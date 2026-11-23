Chủ động ngăn chặn từ tuyến biên

Ngày 20/11, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch cao điểm phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên tuyến biên giới tỉnh dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027. Đợt cao điểm được triển khai khi tội phạm trên tuyến biên giới còn diễn biến phức tạp. Các đối tượng lợi dụng địa hình, giao thương, đường mòn, lối mở để vận chuyển ma túy, thuốc lá, pháo, vàng, hàng hóa trái phép; tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép.

Với hơn 368,695km đường biên giới (gồm 276,721km đất liền và 91,974km trên sông, tiếp giáp 3 tỉnh Tboung Khmum, Prey Veng và Svay Rieng (Campuchia) cộng với địa hình đa dạng, giao thương và đi lại tăng, thời gian qua, công tác quản lý địa bàn, ngăn chặn vi phạm pháp luật đặt ra nhiều thách thức cho cơ quan chức năng đặc biệt là lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh.

Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh - Nguyễn Văn Quyết

Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng đã chủ trì phát hiện, bắt giữ và xử lý 5.437 vụ/5.993 đối tượng; đấu tranh thành công 7 chuyên án/13 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm 26kg ma túy các loại, 499 viên ma túy tổng hợp, 461 đầu hút thuốc lá chứa ma túy, 2 khẩu súng, 56 viên đạn, hơn 366kg pháo nổ, 53.480 bao thuốc lá, 7,4 tấn hàng hóa các loại, hơn 37,4kg vàng cùng nhiều tang vật khác. Trong số các vụ việc được phát hiện, lực lượng chức năng đã khởi tố 37 vụ/45 đối tượng, bàn giao cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý; bắt giữ, bàn giao Công an các địa phương 14 đối tượng có quyết định truy nã, truy tìm. Công tác xử lý vi phạm hành chính cũng được thực hiện với 5.369 vụ/5.921 đối tượng, số tiền nộp ngân sách Nhà nước trên 16 tỷ đồng.

Đại tá Nguyễn Văn Giáp, chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, trước thủ đoạn tội phạm ngày càng tinh vi, Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường nắm tình hình, thu thập thông tin, phối hợp lực lượng trong nước và bảo vệ biên giới Campuchia trao đổi, kiểm tra, xử lý vụ việc, nhất là tội phạm xuyên quốc gia. Ông yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt nghiêm kế hoạch, chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình, xác định đúng địa bàn, đối tượng trọng điểm. Tăng cường tuần tra, kiểm soát biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở và đường sông. Các đơn vị phải duy trì thế chủ động, không để bị động, bất ngờ trước tình huống phát sinh, nhất là trong thời điểm nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa tăng cao dịp Tết.

Cảnh báo thủ đoạn xuyên biên giới

Tội phạm biên giới ngày càng tận dụng phương tiện giao thông, công nghệ và liên kết giữa các đối tượng ở hai bên biên giới để hoạt động. Điều này thể hiện qua các vụ án bị phát hiện, đấu tranh, triệt phá thời gian qua.

Ngày 11/11, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh chủ trì, phối hợp Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Nam (Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng), Công an tỉnh Tây Ninh đấu tranh thành công Chuyên án triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam. bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Văn Quân (SN 1996) và Tống Linh Chi (SN 2000, cùng ngụ phường Thới Hòa, TP.HCM).

Đại tá Nguyễn Văn Giáp - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tây Ninh

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 10kg ma túy tổng hợp dạng đá, 2 bánh heroin, 103 triệu đồng và 4 điện thoại di động. Tiếp tục truy xét, Ban chuyên án khám xét nơi ở của Quân và Chi tại khu phố Thuận Hòa (phường Thới Hòa), thu giữ thêm 2kg ma túy dạng đá, 2 điện thoại cùng nhiều vật chứng liên quan. Tổng tang vật của chuyên án hơn 13kg ma túy các loại, 103 triệu đồng, 6 điện thoại, 1 ô tô 7 chỗ và nhiều vật chứng khác. Bộ đội Biên phòng tỉnh đã khởi tố vụ án, phối hợp các lực lượng tiếp tục điều tra mở rộng, truy xét những đối tượng liên quan, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, hoạt động tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép vẫn tiềm ẩn tại khu vực biên giới. Ngày 9/11, tại khu vực mốc quốc giới 229 (ấp Hưng Điền A, xã Khánh Hưng), tổ công tác Đồn Biên phòng Bến Phố phối hợp Công an xã Khánh Hưng tuần tra, phát hiện Trần Văn Sang (SN 1983, ngụ xã Khánh Hưng) điều khiển xe máy biển số 64F8-0031, có hành vi tổ chức cho Nguyễn Văn Được (SN 1982, ngụ xã Thanh An, TP.HCM) nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam. Vụ việc sau đó đã được bàn giao cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh tiếp tục xử lý.

