Tây Ninh siết quản lý đất đai, xây dựng khu vực dự án trọng điểm

Khu công nghiệp Thành Thành Công, phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, nơi tập trung nhiều dự án đầu tư nước ngoài, góp phần tạo động lực phát triển công nghiệp xanh của Tây Ninh. Ảnh minh họa: Minh Phú/TTXVN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm yêu cầu UBND các xã, phường phải thường xuyên kiểm tra, quản lý chặt hiện trạng sử dụng đất tại các khu vực triển khai công trình, dự án trọng điểm, khu vực đã có thông báo thu hồi đất hoặc đã được quy hoạch thực hiện công trình, dự án.

Trong giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa, chuyển quyền sử dụng đất kết hợp chuyển mục đích sử dụng đất, địa phương phải kiểm tra chặt chẽ điều kiện, căn cứ cho phép theo quy định pháp luật. Việc xem xét chuyển mục đích phải căn cứ đầy đủ các điều kiện và nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong hồ sơ, không để lợi dụng chuyển mục đích sử dụng đất để đầu cơ, thu gom đất, ảnh hưởng nhu cầu sử dụng đất ở chính đáng của người dân.

Đồng thời, các địa phương phải kịp thời ngăn chặn, xử lý các trường hợp bốc dỡ, san lấp mặt bằng trái phép; tự mở đường, hiến đất làm đường để chuyển mục đích sử dụng đất nhằm phân lô, tách thửa, chuyển nhượng quyền sử dụng đất không đúng quy định, hình thành khu dân cư tự phát; xây dựng công trình, nhà ở trái phép hoặc trên đất không đúng mục đích sử dụng.

Các trường hợp vi phạm phải xử lý nghiêm minh; không để vi phạm kéo dài, phát sinh xây dựng, chuyển nhượng và các hành vi vi phạm tiếp theo. Chủ tịch UBND xã, phường phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, chậm phát hiện hoặc chậm xử lý vi phạm trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai kịp thời cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai; thực hiện đo đạc, thẩm định trích đo địa chính và giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, nhất là tách thửa, chuyển quyền sử dụng đất, bảo đảm đúng quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp UBND xã, phường kịp thời phát hiện, báo cáo cơ quan có thẩm quyền đối với các khu vực có biến động lớn về đất đai, nhất là tình trạng tách thửa, chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại khu vực được quy hoạch thực hiện công trình, dự án trọng điểm. Đồng thời tăng cường kiểm tra, hướng dẫn xử lý vi phạm trong chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa, phân lô, bán nền làm ảnh hưởng đến quy hoạch, quản lý đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các công trình xây dựng trên đất không đúng mục đích sử dụng.

Sở Xây dựng được giao phối hợp UBND xã, phường tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân chấp hành quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đôn đốc công tác quản lý nhà nước về xây dựng, trật tự xây dựng theo thẩm quyền; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn xử lý vi phạm về xây dựng, nhất là tại khu vực triển khai công trình, dự án trọng điểm của tỉnh.

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Tây Ninh Võ Minh Thành, cùng với quá trình phát triển của tỉnh, nhu cầu sử dụng đất để triển khai các dự án đầu tư, công trình trọng điểm, hạ tầng kỹ thuật, khu, cụm công nghiệp, đô thị, dịch vụ ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, tại một số địa phương, nhất là khu vực đang và sẽ triển khai công trình, dự án trọng điểm, vẫn còn tình trạng tự ý san lấp mặt bằng, thay đổi mục đích sử dụng đất để phân lô, bán nền; hiến đất làm đường để hình thành khu dân cư tự phát; xây dựng công trình trên đất không đúng quy định; thu gom, đầu cơ đất đai.

Theo ông Võ Minh Thành, những hoạt động này gây khó khăn cho quản lý nhà nước về đất đai, nhất là bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thực hiện thu hồi đất, đồng thời ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.