Tây Ninh tăng cường phòng, chống tội phạm xuyên biên giới

Thực hiện nhiều giải pháp để kéo giảm tội phạm

Trong 9 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh Tây Ninh xảy ra 735 vụ phạm tội về trật tự xã hội, so với cùng kỳ năm 2025 giảm 184 vụ (20,02%), làm chết 53 người, bị thương 134 người, tài sản thiệt hại 80,490 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã làm rõ 686/735 vụ, 1.440 đối tượng (đạt 93,3%). Trong đó, tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng xảy ra 192 vụ, kết quả điều tra làm rõ 189/192 vụ, đạt tỷ lệ 98,4%.

Văn phòng Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh và các ngành liên quan, tuyên truyền phổ biến pháp luật trong đoàn viên, thanh niên.

Trong đó, tội phạm trộm cắp tài sản xảy ra 261 vụ, giảm 137 vụ (giảm 35,4%) so với cùng kỳ năm 2025, nhưng phương thức, thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi, từ địa phương khác đến hoạt động. Nổi lên các nhóm đối tượng ngoài tỉnh, liên kết để trộm chó vào ban đêm, có quy mô lớn; cơ quan điều tra đã bắt 2 vụ 18 đối tượng. Tình hình trộm cắp tài sản trên tuyến biên giới có thời điểm phức tạp, cơ quan chức năng đã phát hiện, bắt giữ 1 vụ 2 đối tượng người nước ngoài lợi dụng đêm khuya vào trong nội địa Tây Ninh gây ra 11 vụ trộm cắp xe mô tô. Tội phạm cướp giật tài sản giảm 18 vụ (23/41 vụ) so cùng kỳ, nhiều vụ xảy ra trên các tuyến trọng điểm, địa bàn giáp ranh với TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây...

Cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh tuyên truyền pháp luật tới các em học sinh.

Tội phạm mua bán người xảy ra 4 vụ (tăng 2 vụ); bên cạnh thủ đoạn dụ dỗ nạn nhân sang Campuchia làm việc thủ đoạn “việc nhẹ lương cao”, còn nổi lên hoạt động mua bán người phục vụ làm nhân viên các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm với hình thức “đưa tiền chuộc nhân viên” giữa các cơ sở với nhau, sau đó ép ký giấy nợ tiền, rồi bắt làm việc trả nợ. Hành vi này gắn kết với hoạt động tổ chức mại dâm tại địa điểm kinh doanh; cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý 2 vụ với 6 đối tượng.

Đáng chú ý, tội phạm đánh bạc vẫn diễn biến phức tạp, cơ quan chức năng phát hiện 32 vụ đánh bạc, 19 vụ tổ chức đánh bạc (so với cùng kỳ tăng 9 vụ đánh bạc; tăng 2 vụ tổ chức đánh bạc). Đáng chú ý nổi lên số đối tượng tổ chức đánh bạc qua mạng có quy mô lớn, với thủ đoạn tụ tập, chuẩn bị máy vi tính, kết nối internet để vào các trang mạng cá cược trực tuyến…

Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong học sinh, sinh viên, công nhân, người lao động, nhằm nâng cao cảnh giác, phòng ngừa các loại tội phạm.

Để phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm hình sự, Phòng Cảnh sát hình sự đã đề xuất Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2026-2030 và định hướng đến năm 2035; xây dựng Công văn chỉ đạo phòng, chống tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội; sơ kết 7 năm thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về “tín dụng đen”.

Tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các chuyên đề công tác phòng, chống tội phạm trật tự xã hội theo chỉ đạo của Bộ Công an, trọng tâm là Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026 - 2030 và định hướng đến năm 2035; Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2026-2030; Kế hoạch đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia giai đoạn 2026 - 2030; kế hoạch quản lý, đấu tranh băng nhóm tội phạm hình sự núp bóng doanh nghiệp để hoạt động; Kế hoạch rà soát, quản lý, đấu tranh với đối tượng sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng phạm tội lừa đảo; cao điểm phòng chống tội phạm mua bán người; phối hợp Cục Cảnh sát hình sự về tăng cường công tác phòng ngừa tội phạm giết người và giải pháp phòng, chống tội phạm lừa đảo trực tuyến liên quan người Việt Nam tại địa bàn ngoại biên…

Triển khai cao điểm phòng, chống tội phạm cờ bạc; ban hành kế hoạch, bố trí lực lượng nắm tình hình, tổ chức tiếp nhận người dân Việt Nam từ Campuchia nhập cảnh; xử lý tình huống người dân từ Campuchia về Việt Nam qua biên giới Tây Ninh, kế hoạch phòng chống nhóm đối tượng lưu động lợi dụng lễ, hội hoạt động trộm cắp tài sản, móc túi; kế hoạch phát động thi đua cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; triển khai phương án phòng chống cướp tài sản tại các chi nhánh ngân hàng, phòng giao dịch…

Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, triệt phá nhiều chuyên án lớn

Phòng Cảnh sát hình sự xác định, đi đôi với công tác phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội là đẩy mạnh triệt phá các chuyên án, bóc gỡ tận gốc các ô nhóm tội phạm, góp phần răn đe và phòng ngừa, bảo đảm trật tự xã hội.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ công xác lập và triệt phá 5 chuyên án trinh sát; 1 chuyên án truy xét; 1 chuyên án truy nã và 10 kế hoạch nghiệp vụ, bắt 153 đối tượng. Tiêu biểu như triệt phá toàn phần chuyên án 1225L, bắt và khởi tố 5 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng do Mai Thành Nhân, sinh năm 2003, ngụ 149 đường Đỗ Mười, khu phố 33, phường Tam Bình, TP Hồ Chí Minh cầm đầu. Kết quả điều tra xác định nhóm đối tượng này thừa nhận làm việc cho các đối tượng lừa đảo do người Trung Quốc làm chủ tại Tòa nhà K, khu Osamach, Campuchia với thủ đoạn hoạt động dưới hình thức sử dụng app “Itrust Capital” để đầu tư chứng khoán. Bước đầu xác định nhóm đối tượng này trực tiếp lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 7 bị hại với số tiền hơn 1,5 tỉ đồng.

