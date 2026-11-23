Chiều 23/11, UBND tỉnh Tây Ninh thông tin về việc tổ chức Lễ đón, Lễ tưởng niệm và truyền hình trực tiếp Lễ viếng, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia được tìm kiếm, quy tập đưa về nước đợt 1, giai đoạn XXVI (mùa khô 2026 - 2027).

Theo kế hoạch, lễ đón 200 hài cốt liệt sĩ sẽ bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút ngày 3/12 tại Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp. Sau đó, hài cốt liệt sĩ được di chuyển về Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Hưng - Tân Hưng (ấp Rạch Bùi, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh) để tổ chức lễ đón.

Công tác chuẩn bị được tổ chức chu đáo.

Cùng ngày, vào lúc 16 giờ, lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ sẽ được tổ chức tại Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Hưng - Tân Hưng.

Sáng 4/12, lúc 7 giờ, tỉnh tổ chức lễ dâng hương Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và Tượng đài liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Hưng - Tân Hưng.

Đáng chú ý, lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ sẽ diễn ra từ 7 giờ 30 phút cùng ngày tại nghĩa trang này, được truyền hình trực tiếp trên sóng Báo và Phát thanh, Truyền hình Tây Ninh.

Chương trình được phát trực tiếp trên kênh Truyền hình Tây Ninh (TN), các tần số Phát thanh FM 96,9 MHz và 103,1 MHz; đồng thời trên các nền tảng số gồm YouTube, Fanpage, TikTok chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh và Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh. Các đài truyền thanh xã, phường trong toàn tỉnh cũng tiếp sóng chương trình.

Các đội K tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở Campuchia.

Đây là hoạt động chính trị, xã hội có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; đồng thời là sự tri ân, lòng biết ơn của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân đối với những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Hoạt động này góp phần xoa dịu nỗi đau, mất mát của thân nhân các gia đình liệt sĩ; đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên cùng các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với tình cảm thành kính và lòng biết ơn sâu sắc, tỉnh Tây Ninh kêu gọi cán bộ, chiến sĩ và người dân cùng hướng về sự kiện, dành phút tưởng niệm, tri ân những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.