Kết hợp thế trận toàn dân

Để giữ vững địa bàn trong đợt cao điểm, Bộ đội Biên phòng Tây Ninh duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý đường biên, mốc giới, cửa khẩu và các địa bàn trọng điểm. Từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị tổ chức 11.572 lượt tổ với 74.295 lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra bảo vệ đường biên, mốc giới; tổ chức 28 đội tuần tra song phương với 280 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; thực hiện 5.234 lượt tổ với 26.985 lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra, kiểm soát lưu động. Trên tuyến biên giới, 64 chốt tiếp tục duy trì nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép.

Quân, Chi và tang vật bị thu giữ

Được biết, cán bộ, chiến sĩ tại chốt thường xuyên thay phiên tuần tra, kiểm tra từng khu vực đường biên, cột mốc. Tại khu vực Chốt cảnh giới Tháp Cổ, từ khi thành lập đến nay chưa phát hiện trường hợp xuất nhập cảnh trái phép hay hoạt động tội phạm khác. Tuy vậy, lực lượng luôn duy trì cảnh giác, bởi chỉ một phút lơ là cũng có thể bị các đối tượng lợi dụng để đưa người, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.

Cùng với lực lượng chuyên trách, thế trận bảo vệ biên giới được củng cố thông qua cơ chế phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Chiều 12/11, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh và Đảng ủy các xã biên giới ký kết Quy chế phối hợp trong lãnh đạo công tác biên phòng và xây dựng đồn Biên phòng trên địa bàn xã giai đoạn 2026-2030.

Ngoài việc duy trì trao đổi thông tin định kỳ về tình hình biên giới, kết quả quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới; phối hợp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và thực hiện công tác dân vận, cán bộ đồn Biên phòng tham gia cấp ủy địa phương, đảng viên đồn Biên phòng sinh hoạt tại các chi bộ ấp theo quy định, phụ trách hộ gia đình, góp phần nắm tình hình từ cơ sở. Các mô hình "Mỗi tuần một địa chỉ”, "Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng" và đảng viên Biên phòng sinh hoạt tại chi bộ ấp, phụ trách hộ dân góp phần gắn kết quân dân.

Sang tại Đồn Biên phòng Bến Phố

Về công tác đảm bảo An ninh khu vực đường biên giới, ông Nguyễn Văn Quyết (Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh) nhấn mạnh, hiệu quả Quy chế phối hợp phải được thể hiện bằng quá trình tổ chức thực hiện đồng bộ, thường xuyên, tạo chuyển biến thực chất. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, chủ động nắm tình hình, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, không để bị động, bất ngờ hay khoảng trống trong quản lý, bảo vệ biên giới. Các lực lượng cần tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, mua bán người, xuất nhập cảnh trái phép; gắn nhiệm vụ biên phòng với phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo và nâng cao đời sống nhân dân.

Trong cao điểm từ 1/12/2026 đến 28/2/2027, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục tập trung lực lượng, phương tiện, tăng tuần tra, kiểm soát, phối hợp các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương; tuyên truyền thủ đoạn tội phạm, vận động người dân cảnh giác, cung cấp tin báo, cùng bảo vệ đường biên, cột mốc.

Với địa bàn rộng, thủ đoạn liên tục thay đổi, yêu cầu đặt ra là giữ chắc từng khu vực, phát hiện và xử lý kịp thời các dấu hiệu vi phạm, không để tuyến biên trở thành đường đưa tội phạm, hàng cấm vào nội địa trong những ngày giáp Tết.