Nhờ làm tốt các biện pháp nghiệp vụ, từ đầu năm đến nay lực lượng điều tra đã truy xét nhanh 22 vụ, bắt 126 đối tượng.Điển hình là truy xét nhanh vụ “Cướp tài sản” và “Bắt giữ người trái pháp luật” xảy ra ngày 21/02/2026 tại ấp Ông Lễ, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh do Võ Văn Tường, sinh năm 1984, nơi thường trú: ấp Hải Hưng, xã Nhơn Hòa Lập, Tây Ninh cầm đầu. Kết quả truy xét đã làm rõ 6 đối tượng liên quan, gồm: Lê Minh Luân, sinh năm 1982, nơi thường trú: ấp Cầu Xây, xã Thủ Thừa, Tây Ninh; Nguyễn Văn Nhân, sinh năm 1999, nơi thường trú: Khu phố Bình Hòa, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh; Võ Văn Tuấn, sinh năm 1990, nơi thường trú: ấp 1+3, xã Nhựt Tảo, Tây Ninh; Lê Thị Như Linh, sinh năm 2000, nơi thường trú: Khu phố Nhơn Thuận, Phường Tân An, Tây Ninh; Lý Kim Toàn, sinh năm 1996, Nơi thường trú: Khóm 2, phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ; Nguyễn Văn Quý, sinh năm 2003, nơi thường trú: ấp Bình Hòa, xã Tân Trụ, Tây Ninh.

Lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp tổ chức tiếp nhận 21 lượt, 1.351 công dân do nước ngoài bàn giao qua các cửa khẩu (Campuchia: 1.349; Myanma: 2), công dân thường trú ở Tây Ninh 84 người. Kết quả sàng lọc phát hiện 7 đối tượng truy nã, 1 đối tượng truy tìm, 1 đối tượng có lệnh bắt tạm giam; điều tra khám phá 3 vụ bắt tạm giam 366 bị can về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, lập hồ sơ quản lý đối với 225 trường hợp bị nước ngoài trục xuất nghi vấn liên quan đến hoạt động lừa đảo trên không gian mạng … Đặc biệt, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Bộ đội Biên phòng tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh với tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản do các đối tượng người Việt Nam hoạt động bên Campuchia, kết quả đã phối hợp với lực lượng chức năng Campuchia đấu tranh triệt phá, bắt giữ khởi tố 56 đối tượng, tạm giữ nhiều tang vật, phương tiện liên quan đến hành vi phạm tội.

Bên cạnh đó, đơn vị tăng cường công tác phòng chống tội phạm có tổ chức; tội phạm hình sự núp bóng doanh nghiệp hoạt động phạm tội và rà soát, quản lý đối tượng sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng phạm tội lừa đảo. Đã tham mưu thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia; tăng cường thực hiện kế hoạch phòng, chống tội phạm có tổ chức; quản lý, đấu tranh đối tượng hình sự núp bóng doanh nghiệp để hoạt động phạm tội; đối tượng sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng phạm tội lừa đảo và giải pháp phòng, chống “tội phạm đường phố”, tội phạm liên quan đến “giang hồ mạng”.

Chủ tịch UBND phường Long An khen thưởng Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường có thành tích xuất sắc trong điều tra khám phá nhanh 1 vụ trọng án.

Đơn vị đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, cụ thể hoá việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm; triển khai thực hiện mô hình “Trợ lý ảo nghiệp vụ AI” của lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội; mô hình “Tuyên truyền số cùng AI”; mô hình “Tuyên truyền số - Bảo vệ người yếu thế trước tội phạm lừa đảo, tội phạm mua bán người”.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm, giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, Phòng Cảnh sát hình sự chủ động tham mưu, đề xuất Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các chuyên đề công tác phòng, chống tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, nhất là phòng chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia; tội phạm núp bóng doanh nghiệp; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng; rà soát, quản lý, phòng ngừa đối tượng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; tội phạm đường phố và tội phạm liên quan đến “giang hồ mạng”.

Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp đề ra giải pháp nâng cao hơn chất lượng, hiệu quả công tác quản lý địa bàn, đối tượng, tăng cường tấn công trấn áp, đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; chủ động phát hiện triệt xóa, không để hình thành hoặc tồn tại các băng nhóm tội phạm, điểm tệ nạn xã hội hoạt động phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân.

Đơn vị tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch về phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm tuyến biên giới; phối hợp với lực lượng Biên phòng và Công an xã tổ chức tuần tra, mật phục, nhằm ngăn chặn tội phạm trên tuyến biên giới.

Từ thực tiễn đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, lực lượng chức năng sẽ sơ kết, tổng kết, đánh giá các chuyên đề phòng, chống tội phạm và rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất giải pháp phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội phù hợp với yêu cầu đặt ra trong thời gian tới.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Phòng Cảnh sát hình sự có 3 lượt tập thể được Bộ Công an thưởng nóng; 1 cá nhân được tặng Bằng khen Bộ trưởng Bộ Công an, 1 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 2 cá nhân được tặng Giấy khen của Cục Cảnh sát hình sự; 11 cá nhân, 4 tập thể được tặng Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh, 1 tập thể 6 cá nhân được tặng Giấy khen của UBND xã do có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.