Tây Ninh sắp xếp trường công lập, vẫn thiếu 1.932 giáo viên

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của các cơ sở giáo dục công lập sau sắp xếp tại buổi giám sát. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Chiều 26/10, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Tây Ninh do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Sơn làm Trưởng đoàn đã giám sát chuyên đề về tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục công lập sau sắp xếp đối với Sở Giáo dục và Đào tạo.

Bên cạnh những kết quả bước đầu, ngành Giáo dục vẫn còn khó khăn về nhân sự, cơ sở vật chất và công tác quản trị, điều hành cần tiếp tục tháo gỡ.

Trước đó, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức khảo sát thực tế tại các trường học, làm việc với địa phương để đánh giá tình hình sắp xếp và vận hành các cơ sở giáo dục công lập.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Sơn chủ trì buổi giám sát chuyên đề về tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục công lập sau sắp xếp trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Bùi Tuấn Hải, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh cho biết, trước sắp xếp, toàn tỉnh có 969 cơ sở giáo dục công lập; sau sắp xếp, còn 531 đơn vị, giảm 438 cơ sở, tương đương 45,2%. Trong đó, giáo dục mầm non còn 135 trường, tiểu học 156 trường, trung học cơ sở 102 trường và tiểu học, trung học cơ sở 64 trường. Các trường trung học phổ thông và trung học cơ sở, trung học phổ thông cơ bản giữ nguyên số lượng.

Toàn tỉnh Tây Ninh hiện có 3 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, 1 trung tâm giáo dục thường xuyên và kỹ thuật tổng hợp, 1 trường giáo dục chuyên biệt, 1 trường nuôi dạy trẻ khuyết tật, 1 trung tâm ngoại ngữ - tin học và 1 trường trung cấp kinh tế - kỹ thuật. Riêng Trung tâm ngoại ngữ - tin học đang hoàn chỉnh thủ tục giải thể; Trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật đang hoàn chỉnh thủ tục sáp nhập vào Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh.

Theo ông Bùi Tuấn Hải, sau gần 2 tháng triển khai, hoạt động của các cơ sở giáo dục cơ bản ổn định. Các đơn vị từng bước kiện toàn tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản, con dấu và hồ sơ. Theo báo cáo, 321/321 đơn vị hình thành mới đã hoàn thành việc kiện toàn tổ chức, nhân sự và bàn giao tài chính, tài sản. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và dạy học tiếp tục được chú trọng.

Ông Nguyễn Việt Cường, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Tây Ninh, phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Tuy nhiên, khối lượng công việc lớn, thời gian thực hiện ngắn, trong khi các trường phải bảo đảm hoạt động dạy học liên tục. Những vấn đề cần tiếp tục giải quyết gồm bố trí nhân sự dôi dư, phân công nhiệm vụ tại các điểm trường, hoàn thiện hồ sơ pháp lý và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản, cơ sở vật chất sau sắp xếp.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh, số cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên giảm từ 2.054 người xuống còn 1.621 người. Toàn tỉnh có 26.463 giáo viên, thừa 297 người nhưng thiếu 2.195 người theo cấp học, môn học và vị trí việc làm. Sau điều tiết, ngành Giáo dục còn thiếu 1.932 giáo viên cần tuyển dụng hoặc ký hợp đồng, gồm 169 giáo viên mầm non, 302 giáo viên tiểu học, 842 giáo viên trung học cơ sở và 619 giáo viên trung học phổ thông. Tư tưởng, tâm lý của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên sau sắp xếp cơ bản ổn định.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đề nghị sớm tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về giáo dục giữa Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành và UBND cấp xã, phân định rõ trách nhiệm, thẩm quyền trong đầu tư cơ sở vật chất và giải quyết khó khăn từ cơ sở.

Đối với các trường quy mô lớn, có nhiều điểm trường, cần nghiên cứu phương thức quản trị phù hợp, bảo đảm chất lượng giảng dạy, chăm sóc và tổ chức ăn uống đồng đều giữa điểm chính và điểm phụ; đồng thời xem xét luân chuyển giáo viên có chuyên môn vững giữa các điểm trường. Các đại biểu cũng đề nghị nghiên cứu giải pháp thu hút, hỗ trợ nhân viên trường học, nhất là nhân viên y tế, văn thư, lưu trữ và thiết bị.

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Tây Ninh khảo sát thực tế tại trường học để nắm bắt tình hình tổ chức và hoạt động sau sắp xếp, đồng thời ghi nhận những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Sơn ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo trong tham mưu, phối hợp với các sở, ngành triển khai sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập, bảo đảm hoạt động dạy và học không bị gián đoạn trong năm học mới.

Bên cạnh kết quả đạt được, ông Nguyễn Hồng Sơn đề nghị ngành Giáo dục rà soát, đánh giá những trường có quy mô lớn để có giải pháp tăng cường công tác quản trị, nhất là quản lý chất lượng giảng dạy, học sinh bán trú, tài chính, tài sản và hồ sơ. Trước mắt, cần chú trọng bảo đảm an toàn trường học, vệ sinh an toàn thực phẩm; hướng dẫn cụ thể quy trình lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm để các địa phương, trường học thống nhất thực hiện.

Đối với đội ngũ cán bộ quản lý dôi dư sau sắp xếp, Sở Giáo dục và Đào tạo cần sớm hoàn thiện phương án bố trí công việc, phối hợp giải quyết chế độ, chính sách, phụ cấp và bảo lưu lương theo quy định, góp phần ổn định tư tưởng đội ngũ. Đồng thời, cần có giải pháp khắc phục tình trạng thiếu giáo viên cục bộ thông qua điều động, phân công dạy liên trường, ký hợp đồng theo quy định; đánh giá hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 50 của HĐND tỉnh về chính sách thu hút giáo viên để đề xuất điều chỉnh, bổ sung phù hợp, nghiên cứu mở rộng đối tượng hỗ trợ khi cần thiết.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị rà soát, cập nhật danh mục, quy mô và tên các trường trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030, sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư; hướng dẫn địa phương thực hiện lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, bảo đảm cung ứng đầy đủ sách giáo khoa và tài liệu giáo dục địa phương. Những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền cần được tổng hợp, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.