Không gian đô thị Tây Ninh ngày càng được đầu tư, mở rộng, góp phần hình thành các cực tăng trưởng và tạo diện mạo mới cho địa phương sau hợp nhất. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN

Phát huy lợi thế về vị trí địa lý và không gian phát triển sau hợp nhất, Tây Ninh định hướng tổ chức lại không gian kinh tế theo hướng đa cực, tăng cường kết nối với vùng Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long và Campuchia.

Đây là một trong những định hướng trọng tâm được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh xác định trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới.

Theo bà Hồ Thị Hoàng Yến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh, tỉnh xác định đặt phát triển trong tổng thể vùng Đông Nam Bộ, tăng cường liên kết với vùng Đồng bằng sông Cửu Long và các hành lang kinh tế quốc gia; phát huy tiềm năng, lợi thế, vị trí địa kinh tế sau hợp nhất và vai trò cửa ngõ giao thương với Campuchia.

Không gian phát triển được định hướng theo hướng đa cực, tích hợp, liên kết chặt chẽ giữa các đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu, vùng sản xuất nông nghiệp và không gian sinh thái.

Hạ tầng đô thị được chú trọng đầu tư, kết nối với các khu công nghiệp, trung tâm dịch vụ và vùng sản xuất, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN

Cùng với tổ chức lại không gian kinh tế, Tây Ninh định hướng đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao năng suất lao động làm động lực; ưu tiên phát triển công nghiệp hiện đại, nông nghiệp công nghệ cao, thương mại, dịch vụ logistics và du lịch.

Việc phát triển kinh tế được gắn với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và giữ vững quốc phòng, an ninh biên giới.

Đến năm 2030, Tây Ninh phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 10-10,5%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt 8.000-8.500 USD. Trong cơ cấu kinh tế, công nghiệp và xây dựng chiếm 55-56% GRDP; riêng công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 47-48%; kinh tế số chiếm 30% GRDP.

Tỉnh đặt mục tiêu đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng đạt trên 55%, tốc độ tăng năng suất lao động bình quân đạt 8-9%/năm, tỷ lệ đô thị hóa đạt 45-50%...

Tầm nhìn đến năm 2045, Tây Ninh hướng tới trở thành tỉnh phát triển hiện đại, phồn vinh, xanh và thông minh; là một trong những cực tăng trưởng công nghiệp công nghệ cao, logistics quốc tế, trung tâm thương mại biên mậu và du lịch của vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh Hồ Thị Hoàng Yến, để hiện thực hóa các mục tiêu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh đã xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; trong đó, chú trọng tổ chức lại không gian phát triển và thực hiện hiệu quả Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch có liên quan theo quy định, bảo đảm thống nhất, đồng bộ với quy hoạch vùng, quy hoạch ngành quốc gia và các định hướng phát triển sau sắp xếp đơn vị hành chính; tích hợp hài hòa không gian đô thị, công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp, hạ tầng, quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường.

Cảng quốc tế Long An góp phần phát triển hạ tầng logistics, tăng cường năng lực vận chuyển hàng hóa, kết nối hoạt động sản xuất, thương mại của Tây Ninh với các thị trường trong nước và quốc tế. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN

Tỉnh tổ chức không gian phát triển theo hướng đa cực, tích hợp và kết nối; phát huy vai trò các đô thị trung tâm, các khu kinh tế cửa khẩu, vùng công nghiệp - đô thị - dịch vụ, vùng nông nghiệp công nghệ cao và không gian sinh thái. Tỉnh chủ động cập nhật, điều chỉnh quy hoạch khi cần thiết, xử lý tình trạng chồng chéo, đầu tư phân tán, dàn trải; ưu tiên quỹ đất và nguồn lực cho các hành lang kinh tế, vùng động lực và dự án có sức lan tỏa.

Đối với đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại các ngành kinh tế theo hướng hiện đại, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng, Tây Ninh ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và chế biến nông sản; thu hút các dự án công nghệ tiên tiến, tiết kiệm năng lượng, có khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị.

Nông nghiệp được tổ chức lại theo hướng tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, phát triển các vùng chuyên canh cây ăn quả, cao su, sắn, mía và chăn nuôi gắn với chế biến sâu, bảo quản, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường.

Cùng với đó, tỉnh chú trọng phát triển thương mại, logistics và dịch vụ biên giới; thu hút đầu tư hạ tầng kho vận, cảng cạn ICD, trung tâm phân phối, đẩy mạnh thương mại điện tử và nghiên cứu xây dựng sàn giao dịch nông sản điện tử, tăng cường kết nối sản xuất với thị trường trong nước và quốc tế.

Địa phương cũng tập trung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, kết nối liên vùng; đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị, triển khai các dự án giao thông trọng điểm như: cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài, cao tốc Gò Dầu - Xa Mát, Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, đường Tân An - Bình Hiệp và đường tỉnh 827E.

Tỉnh Tây Ninh chú trọng đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, thu hút các dự án công nghệ tiên tiến, tiết kiệm năng lượng, nâng cao giá trị gia tăng và khả năng tham gia chuỗi giá trị. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN

Tỉnh cũng nghiên cứu nâng cấp, mở rộng các tuyến quốc lộ, đường tỉnh kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đồng Tháp và Campuchia. Cùng với đó, chú trọng hoàn thiện hệ thống thủy lợi, nhất là các nhiệm vụ, dự án liên quan hệ thống Dầu Tiếng - Phước Hòa; phát triển hạ tầng số, viễn thông, dữ liệu và năng lượng sạch.

Cùng với đó, tỉnh chú trọng phát triển chuỗi đô thị động lực theo hướng xanh, thông minh, hiện đại; tăng cường kết nối giữa đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, trung tâm logistics và vùng sản xuất. Ở khu vực nông thôn, Tây Ninh tập trung nâng cấp hạ tầng thiết yếu, phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, sinh thái, hữu cơ, tuần hoàn; nâng cao chất lượng chương trình OCOP, hỗ trợ xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường cho sản phẩm đặc trưng địa phương.

Ngoài ra, Tây Ninh cũng chú trọng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu quả phối hợp, liên kết vùng; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội toàn diện; quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

Việc tái cấu trúc không gian phát triển gắn với tăng cường liên kết vùng được kỳ vọng giúp Tây Ninh khai thác hiệu quả lợi thế, mở rộng không gian phát triển, tạo động lực tăng trưởng mới và nâng cao vai trò kết nối giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long.