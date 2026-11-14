Tây Ninh siết chặt biên giới trước những thủ đoạn tội phạm mới

Lực lượng chức năng phối hợp tiếp nhận công dân Việt Nam từ Campuchia trở về nước, góp phần ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép và các hoạt động vi phạm pháp luật trên tuyến biên giới. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Với hơn 368km đường biên giới tiếp giáp Campuchia, Tây Ninh giữ vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Trước tình hình tội phạm xuyên quốc gia diễn biến phức tạp, nhất là lừa đảo trực tuyến, mua bán người, ma túy và xuất nhập cảnh trái phép, Công an tỉnh Tây Ninh tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng Campuchia trao đổi thông tin, truy bắt đối tượng và xử lý các vụ án nghiêm trọng, góp phần giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Phối hợp truy bắt tội phạm, giữ vững an ninh biên giới

Thời gian qua, Công an tỉnh Tây Ninh và Công an các tỉnh giáp biên của Campuchia duy trì phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là những vụ án có đối tượng gây án tại một nước rồi bỏ trốn sang nước còn lại. Việc trao đổi thông tin, xác minh, truy bắt và bàn giao đối tượng được thực hiện kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm xuyên biên giới. Lực lượng chức năng Campuchia đã phối hợp bàn giao hơn 2.300 công dân cư trú bất hợp pháp.

Cơ quan chức năng phát hiện 368 trường hợp liên quan đến hoạt động lừa đảo trên không gian mạng; phối hợp bắt giữ 14 đối tượng truy nã, truy tìm và xác minh, xử lý 5 vụ án liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giết người, cướp tài sản, mua bán và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Thượng tá Trần Đức Cương, Trưởng Công an xã Tân Biên cho biết, tình hình an ninh, trật tự trên tuyến biên giới giữa xã Tân Biên và các địa phương giáp biên của Campuchia cơ bản ổn định, không xảy ra vụ án phức tạp, nghiêm trọng. Hai bên thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra, kiểm soát và tuyên truyền người dân chấp hành pháp luật, quy chế quản lý biên giới.

Thời gian qua, lực lượng chức năng Campuchia đã phối hợp bàn giao hơn 240 công dân vi phạm pháp luật, lao động hoặc cư trú bất hợp pháp qua Cửa khẩu quốc tế Tân Nam. Qua tiếp nhận, cơ quan chức năng phát hiện các trường hợp liên quan đến lừa đảo trực tuyến, bắt giữ một đối tượng truy nã và một đối tượng truy tìm. Lực lượng Bộ đội Biên phòng cũng xử phạt vi phạm hành chính 170 trường hợp xuất nhập cảnh trái phép.

Lực lượng chức năng Việt Nam và Campuchia phối hợp trong hoạt động bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị và ổn định. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Trung tướng Chen Ny, Trưởng Ty Công an tỉnh Tboung Khmum (Campuchia) thông tin, Công an tỉnh Tboung Khmum và Công an tỉnh Tây Ninh luôn coi trọng quan hệ hợp tác, thường xuyên trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh trên tuyến biên giới.

Bên cạnh các loại tội phạm truyền thống, lừa đảo trực tuyến, mua bán người và cưỡng ép lao động đang đặt ra nhiều thách thức. Những loại tội phạm này có tính chất xuyên quốc gia, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh, trật tự và quyền lợi của công dân, đòi hỏi lực lượng chức năng hai nước phối hợp chặt chẽ trong điều tra, xác minh, giải cứu nạn nhân và xử lý các đường dây phạm tội.

Phía Campuchia đã thiết lập các kênh tiếp nhận thông tin, tố giác tội phạm qua đường dây nóng, mạng xã hội và cơ quan đại diện ngoại giao, tạo điều kiện kịp thời xác minh, hỗ trợ công dân bị lừa đảo, khống chế hoặc cưỡng ép lao động. Hai bên cần tiếp tục nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin, cảnh báo phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm; đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, nhất là về nguy cơ lừa đảo trực tuyến, mua bán người và xuất nhập cảnh trái phép.

Những kết quả trên cho thấy hiệu quả phối hợp giữa lực lượng chức năng hai nước từ cấp tỉnh đến cơ sở, góp phần phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, hạn chế tình trạng tội phạm lợi dụng địa bàn biên giới để hoạt động hoặc lẩn trốn.

