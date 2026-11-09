Tây Ninh: Sập cầu Tân Thành, máy cày và máy xúc rơi xuống kênh

Ngày 9/11, UBND xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự cố sập cầu Tân Thành, thuộc ấp Láng Lớn, rất may không gây thiệt hại về người.

Thông tin ban đầu, khoảng 8h30 sáng cùng ngày, một sự cố giao thông nghiêm trọng xảy ra tại cầu Tân Thành, thuộc ấp Láng Lớn, xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh. Nhịp giữa cây cầu bất ngờ gãy, sập xuống kênh khi một máy cày kéo theo rơ-moóc chở máy xúc Kobe lưu thông qua.

Tại hiện trường, cả máy cày, rơ-moóc và máy xúc đều nằm dưới kênh. Vụ việc may mắn không gây thiệt hại về người.

Sự cố sập cầu Tân Thành, không có thiệt hại về người, đang được cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm. Ảnh: UBND xã Khánh Hưng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, UBND xã Khánh Hưng đã chỉ đạo Công an xã phối hợp với các đơn vị liên quan rào chắn hai đầu cầu, cấm người và phương tiện lưu thông qua khu vực. Chính quyền đồng thời bố trí biển cảnh báo, đèn tín hiệu vào ban đêm và hướng dẫn người dân di chuyển theo các tuyến đường thay thế.

UBND xã Khánh Hưng khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm biển báo, không tự ý vượt rào chắn hoặc đi vào khu vực cầu sập. Người dân cũng cần thận trọng khi chia sẻ thông tin, hình ảnh chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội, tránh gây hoang mang dư luận.

Hiện, các cơ quan chuyên môn đang phối hợp kiểm tra hiện trạng, thu thập thông tin, xác định tải trọng phương tiện và làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan để xử lý theo quy định.