

Đáng chú ý, hệ thống quy hoạch tại một số địa phương sau sắp xếp đơn vị hành chính chưa đồng bộ; việc áp dụng các đồ án quy hoạch qua nhiều thời kỳ còn lúng túng, ảnh hưởng đến quá trình giải quyết thủ tục xây dựng và triển khai dự án.

Một số dự án khu dân cư, đô thị kéo dài nhiều năm, chưa hoàn thiện hạ tầng, thủ tục pháp lý và nghĩa vụ của chủ đầu tư, tác động trực tiếp đến quyền lợi người dân.

Đối với lĩnh vực nhà ở xã hội, Đoàn giám sát lưu ý việc phát triển dự án cần gắn với nhu cầu thực tế, khả năng chi trả và điều kiện sinh hoạt của người lao động.

Theo chỉ tiêu Chính phủ giao tại Nghị quyết số 303/NQ-CP ngày 30/9/2026, Tây Ninh phải phát triển 76.500 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026-2030, trong đó riêng năm 2026 là 6.000 căn, gồm 4.000 căn để bán, cho thuê mua và 2.000 căn cho thuê.

Do đó, tỉnh Tây Ninh cần rà soát tiến độ từng dự án, xác định rõ cơ cấu sản phẩm và khả năng đưa nhà ở vào sử dụng, tránh đầu tư dàn trải nhưng hiệu quả khai thác chưa cao.

Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh đề nghị UBND tỉnh tập trung rà soát, tháo gỡ những bất cập trong công tác quy hoạch, quản lý dự án và phát triển nhà ở; đồng thời xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và chủ đầu tư đối với những tồn tại kéo dài.

Trong đó, cần ưu tiên giải quyết các vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi người dân, nhất là công tác tái định cư, hoàn thiện hạ tầng và cấp giấy chứng nhận tại các khu dân cư.

Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh cũng yêu cầu tăng cường hậu kiểm sau cấp phép xây dựng, xử lý đến cùng các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, không để tình trạng đã xử phạt nhưng chưa khắc phục hậu quả.

Đối với những địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh, cần nâng cao năng lực quản lý ở cấp xã, tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương, kịp thời hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức phụ trách lĩnh vực xây dựng.

Đoàn giám sát đề nghị UBND tỉnh Tây Ninh xây dựng kế hoạch thực hiện các kiến nghị sau giám sát, xác định cụ thể cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp, thời hạn hoàn thành và kết quả cần đạt được đối với từng nhiệm vụ. Qua đó, tạo chuyển biến thực chất trong quản lý quy hoạch, tiến độ dự án, phát triển nhà ở và lập lại kỷ cương trong hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh.