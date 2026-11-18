Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Tây Ninh được tổ chức sáng 18-11

Sáng 18-11, tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua Chương trình phát triển đô thị, phát triển nhà ở đến năm 2030.

Theo đó, trong năm 2026, tỉnh phấn đấu hoàn thành thành lập 9 phường, gồm: Đức Hòa, Hậu Nghĩa, Bến Lức, Cần Giuộc, Cần Đước, Bến Cầu, Dương Minh Châu, Tân Biên và Tân Châu.

Đến quý II-2027, tỉnh rà soát, hoàn thành phân loại và thành lập khoảng 10-15 phường.

Các xã được định hướng trở thành phường gồm đô thị đã được phân loại là đô thị loại III, cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn thành lập phường, như: Châu Thành, Đông Thành, Thủ Thừa, Hiệp Hòa, Rạch Kiến, Mộc Hóa, Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Tân Trụ và Tầm Vu.

Cùng với đó là các xã thuộc khu vực định hướng quy hoạch chung đô thị loại II, cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn thành lập phường, gồm: Mỹ Yên, Lương Hòa, Mỹ Hạnh, An Ninh, Cầu Khởi, Truông Mít và Hưng Thuận.

Các đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh biểu quyết thông qua nghị quyết kỳ họp

Bên cạnh việc mở rộng hệ thống phường, Tây Ninh đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn chỉnh hệ thống đô thị theo quy hoạch; phấn đấu cơ bản đạt các tiêu chuẩn đô thị loại I và hướng đến đáp ứng các tiêu chuẩn thành lập thành phố trực thuộc Trung ương. Tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt từ 45% trở lên, phấn đấu đạt 50-55%.

Để thực hiện mục tiêu này, Tây Ninh sẽ tập trung đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nhất là các công trình giao thông kết nối, cấp thoát nước, xử lý nước thải, thu gom và xử lý chất thải rắn, cây xanh, không gian công cộng. Đồng thời, chú trọng phát triển đô thị xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng sống của người dân, bảo đảm quá trình đô thị hóa đi vào thực chất.

Chương trình cũng đặt mục tiêu phát triển nhà ở gắn với quá trình đô thị hóa và nhu cầu thực tế của người dân, người lao động. Đó là, đến năm 2030, Tây Ninh phấn đấu hoàn thành khoảng 76.500 căn nhà ở xã hội, gồm 41.500 căn để bán và 35.000 căn cho thuê; riêng năm 2026 dự kiến đưa vào sử dụng 6.000 căn.