Siết chặt hợp tác, chủ động ngăn chặn tội phạm từ sớm

Đại tá Phạm Tiến Hưng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, đại diện Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia (AC5) đánh giá, sự phối hợp giữa Công an tỉnh Tây Ninh, Công an các tỉnh giáp biên của Campuchia và AC5 đã phát huy hiệu quả trong xử lý các vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

Kết quả hợp tác không chỉ thể hiện ở việc truy bắt nhanh đối tượng mà còn trong phối hợp điều tra, hỗ trợ tố tụng, xác minh nhân thân và trao đổi chứng cứ. Đối với các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, việc duy trì đầu mối liên lạc trực tiếp, kịp thời trao đổi thông tin có ý nghĩa quan trọng, giúp ngăn chặn đối tượng tiếp tục bỏ trốn.

Trung tướng Pich Virak, Trưởng Ty Công an tỉnh Svay Rieng (Campuchia) đánh giá cao hiệu quả phối hợp giữa Công an tỉnh Svay Rieng và Công an tỉnh Tây Ninh trong truy bắt tội phạm xuyên biên giới, nhất là các vụ án nghiêm trọng có đối tượng gây án tại một nước rồi bỏ trốn sang nước còn lại.

Một vấn đề đáng quan tâm hiện nay là tình trạng một số công dân sau khi được Campuchia bàn giao về nước do liên quan đến các cơ sở lừa đảo trực tuyến lại tìm cách nhập cảnh trái phép trở lại Campuchia để tiếp tục tham gia hoạt động bất hợp pháp. Thực trạng này đặt ra yêu cầu tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp quản lý và ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới.

Thiếu tướng Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh khẳng định, kết quả hợp tác giữa Công an tỉnh Tây Ninh và Công an các tỉnh giáp biên của Campuchia đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, thương mại, du lịch và giao lưu văn hóa giữa nhân dân hai nước.

Tuy nhiên, tình hình an ninh, trật tự trên tuyến biên giới vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nhất là xuất nhập cảnh trái phép, lừa đảo trực tuyến, mua bán người, ma túy và các vụ án hình sự có đối tượng lợi dụng biên giới để bỏ trốn.

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Công an tỉnh Tây Ninh và Công an các tỉnh giáp biên của Campuchia tiếp tục phối hợp tuần tra, kiểm soát tại các đường mòn, lối mở và khu vực giáp ranh; chủ động trao đổi thông tin về các đối tượng, đường dây tổ chức xuất nhập cảnh trái phép, lừa đảo trực tuyến, mua bán người và vận chuyển ma túy.

Các bên chuyển mạnh từ xử lý vụ việc sau khi xảy ra sang chủ động phát hiện, phòng ngừa và ngăn chặn từ sớm; duy trì cơ chế liên lạc trực tiếp giữa các đầu mối nghiệp vụ, nhất là khi phát sinh vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

Trong bối cảnh Việt Nam tổ chức lại bộ máy Công an địa phương theo mô hình hai cấp, lực lượng An ninh đối ngoại được giao làm đầu mối phối hợp với Công an cấp huyện thuộc ba tỉnh giáp biên của Campuchia nhằm bảo đảm trao đổi thông tin, xử lý vụ việc và hợp tác phòng, chống tội phạm được duy trì thông suốt.

Công an tỉnh Tây Ninh và Ty Công an các tỉnh Svay Rieng, Prey Veng, Tboung Khmum tiếp tục phối hợp bảo vệ thành quả phân giới, cắm mốc; giải quyết các vấn đề phát sinh trên tinh thần hòa bình, hữu nghị, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Cùng với đấu tranh phòng, chống tội phạm, lực lượng Công an hai nước chú trọng ổn định đời sống nhân dân khu vực biên giới, gắn bảo đảm an ninh, trật tự với phát triển kinh tế - xã hội, giúp người dân ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, sản xuất và tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc.

Từ trao đổi thông tin, phối hợp truy bắt tội phạm đến giữ gìn an ninh, trật tự tại cơ sở, sự hợp tác giữa lực lượng chức năng Việt Nam - Campuchia tiếp tục góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.